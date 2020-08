Un hibakusha le transmitió al periodista John Hersey (que escribió una crónica ejemplar sobre el bombardeo al año de producirse que ocupó un número entero del New Yorker y fue elegido como el mejor texto periodístico norteamericano del Siglo XX) una imagen patética -una de las tantas- que presenció: “Entre los arbustos había veinte hombres, todos en el mismo estado de pesadilla: sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas y el fluido de los ojos derretidos resbalando por sus mejillas (debieron de estar mirando hacia arriba cuando estalló la bomba; tal vez fueran personal antiaéreo). Sus bocas no eran más que heridas hinchadas y cubiertas de pus, que no soportaban abrir la necesario para recibir el pico de una tetera”. Estos veinte hombres estaban a más de tres kilómetros del lugar donde impactó la bomba.