La nueva vida del joven al que le amputaron medio cuerpo tras ser aplastado por un montacarga

La vida de Loren Schauers cambió para siempre el 27 de septiembre de 2019. El joven, en ese momento tenía 19 años, y sufrió un terrible accidente mientras trabajaba como obrero en una obra en construcción. Al adolescente tuvieron que amputarle la mitad del cuerpo después de ser aplastado por un pesado montacarga. Junto a su novia, que permaneció a su lado todo el tiempo de recuperación grabaron un video en Youtube para documentar su largo viaje hacia la recuperación.

Loren manejaba el camión industrial a través de un puente cuando se desvió, cayó desde 15 metros, lo equivalente a un cuarto piso, y quedó atrapado en el suelo debajo del enorme vehículo en Montana, Estados Unidos.

Cómo fue el accidente

Loren era un joven más de Montana. Tenía una novia Sabia y trabajaba en una obra de construcción para reconstruir un puente en septiembre de 2019. Tras la jornada laboral a veces salía con su novia. Iban al cine y a comer ribs en los dinners del pueblo. Un chico más del medio oeste estadounidense. Le gustaba hacer fierros en el gimnasio y los deportes, en especial el fútbol americano. Era hincha de los Montana Grizzlies. Otros días, Loren salía con sus amigos a beber cerveza y olvidar un poco el cansancio del trabajo.

Por todo cambió esa tarde de septiembre, Loren hizo una mala maniobra con el montacargas. Los autos lo encerraron y el joven dobló demasiado cerca del borde del puente y el suelo se derrumbó debajo de él.

Durante la caída intentó saltar del montacarga, pero su pierna quedó atrapada en el cinturón de seguridad. Loren quedo colgando fuera de la máquina vial y cayó en picada desde unos 15 metros desde el puente en construcción.

Los médicos habían creído que estaría en el hospital durante al menos un año y medio, pero se quedó tres meses y volvió a su casa (@loren.schauers)

El montacargas rodó tres veces cuesta abajo antes de que Loren golpeara el suelo al pie de la colina. La máquina vial cayó segundos después y aplastó la mitad de su cuerpo.

“El cinturón de seguridad terminó enredándose alrededor de mi pierna cuando salté, así que en realidad me balanceé y me rompí una de las costillas. -recordó el joven-.“Estuve consciente todo el tiempo. Mis ojos estaban muy abiertos y vi que el montacargas bajaba y aterrizaba sobre mis caderas y mi antebrazo derecho. Recuerdo mirar a mi derecha y había un gran músculo viejo de mi brazo tirado en el suelo a mi lado. Acababa de estallar instantáneamente por el impacto”.

Una ambulancia aérea aterrizó en el puente y llevó a Loren colina arriba en una camilla antes de volar a un hospital en Bozeman, Montana, donde se reencontró a sus seres queridos. Loren había perdido por completo el antebrazo y la mano derechos en el accidente. Sufrió una embolia pulmonar, un bloqueo en la arteria pulmonar, y necesitaba un tubo de respiración.

La vida después del accidente

Tres años después, Loren recordó que permaneció totalmente consciente todo el tiempo y miró hacia abajo para ver que su brazo derecho había explotado y todo debajo de sus caderas estaba completamente aplastado por el montacarga que había caído sobre su cuerpo.

Loren y Sabia se casaron en febrero de 2021 @loren.schauers

Una vez que fue rescatado de abajo de la máquina, el joven fue trasladado de urgencia al hospital de Montana. Allí, los doctores lo pusieron ante una encrucijada: debía decidir si dejaba a los cirujanos que le hicieran una hemicorperectomía (se le amputó todo lo que estaba debajo de su cintura) para salvar su vida o moriría en muy pocos días. “No fue una elección difícil que me amputaran la mitad del cuerpo, básicamente era una elección entre vivir o morir”, declaró en una transmisión de la pareja por Twitch cuando aún se recuperaba de la caída. Su familia recordó las ganas de vivir del joven. “Nos pidio que lo mantuvieran vivo, aún si solo fuera una cabeza en un plato”. Con esa imagen fuerte, Loren describió sus deseos de seguir en este mundo.

