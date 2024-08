Ben Affleck a los 52: las idas y vueltas con J-Lo y la lucha contra el alcohol y la depresión que el éxito no ocultó

Ben Affleck cumple 52 años REUTERS/Yara Nardi

“No era nadie en las audiciones, y luego me vieron como un joven talento, emergente, escritor, ganador del Oscar, y un actor de gran éxito, hasta que me vieron como un tren descarrilado, y después pasé a ser este director renaciente. Ahora creo que en Hollywood me ven como alguien que trabaja”, dijo el galán sintetizando su carrera. Problemas con el abuso de sustancias, acusaciones de infidelidad y dificultades con la salud mental. Aunque Ben Affleck sea una verdadera estrella de cine, detrás de su fama, su realidad personal es complicada.

Un padre alcohólico y una madre de Harvard

Benjamin Géza “Ben” Affleck-Boldt nació el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California y se crió en un barrio obrero de Cambridge, Massachusetts, en el seno de una familia intelectual. Su madre Chris Anne Boldt era profesora y había estudiado en Harvard, y su padre Timothy Byers “Tim” Affleck, un trabajador social con convicciones comunistas que le enseñó a sus hijos -Ben y el también actor Casey- el valor del altruismo. La familia es de ascendencia inglesa, irlandesa, alemana y escocesa. Su segundo nombre, Géza, proviene de un amigo de la familia húngaro que sobrevivió al Holocausto. A pesar de su fuerte sentido de justicia, Timothy también luchaba con sus propios problemas. En una entrevista Ben reveló que su papá tenía “un problema grave y crónico con el alcohol”, y que “pasaba la mayor parte del día bebiendo”, como especificó: “Tomaba mucho. Mi padre era, como se dice, un auténtico alcohólico”. Ben explicó que su padre tenía un gran potencial, pero lo perdió debido a su adicción al alcohol. Esta frustración llevó a Timothy a desarrollar un resentimiento hacia los ricos, que transmitió a su hijo. Sin embargo, con el tiempo, Timothy logró mantenerse sobrio y se convirtió en consejero de adicciones.

Ben, con una remera de Batman, junto a su hermano Casey (@caseyaffleck)

El actor fue testigo de la relación tóxica entre sus padres, la cual terminó en divorcio cuando él tenía 12 años, como relató en una entrevista: “Para ser sincero, el matrimonio era tan malo que recuerdo haber sentido alivio”. Después de la ruptura, la familia atravesó dificultades económicas. La madre de Affleck ganaba 28 mil dólares al año y, a partir de entonces, tuvo que enfrentarse a la vida sin la presencia de su padre. Lo que más le dolió a Affleck, como contó a Howard Stern, fue el pensamiento de que su padre pudiera haberlo llegado a odiar. Sin una figura paterna que lo guiara, Affleck se sentía desamparado. En una entrevista expresó que, aunque comprendía que el divorcio era lo mejor, el dolor que sintió a raíz de la separación fue inmenso.

La trágica historia familiar de Ben Affleck trasciende las luchas de su padre con el alcoholismo. Cuando era niño, sufrió la pérdida de su abuela, que se suicidó, al igual que su tío. Su tía también lidiaba con una adicción a la heroína, y muchos de sus abuelos lucharon contra el alcoholismo. Además, su hermano, el actor Casey Affleck, también enfrentó problemas con el alcohol, de los que se recuperó. En una entrevista Ben explicó que conocer el pasado de su padre le ha ayudado a comprender su comportamiento: “Dos años antes de casarse, su madre se suicidó. Al año siguiente, su hermano también se suicidó. Su padre lo golpeó toda su vida. Tuvo una vida llena de traumas. La forma en que logró superar todo eso hasta llegar a donde está es extraordinaria”.

Affleck trabaja detrás de las cámaras desde los 12 años

En carrera

Affleck quiso ser actor desde que tiene memoria, y su primera experiencia fue a los 12 años para un comercial de Burger King. También fue a esa edad cuando Ben conoció a su amigo y compañero actor de toda la vida, Matt Damon. Jugaron juntos en ligas menores y tomaron clases de teatro. La adolescencia de Ben consistió en participar en películas para televisión, incluidas Manos criminales (1987) y The Second Voyage of the Mimi (1988). Hizo su gran entrada al cine en 1993 cuando fue elegido para Rebeldes y confundidos (1993). Después de eso, se dedicó a películas independientes como Banda en fuga (1995) y Mi pareja equivocada (1997), que fueron excelentes para su carrera y recibieron un gran reconocimiento en el festival de cine de Sundance.

