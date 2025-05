La mujer que dejó la alta sociedad para convertirse en enfermera: su trabajo con soldados heridos y por qué nunca se casó

Florence luchó contra los prejuicios de su época y buscó su destino a fuerza de trabajo

En 1820, cuando Florence Nightingale nació en una familia rica de la alta sociedad británica, su destino parecía trazado: bailes, bodas ventajosas y la discreta caridad que se esperaba de una dama bien educada. Pero ella tenía otros planes. Escuchó una voz —según contaría luego—, una especie de llamado divino que no le pedía rezar más, sino actuar. Y eligió el camino menos pensado para una mujer victoriana: la enfermería. Un oficio mal visto, reservado entonces para mujeres analfabetas o prostitutas. Florence iba a cambiarlo todo.

Cada 12 de mayo, fecha de su nacimiento, el mundo celebra el Día Internacional de la Enfermería. No es casual. Nightingale salvó miles de vidas durante la Guerra de Crimea y transformó la práctica del cuidado, introdujo la higiene como política sanitaria, profesionalizó a las enfermeras y usó estadísticas para demostrar que la muerte, muchas veces, era evitable.

Una vocación contra todos los pronósticos

Criada entre Inglaterra e Italia, Florence recibió una educación excepcional para una mujer de su época. Hija de William Edward Nightingale y Frances Smith, hablaba varios idiomas, leía filosofía, historia y matemáticas. Desde muy joven sintió una inquietud que no encajaba en su entorno. A los 17 años, escribió en su diario que Dios le había hablado para pedirle que hiciera algo por los demás. Pero tardaría más de una década en lograr que la dejaran formarse como enfermera. Su familia, especialmente su madre y su hermana, se opusieron con fiereza. No era sólo una cuestión de imagen: una mujer que se mezclaba con heridos y moribundos perdía, para siempre, su lugar en la buena sociedad.

Florence Nightingale dedicó su vida a la enfermería y curó soldados durante la Guerra de Crimea

En 1851, viajó a Alemania para estudiar en el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth. Tenía 31 años. Allí aprendió técnicas de cuidado y organización hospitalaria que luego llevaría al extremo en los campos de batalla. Ya entonces llamaba la atención por su disciplina, su fe protestante fervorosa y su vocación científica. Mientras otras mujeres bordaban, ella estudiaba estadística.

Crimea: el barro, la sangre y la revolución silenciosa

En 1854, estalló la Guerra de Crimea. Los soldados británicos heridos morían más por infecciones y condiciones insalubres que por las balas enemigas. El secretario de guerra, Sidney Herbert —amigo y admirador de Florence— le pidió que organizara un equipo de enfermeras para asistir en los hospitales militares. Nightingale aceptó. Partió con 38 mujeres hacia Scutari, un hospital de campaña cerca de Constantinopla (actual Estambul), y encontró el infierno.

Ratas, cloacas desbordadas, ropa sucia, vendajes podridos y pacientes muriendo sobre sus propias heces. Florence reorganizó todo. Limpiaron a fondo, establecieron rutinas de higiene, mejoraron la ventilación, lavaron sábanas y prepararon comidas nutritivas. Ella recorría los pasillos con una lámpara en la mano, de noche, visitando a cada herido. Por eso la llamaban “The Lady with the Lamp” (La dama de la lámpara). No era sólo compasión: era eficiencia.

En seis meses, la tasa de mortalidad bajó del 42% al 2%. Fue un milagro sostenido en jabón, agua limpia y organización. En lugar de aceptar las prácticas militares como un hecho, Nightingale cuestionó, midió y rediseñó los hospitales desde cero. Entendió que el entorno podía sanar o matar.

Una pintura que muestra el trabajo de Florence Nightingale con los enfermos

Su trabajo en Crimea marcó un antes y un después. Publicó un extenso informe para el gobierno británico que causó una conmoción. Fue una de las primeras veces que una mujer civil influía en política pública a través del poder del dato.

