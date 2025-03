Los escándalos de Pete Doherty: del robo a su ex banda de rock que lo llevó a prisión a la fotos filtradas que arruinaron a Kate Moss

Pete Doherty, de remera violeta, junto a su primera agrupación, The Libertines" (Crédito: The Grosby Group)

A mediados de los años 2000, el músico británico Pete Doherty, al igual que su entonces novia Kate Moss y su amiga Amy Winehouse, formaba parte del elenco estable de quienes rotaban en las portadas de los diarios sensacionalistas en mal estado debido a sus adicciones. Pero en el caso de Doherty, figura de culto como dupla de Carl Barât en The Libertines, también protagonizó escándalos judiciales, como su ingreso a los tribunales por un robo en la casa de su compañero de banda.

El camino hacia la autodestrucción de Doherty, interrumpido por incontables intentos de rehabilitación, parecía insalvable. En A Likely Lad, la biografía escrita por Simon Spence tras 60 horas de conversaciones durante el confinamiento por la COVID-19, el músico, ya desintoxicado desde hacía más de un año, admitió en el prólogo que en un momento dado de su vida tuvo la intención de convertirse en “la persona más jodida del planeta”.

La personalidad de Doherty, quien hoy cumple 46 años, siempre fue compleja y contradictoria desde sus inicios. En sus letras incluía discursos “anticapitalistas” mientras cobraba las entradas de sus conciertos en efectivo. Según relató, supo sacar provecho de los medios: vendía historias y fotos para generar escándalos, obtener dinero rápido y saldar deudas.

Amy Winehouse se une a Pete Doherty en el escenario como cabeza de cartel del festival V 2009 en Chelmsford, Reino Unido, el 22 de agosto de 2009 (Crédito: The Grosby Group)

Entre sus momentos más controvertidos, confesó haber vendido por 6.000 libras una foto suya drogándose para pagar una deuda con un traficante. También reconoció que el dinero recaudado en la subasta del famoso cuadro Ladylike, pintado con sangre junto a Amy Winehouse, terminó en el mismo destino. La obra, creada en 2010 junto con su hijo Astile (2003) y la cantante de soul mediante la técnica que Doherty denomina “salpicadura arterial” —que consiste en extraerse sangre con una jeringuilla y esparcirla por el lienzo o lastimarse un dedo para dibujar—, fue subastada en la galería Cob de Londres por 56.500 dólares.

Su adolescencia cavando tumbas

Peter Doherty nació en Hexham, Northumberland, Inglaterra, el 12 de marzo de 1979. Su padre Peter era un oficial del ejército, y su madre Jacqueline, una enfermera de ascendencia rusa, era una enfermera. Él fue el único hijo varón, criado entre dos hermanas mujeres, Amy Jo y Emily. Excelente alumno, a los 16 años se ganó una beca de estudio en Rusia por un concurso de poesía.

Al terminar la escuela secundaria, se mudó al departamento de su abuela en Londres, ciudad donde sentía que pertenecía. Su primer empleo fue en el cementerio de Willesden, donde cavaba tumbas, aunque pasaba buena parte del tiempo leyendo y escribiendo sentado en las lápidas.

Su pasión por las letras lo llevó a inscribirse en la carrera de literatura inglesa, pero el impulso le duró un año. En aquellos tiempos, Doherty era fan de The Smiths, liderados por Morrissey, aunque Oasis, la banda que dominaba la escena, no era de su agrado. Tras abandonar sus estudios, se mudó con Carl Barât, excompañero de clase de su hermana mayor. Juntos, a fines de los 90, crearon The Libertines. Con su álbum debut, Up the Bracket (2002), conquistaron al público y se convirtieron en la nueva promesa del rock británico.

Doherty y Moss tuvieron una relación turbulenta que duró dos años (ACEjg) Crédito: The Grosby Group

A medida que creció la popularidad de la banda, también aumentaron los excesos de Doherty, quien consumía crack y heroína a un ritmo de 200 libras diarias. En su biografía, recuerda que, durante el lanzamiento del primer disco, lamentaba que “no le dejaran fumar crack dentro”. Su comportamiento lo alejó del grupo en 2003 y, en venganza, robó en la casa de Barât.

Según The Guardian, Doherty derribó la puerta del apartamento de su excompañero el 25 de julio mientras la banda estaba de gira en Japón. Se llevó una computadora, un reproductor de CD, una guitarra, una grabadora de video, una armónica y varios libros. Doherty, que se declaró culpable, fue sentenciado a 6 meses de prisión. Su abogado, Richard Locke, había pedido que se le diera una pena comunitaria para que pudiera ingresar a un centro de rehabilitación. La sentencia finalmente se redujo a 2 meses y los amigos se reconciliaron. Al ser liberado, se reunió con Barât y el resto del grupo para dar un show ese mismo día.

