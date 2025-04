11 años sin Gabriel García Márquez y su magia literaria sigue inspirando generaciones: secretos de su vida que pocos conocen

a relación de García Márquez con el periodismo y el cine demuestra que su creatividad no conocía límites y su visión crítica nunca dejó de evolucionar - (EFE)

El 17 de abril se cumplen 11 años de la partida de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano que cambió para siempre la literatura mundial. Conocido principalmente por su obra maestra Cien años de soledad, García Márquez se erige como uno de los máximos exponentes del realismo mágico y su influencia sigue viva a través de sus escritos, pero también por su postura crítica y su mirada única sobre América Latina y el mundo.

El escritor murió en 2014 en México, donde vivió durante gran parte de su vida, tras una serie de complicaciones relacionadas con su salud. A lo largo de su carrera, Gabo, como era conocido, no solo dejó un legado literario monumental, sino también una serie de facetas de su vida que, lejos de estar en el foco de atención, se revelan como datos curiosos que reflejan la complejidad y profundidad de su persona.

Aunque su partida dejó un vacío inmenso, su legado se mantiene vivo no solo en sus libros, sino también en el periodismo, el cine y la forma en que fue capaz de influir en las nuevas generaciones de escritores y periodistas. Once años después de su muerte, se sigue recordando a Gabriel García Márquez como un autor que no solo describió la magia de América Latina, sino que la hizo tangible para el resto del mundo.

Gabo fue testigo de la desolación de su tierra natal, Aracataca, un hecho que inspiró la creación del mítico Macondo - (Netflix)

1. La magia del cine en su infancia

Uno de los primeros recuerdos de Gabriel García Márquez relacionado con el arte fue el cine. A los cuatro años, su abuelo Nicolás Márquez lo llevó a ver una película de vampiros dirigida por Tod Browning. Esta experiencia dejó una huella profunda en el joven Gabo, quien más tarde exploraría el cine como parte de su carrera literaria. La relación entre sus obras y el cine fue recurrente a lo largo de su vida, aunque en sus primeras etapas del oficio, no solo era escritor, sino también guionista.

2. Un comienzo complicado con la lectura

Aunque hoy es reconocido como uno de los más grandes literatos de la historia, a Gabo le costó mucho aprender a leer. Como él mismo relató, cuando era niño le parecía ilógico que la letra "m" se llamara "eme" y no "ma". Su proceso de alfabetización mejoró cuando llegó a la escuela Montessori, donde aprendió a leer mediante los sonidos de las consonantes, lo que le permitió disfrutar de su primer libro, Las mil y una noches.

3. El apodo “El viejo”

Durante su adolescencia, García Márquez fue conocido por sus compañeros de escuela como "el viejo“. Este apodo surgió debido a su carácter introspectivo y solitario. Gabo se apartaba de los deportes y disfrutaba de la lectura, algo que, en aquella época, lo alejaba de la actividad social típica de los jóvenes de su edad.

: A lo largo de su vida, Gabriel García Márquez fue mucho más que un escritor, con experiencias que marcaron su forma de ver el mundo y su obra literaria - (EFE)

4. Un breve paso por el Derecho

A pesar de ser conocido por su habilidad con las palabras y su narrativa literaria, García Márquez estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, su verdadera pasión no era la jurisprudencia, sino la literatura, por lo que abandonó los estudios poco tiempo después para dedicarse al periodismo y a la escritura.

5. Vendedor de enciclopedias

A mediados de la década de 1950, tuvo un trabajo poco glamoroso, pero que le permitió recorrer diversas regiones de Colombia. En 1952, fue vendedor de enciclopedias y libros de medicina. Este trabajo le permitió conocer de cerca la realidad de las regiones del Caribe colombiano, una experiencia que influiría, más tarde, en la creación de sus relatos.

6. El impacto del internado

García Márquez vivió gran parte de su infancia bajo la tutela de sus abuelos maternos en Aracataca. Sin embargo, tras la muerte de su abuelo, fue enviado a un internado en Barranquilla. Este cambio de entorno fue difícil para él, pero también lo impulsó a formar su carácter y profundizar su amor por la lectura y la escritura.

Gabriel García Márquez dejó un legado literario impresionante, pero también fue un hombre lleno de historias interesantes, desde su trabajo como vendedor de enciclopedias hasta su pasión por el cine - (EFE)

7. Gabo como guionista

Si bien es reconocido por su faceta literaria, García Márquez también trabajó en el cine. Fue guionista de cine y colaboró en películas como El charro, El gallo de oro y Tiempo de morir. Estos guiones, aunque no tan conocidos como su literatura, mostraron su capacidad para combinar las imágenes visuales con su estilo narrativo tan característico.

8. Creador de la Fundación Gabo

En 1995, Gabriel García Márquez armó la Fundación Gabo, con el objetivo de promover el periodismo de calidad en Iberoamérica. La fundación se dedicó principalmente a la formación de nuevos periodistas, celebrando un Taller de Nuevo Periodismo Iberoamericano que reunía a periodistas de toda la región.

9. El noticiero QAP Noticias

García Márquez también incursionó en los medios de comunicación de forma más directa. En 1992, participó en la creación del noticiero QAP Noticias en Colombia, un esfuerzo por ofrecer un periodismo independiente en un país marcado por la violencia y el conflicto. Este proyecto era otro reflejo de su compromiso con el periodismo y la realidad social de su país.

10. La inspiración detrás de Macondo

El famoso pueblo de Macondo, que aparece en Cien años de soledad, tiene una raíz personal en la vida de García Márquez. En una visita a su pueblo natal, Aracataca, después de muchos años de ausencia, el escritor quedó profundamente conmovido por la desolación de su tierra natal, que en esa época había quedado casi vacía tras el cierre de la United Fruit Company. Fue durante esa visita, en 1950, cuando comenzó a dar forma a lo que más tarde sería su obra maestra. “Macondo” fue un nombre que resonó en su mente debido a su resonancia poética, pero también como un reflejo de la realidad latinoamericana.