Pero el éxito que estaba teniendo en las películas independientes se desvaneció y las cosas se pusieron algo inestables para Ben. Vivía en un departamento con su hermano Casey y su amigo Matt, cansados de que los rechazaran para papeles importantes, decidieron escribir su propio guión, donde ellos podrían tomar todas las decisiones y protagonizar. Así, tras terminar el guión de En busca del destino (1997), se lo entregaron a su agente, Patrick Whitesell, quien lo mostró a algunos estudios de Hollywood, y Miramax compró el guión dándole a Ben y Matt el control que querían. La película fue un éxito y lanzó a ambos actores al estrellato. Fue nominada a 9 premios de la Academia y ganó dos, incluido el de Mejor Guión Original para Ben y Matt. Además, marcó el papel decisivo de Ben, quien luego logró destacarse en protagónicos como Pearl Harbor (2001), Argo (2012), El contador (2016) y La liga de la justicia de Zack Snyder (2021).

El día que ganó un Oscar junto a Matt Damon en 1997 por Mejor Guión Original (Getty Images)

Su lucha contra la adicción

Ben luchó contra su adicción al alcohol durante décadas. Después de lograr la sobriedad por primera vez en 2001, volvió a beber en 2003 y sufrió una recaída ocho años después. Admitió que estaba negado durante ese tiempo. Su padre señaló que culpaba a la industria del entretenimiento por la adicción de su hijo: “Hollywood es un lugar terrible. Creo que eso ha sido un factor importante en el consumo de alcohol de Ben”.

En varias ocasiones, el actor sintió que su adicción había arruinado su vida, y solo logró recuperarse al alcanzar un profundo sentido de autorrealización. Como él mismo expresó, llegó a un umbral de dolor que no podía soportar más; como mencionó en The New York Times, pudo buscar ayuda gracias al apoyo de sus amigos Bradley Cooper y Robert Downey Jr.

Pero la visibilidad de sus temas personales no fueron gratis, como Affleck le comentó alguna vez a su íntimo el actor Matt Damon: “Puedo vender revistas, pero no puedo vender películas”. En la década de 2000, Ben enfrentó un obstáculo en su carrera, obteniendo más notoriedad por su vida privada que por su trabajo en el cine. Estas dificultades impactaron en él, afectando su autoestima debido a la avalancha de críticas negativas. En una entrevista con Los Angeles Times, admitió sentirse herido por la opinión pública y los medios, y buscó ayuda a través de la terapia. Affleck explicó: “Fue un trabajo arduo. La gente escribía cosas crueles, horribles y odiosas sobre mí todo el tiempo, y eso empezó a afectarme”. También confesó a Playboy que se convirtió en un blanco fácil, alguien “que la gente podía patear”.

Alguna vez, cansado de las acusaciones de los medios, Ben Affleck le dijo a su amigo Matt Damon: "Puedo vender revistas, pero no películas"

Acosado por un fanático

Ben Affleck y su familia enfrentaron un grave acoso: Steven Burky llevaba años siguiéndolos a él, a su entonces esposa Jennifer Garner y a sus hijos. En 2008, Garner consiguió una orden de alejamiento contra Burky, quien fue detenido. La situación fue tan traumática para Affleck que se sintió impulsado a comprar armas, a pesar de sus inclinaciones políticas liberales. “El acosador estuvo en nuestra casa varias veces y también fue al colegio de mis hijos. Afortunadamente, fue detenido. Eso me hizo sentir más seguridad para mi familia. Es un mundo muy duro”, dijo el actor.

Affleck también reveló que Burky amenazó con asesinar a su familia tras descubrir la ubicación de la escuela de sus hijos, usando fotos de paparazzi para rastrearlos. El acosador incluso apareció en el preescolar de sus hijos. En 2010, un juez dictó que Burky era inocente por demencia y lo internó en un hospital psiquiátrico. En caso de ser liberado, se le prohibió acercarse a la familia Affleck durante 10 años.

Adiós al amigo

Ben Affleck entabló una amistad con Joe Kindregan cuando lo conoció durante el rodaje de Fuerzas de la naturaleza (1998). En ese entonces, Kindregan sólo tenía 10 años. El joven padecía ataxia telangiectasia, una enfermedad neurológica degenerativa sin cura que aumenta la susceptibilidad al cáncer y a otras enfermedades. Affleck y su entonces esposa, Jennifer Garner, se involucraron activamente en la causa de Kindregan, organizando campañas y recaudando fondos para él. En 2007, lograron reunir 350 mil dólares para el Proyecto Infantil A-T. Ese mismo año, Affleck homenajeó a Kindregan pronunciando un discurso de graduación en el colegio de su amigo.

Kindregan expresó en una entrevista que Affleck era “el mejor amigo que podrías tener”. En 2013, Ben celebró el vigésimo quinto cumpleaños de Kindregan y donó 25 mil dólares al Proyecto Infantil A-T. Joe Kindregan falleció a los 27 años, y su obituario destacó cómo pudo dar a conocer su enfermedad gracias a los amigos que hizo a lo largo de su vida.

