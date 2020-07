“Ese día se me acercó una amiga de mi hija y me dijo que después quería hablar conmigo”, recuerda. Dolores pensó que necesitaba que la ayudara con alguna materia pero la chica le dijo: “Te he visto en la tele”. “Yo pensé que hablaba del juicio y le dije ‘sí, estábamos todos ahí acompañando a la familia’, pero ella me contestó: ‘no, en la nota que diste’. Yo no había dado ninguna nota” , cuenta Dolores.