El músico también fue acusado de otro robo en una tienda de música en Ratisbona, Alemania, aunque negó ser el autor. Intentó rehabilitarse en el templo tailandés Wat Tham Krabok, reconocido por tratar adicciones a la heroína y el crack, pero fue expulsado a los tres días. En 2004, The Libertines se disolvió, cuando tenían su segundo álbum en post producción.

La portada del libro de la biografía autorizada de Peter Doherty

En 2005, cuando fue elegido por “icono cool del año” por la revista semanal New Musical Express, ya había iniciado su noviazgo con la super modelo Kate Moss, quien cobraba cifras millonarias por campañas en marcas de lujo. Hasta que se involucró en grandes problemas con él músico, donde vio seriamente afectada su imagen y su carrera tambalearse.

Durante una sesión de Babyshambles, la nueva agrupación de Doherty, se filtró una serie de fotos en la que ambos estaban aspirando cocaína y fue publicado en la tapa del diario sensacionalista The Mirror. Corría septiembre de 2005. A Kate le anularon contratos astronómicos. Fue despedida por la cadena sueca H&M, por considerar que su estilo de vida se oponía al de la firma. Con esa cadena tenía un contrato de 4 millones de libras esterlinas. La marca de los trenchs sofisticados, Burberry, que la tenía como imagen de campaña temporada tras temporada, le canceló el contrato y le deseó “lo mejor”. De la misma manera, la línea de perfumes de Chanel, Coco Mademoiselle, decidió prescindir de sus servicios. Una catástrofe para su profesión.

Previo a su relación con el rockero, Moss había estado envuelta en problemas con el consumo de drogas y alcohol. En 1998 había pasado por el centro de rehabilitación Priory de Londres. Pero fue con Doherty que volvió al consumo.

Para él, esta situación, fue una mancha más al tigre, e incluso promoción a la que estaba acostumbrado. En este caso, se declaró inocente. “Kate se enojó mucho conmigo. Ella le cuestionó: ‘Si no vendiste las fotos, ¿cómo llegaron a los periódicos?’. Y yo no sabía qué decir. Solo supuse que un amigo mío debía haberlo hecho”, aseguró.

Kate Moss era la top model que facturaba cifras millonarias en los 2000

Doherty y Moss se conocieron en 2005, justo cuando ella había terminado la relación con Jefferson Hack, el padre de su hija Lila Grace. El amor fue a primera vista. “Muchos de los primeros encuentros míos y de Kate fueron bastante clandestinos. Nos reuníamos en extraños cuartos traseros de restaurantes en Londres. (...) La primera semana que estuvimos juntos, insistí en que se subiera a un autobús conmigo. Por lo general, ella iba a todas partes en una limusina. Nos disfrazamos, nos pusimos pelucas y nos subimos al autobús por Londres. Solíamos reírnos mucho, de verdad”, relató.

Pese a los escándalos, la relación continuó. “Como una especie de mea culpa, fue a recibir tratamiento en Meadows en Arizona, un conocido lugar de rehabilitación de celebridades. También se suponía que ella me había dejado, pero en realidad todavía estábamos en contacto: el acuerdo era que después de que ella fuera a rehabilitación, yo también iría por un mes. Había todas estas cosas estúpidas en los periódicos sobre nuestra ruptura, pero todo era una tontería”, explicó Doherty en su libro.

La relación no duró más de dos años. Atravesaron varias rupturas y reconciliaciones, en gran parte debido a los problemas de adicción del incorregible Peter. Moss, le puso fin a la relación.

Doherty cantando en el medio tiempo de un amistoso de fúbol en agosto de 2023 (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Sin duda, Moss fue una inspiración en su carrera, ya que años después el músico debutó como modelo de Roberto Cavalli. También, por esos tiempos, hizo sus primeras muestras de pinturas. En 2007 expuso en Londres y en 2008 en París, donde también se desató una controversia, ya que había usado su propia sangre para pintar. Antes, había publicado una recopilación de poesías, dibujos y fotografías.

Uno de sus últimos escándalos tuvo como escenario a París, según contó en su biografía. Bajo los efectos de drogas, narró su detención en 2019 hasta en dos ocasiones en menos de 48 horas, cuando se dio golpes de puños con un hombre y orinó sobre el mostrador de una comisaría, donde pasó tres días encerrado oliendo a orina y repudiado hasta por sus compañeros de celda. “Una situación absolutamente vergonzosa”, admite, por la que fue condenado a 3 meses de prisión.

El líder de Babyshambles ahora asegura estar sobrio y limpio, habiéndose establecido en Francia con su compañera de su tercer proyecto musical Pete Doherty & The Puta Madres, Katia. Además de Astile, de 21 años, cuya madre también tuvo un hijo con Liam Gallagher, Pete tuvo dos hijas más: Aisling (2011) hija de la modelo sudafricana Lindi Hingston. Y Billie-May, hija de Katia, nacida en 2023.