Ben Affleck, Jennifer Garner y dos de sus tres hijos (Grosby Group)

Divorcio y “nannygate”

El actor se casó con Jennifer Garner en 2005. Aunque al principio parecían la pareja perfecta de Hollywood, se divorciaron en 2017. En una entrevista Affleck reveló que las dificultades en su relación habían intensificado su consumo de alcohol y lo habían llevado a una recaída. Sin embargo, más tarde aclaró sus comentarios, explicando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Ben encontró muy doloroso repetir los patrones de divorcio que habían marcado a su familia. “Me molestó porque significaba que no era quien creía que era. Y eso fue muy doloroso”, confesó. También circularon rumores de infidelidad, especialmente con el escándalo del “nannygate” cuando Affleck comenzó a salir con Christine Ouzounian, la niñera de sus hijos. Un mes después de su separación de Garner, Us Weekly informó que Affleck y Ouzounian estaban enamorados, aunque él negó haber sido infiel.

El escándalo con Ben Affleck se desató cuando lo encontraron con Christine Ouzounian, la niñera de los hijos que tuvo con Jennifer Garner (Grosby Group)

En la lupa del #MeToo

A raíz del movimiento #MeToo, muchos hombres poderosos de Hollywood fueron acusados de conducta sexual inapropiada. En 2017, cuando Affleck se pronunció sobre Harvey Weinstein, un usuario de Twitter recordó un incidente en el que el actor había manoseado el pecho de Hilarie Burton durante una transmisión en vivo de Total Request Live. Tras la aparición del clip del incidente, Burton comentó en Twitter: “Tuve que reírme para no llorar”.

Affleck reconoció la indiscreción y ofreció una disculpa breve en Twitter. Sin embargo, durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, afirmó no recordar el incidente y sugirió que sólo estaba abrazando a Burton en lugar de manosearla. A pesar de esto, aseguró que no dudaba de la veracidad de las declaraciones de Burton.

Después de las acusaciones de Burton, la artista Annamarie Tendler, que en ese momento estaba casada con John Mulaney, alegó que Affleck la toqueteó en una fiesta de los Globos de Oro en 2014. Luego, la escritora Jen Statsky afirmó que Affleck también se había sobrepasado con varias mujeres en la misma fiesta. Desde julio de 2022, Affleck no ha hecho comentarios sobre estas acusaciones.

Jennifer Garner al volante y Ben Affleck en el asiento trasero, cuando lo llevaban al centro de rehabilitación por su adicción al alcohol (Grosby)

Depresión y ansiedad

“Siempre me describen como ‘seguro’ o ‘arrogante’, y eso no se parece en nada a lo que siento por dentro. Me siento plagado de inseguridad”, admitió en un brote de sinceridad. Debido a su infancia y las dificultades en su carrera, Ben comenzó a enfrentar problemas de salud mental. Desde joven, el actor ha sufrido de depresión y ansiedad. “Me deprimo; tomo antidepresivos. Me han ayudado mucho, los tomo desde los 26 años y he probado varios tipos”, comentó en una entrevista. Lamentó que algunos de los medicamentos que le recetaron en el pasado le causaron efectos secundarios molestos, como el aumento de peso. Además, Affleck habló sobre el estigma y la falta de comprensión que aún rodean a las enfermedades mentales, en comparación con las adicciones. “He experimentado depresión y ansiedad. Los problemas psicológicos no se entienden tan bien como la adicción. La salud mental es más confusa y esquiva”, dijo.

Reflexionando sobre su experiencia, Affleck empezó a comprender las raíces de su confusión interna, y expresó su arrepentimiento por no haberse tratado más joven. Como dijo: “Ojalá hubiera entendido mejor la naturaleza de lo que era difícil en mi vida. Ojalá no hubiera tenido que aprender algunas lecciones de la manera más dura”.

Ben Affleck y Jennifer López durante su luna de miel en París el 24 de julio de 2022 (Best Image/The Grosby Group)

Su relación con J.Lo

Jennifer López y Ben Affleck reavivaron su romance en 2021 después de haberse separado en 2004. Luego de hacer pública su relación, se casaron en julio de 2022. Sin embargo, a principios de 2024, parecía que su matrimonio estaba en ruinas al no ser vistos juntos durante más de un mes. Según People, en mayo de este año el matrimonio “no está en el mejor momento”, ya que viven vidas separadas.

En junio Ben fue fotografiado sin su alianza de boda en Los Ángeles. En fotos publicadas por el Daily Mail, Affleck fue visto cuando salió a almorzar con su hija Violet. Mientras tanto, la cantante estaba de vacaciones en Italia con amigos. El 21 de julio, el actor fue fotografiado nuevamente sin su anillo de bodas mientras estaba solo en Los Ángeles y, ese mismo fin de semana, López celebró por anticipado su cumpleaños con una fiesta temática de Bridgerton en los Hamptons, la otra punta del país.

A principio de mes trascendió que la pareja “sigue adelante por separado”. Una fuente le dijo a People que Affleck y López habían pasado “semanas” sin verse, y que “se están mudando. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para empezar de nuevo, manteniendo una buena actitud a pesar de la separación”. Lo último que se supo es que después de pasar el verano separados, JLo pasó por la casa de Affleck en Los Ángeles y que la actriz ha pasado tiempo con los hijos de él. Hoy en el cumpleaños número 52 de Ben tal vez sea un buen momento para que la pareja se reconcilie o se separe para siempre.