¿Quién es este niño con malas notas que triunfó como cantante de una banda y luego como solista?

La estrella de la música nació el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, una ciudad del oeste de Inglaterra. Cuando tenía cuatro años, sus padres —Peter, actor de comedia y propietario de pubs, y Janet— se divorciaron. A partir de entonces, se mudó con su madre y su hermana Sally, hija del primer matrimonio de Janet.

En una entrevista con Esquire, habló en profundidad sobre su infancia. Contó que su madre se había quedado con la colección de discos familiares, entre los que había álbumes de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., y que esa fue su “biblioteca”.

A los nueve o diez años, su hermana le regaló dos discos: The Wall, de Pink Floyd, y una compilación de música electrónica. “No entendía nada de Pink Floyd, pero esta música electrónica era como... ¡Dios mío!, ¡me dan ganas de comerla y beberla!”

En la escuela era conocido por sus travesuras y también por sus malas calificaciones. No hubo materia que no reprobara. “Dejé la escuela a los dieciséis años sin ninguna cualificación, nada más allá de una D”, recordó. No había una nota más baja que esa letra. Sin embargo, había algo que sabía hacer, y su madre lo notó: captar todas las miradas. No era poco.

Nunca había soñado con ser músico; quería ser un showman, un actor de comedia. “Esta vida en la música fue un accidente. Hice una audición para una banda de chicos, Kick It, y quedé”. Su madre vio el anuncio y lo animó a presentarse. Dieciocho meses después, la banda cambió de nombre y pasó a llamarse Take That.

Relató que fue su abuela quien le enseñó el verdadero amor incondicional. De su padre aprendió a generar atmósferas agradables en los lugares que habitaba: trabajaba en campings vacacionales. De su madre, en cambio, aprendió el valor del trabajo: desde sus orígenes en la clase obrera logró progresar hasta tener un negocio propio. “Su mérito fue mucho mayor que el mío”, dijo.