Todo el tiempo, el chico estuvo acompañado por su novia y ahora su esposa, Sabia Reiche. La chica no se despegó un segundo de los pies de la cama de Loren. Lo besaba y abrazaba para darle fuerzas para todo lo que se venía. Es más, la mujer se tatuó en su brazo una imagen de Loren en silla de ruedas. Un dibujo en el cual se ve al chico de frente con los arneses y la mitad de su cuerpo.

Entonces, los médicos le dijeron a la joven que el su pareja tenía pocas chances de supervivencia. Seis noches seguidas, las primeras tras la operación, Sabia se despidió de su novio temiendo que no lo vería al despertar al otro día. Seis veces, Loren volvió a despertar y a saludarla con una sonrisa y los ojos brillosos de hombre enamorado. “La noche antes de su cirugía, escribió ‘te amo’ en un papel, ya que podría haber sido nuestra última noche juntos”. Todavía tengo ese pedazo de papel hoy guardado como recuerdo de todo lo que vivimos”, relató la chica en uno de sus videos de Youtube.

Recuperar el cuerpo que le queda

Tras tres años de duro trabajo, el chico se recuperó. Los médicos habían pronosticado que el joven iba a tener que estar internado en el hospital durante al menos un año y medio, pero se quedó allí durante tres meses y volvió a su casa.

El joven quedó atrapado debajo de un montacargas de cuatro toneladas y, aunque ahora disfruta al máximo de la vida, todavía siente un dolor agudo, un dolor fantasma en las extremidades que le faltan. Muchas noches, el joven se despierta con una punzada en una pierna izquierda que ya no existe.

Seis veces, Loren volvió a despertar y a saludarla con una sonrisa y los ojos brillosos de hombre enamorado @loren.schauers

Junto a su novia se volcaron a las redes sociales para mostrar los avances tras el brutal accidente. En Youtube ya tienen casi 500 mil suscriptores. En las imágenes de los diferentes clips se ve a Loren reforzar su cuerpo para poder mantenerlo erguido en la silla de ruedas. Hace trabajo con pesas y diferentes movimientos para llevar una vida lo más normal posible. En otras imágenes, el joven ya tiene el brazo mecánico. Eso no es todo, en el video por el tercer aniversario del accidente agregaron los festejos de su fiesta de casamiento en febrero del 2021.

El video del aniversario termina con los chicos hablando a cámara: “Ha sido un viaje largo y salvaje y estamos ansiosos por ver a dónde más piensa que nos llevará la vida y esperamos poder continuar llevándolos con nosotros”.

Sabia también publicó una serie de fotos de Loren en Instagram para conmemorar el tercer aniversario del accidente: “Tres años, hoy, desde que casi te perdimos para siempre”. Te amo. Tú eres mi mejor amigo.’

Los haters y el sexo en pareja

En otros videos subidos a Youtube, Sabia se enoja un poco con los haters que la critican en las redes: “Todos quieren ver el mundo desde la perspectiva de Loren, pero nadie quiere estar en la posición de Loren”, dice Sabia en un clip.

La exposición en Youtube los ayuda a solventar sus gastos y también a recibir el apoyo moral de miles de personas que le dejan mensajes amorosos. Pero no todas son caricias virtuales. Otro grupo de personas le preguntan constantemente sobre la vida sexual de la pareja.

La operación del joven implicó la extirpación de sus genitales ya que su pelvis había quedado completamente aplastada.

Sabia se cruzó muchas veces con los haters y a cada pregunta sexual que se repite la chica lo frena en seco. No lo deja ni terminar de hablar. “Esa es una pregunta muy personal que nunca vamos a responder o aludir, ya que es muy irrespetuosa. No le preguntarías a una pareja al azar en la calle cómo tienen sexo y solo porque nuestras circunstancias de vida son diferentes, no le da a la gente el derecho de preguntar”, concluyó la joven.