La relación con la corona y el nacimiento de una institución

A su regreso a Inglaterra, Florence fue recibida como una celebridad. La reina Victoria quiso conocerla y la convocó al Palacio de Buckingham. Aquel encuentro fue histórico. Aunque tenían orígenes opuestos, ambas mujeres compartían un compromiso con el deber. La reina le pidió un informe personal sobre el estado del ejército británico, que Nightingale redactó con crudeza y detalle. A partir de ese texto, se implementaron reformas estructurales en los hospitales militares.

Pero Florence no buscaba honores ni medallas. Rechazó una fortuna que le ofreció la monarquía y prefirió usar los fondos para fundar, en 1860, la Escuela de Enfermería Nightingale en el hospital St. Thomas de Londres. Fue la primera institución laica en formar enfermeras profesionales, con programas sistemáticos y exigencias académicas. Allí nacía la enfermería moderna, con base científica, estándares éticos y una idea clara: cuidar también es curar.

Además, escribió más de 200 libros, informes y artículos, entre ellos Notes on Nursing (Notas sobre enfermería), que aún hoy se estudia en muchas escuelas del mundo. Su manera de argumentar era innovadora: usaba gráficos estadísticos circulares, conocidos como “diagramas de la rosa” (por su forma), para demostrar que las condiciones sanitarias eran más letales que los cañones. Fue pionera en aplicar la ciencia de datos a la salud pública.

Una foto de Florence Nightingale cuando tenía 34 años (Reuters)

De la habitación a la política sanitaria global

Aunque contrajo brucelosis o fiebre tifoidea en Crimea —y vivió gran parte de su vida con dolores crónicos y postrada en cama—, nunca dejó de trabajar. Desde su habitación escribía cartas, analizaba informes, proponía reformas. Fue asesora del gobierno británico, del ejército de la India y de varios países europeos. Su palabra tenía peso en un mundo dominado por hombres.

Impulsó la recolección de estadísticas de salud y mortalidad en las colonias, criticó duramente las condiciones de vida de los pobres en las ciudades industriales y promovió la creación de sistemas sanitarios públicos. Tenía una voluntad inquebrantable y una visión adelantada a su tiempo: la salud no era un privilegio, era una política de Estado.

En 1907, se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden del Mérito del Reino Unido, una distinción reservada a las más altas contribuciones civiles o militares.

Florence Nightingale en un retrato de Henrietta Rae y una fotografía suya de mitad de siglo XIX

Sola, poderosa y contradictoria

Florence Nightingale nunca se casó. Rechazó varias propuestas, incluso una de Richard Monckton Milnes, un político y poeta al que amó profundamente. Decía que su vocación no podía compartir espacio con una vida doméstica. No quería hijos ni marido: quería cambiar el mundo.

Su vida fue de una entrega total, pero también de una soledad feroz. Controladora, brillante, exigente, a veces despiadada con quienes no estaban a su altura, no encajaba en el molde de mujer dulce y piadosa que muchos querían proyectar sobre ella. La posteridad la volvió leyenda, pero en vida fue también una figura incómoda, compleja, incluso temida.

Murió el 13 de agosto de 1910, a los 90 años, en su casa de Londres. Había pedido ser enterrada sin honores, sin cortejos, sin monumentos. Descansa en un cementerio sencillo en Hampshire, bajo una lápida que lleva sólo sus iniciales: “F.N.”

El eco de su lámpara

Hoy, más de un siglo después, su figura sigue iluminando como entonces los pasillos oscuros del cuidado. En cada sala de hospital donde una enfermera aplica no sólo conocimientos, sino humanidad. En cada campaña de salud pública que incluye higiene, prevención y datos. En cada gráfico que traduce números en decisiones.

Durante la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud declaró al 2020 como el Año Internacional de la Enfermera, en homenaje a los 200 años de su nacimiento. Fue un modo de recordarnos que sin cuidado no hay sistema que aguante, ni guerra que se gane.

El Día Internacional de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo, es mucho más que un homenaje. Es una forma de decir que hay gestos silenciosos que salvan más que mil discursos. Que hay mujeres que cambiaron el mundo desde un hospital, con una lámpara en la mano y una convicción en el alma.