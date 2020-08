A los 14 años, con más necesidad de tener un salvoconducto para salir de esa casa que ganas de enamorarse, Marcela empezó una relación con un joven mayor que ella. “Me puse de novia con alguien que, por supuesto, seguía al pie de la letra el código de psicopatía. Yo no me sentía parte de ese código de manipulación y violencia pero la verdad es que tampoco había aprendido a relacionarme con alguien de otra manera. Movía los ojos y ya me decía que era una puta. A los 16 años me quise suicidar. No me acuerdo qué había pasado, lo tengo bloqueado, pero sí que estaba él y mi familia y yo me alejé y tomé un montón de pastillas juntas”.