“Apenas me casé, me di cuenta que de seguir todo así, ya no podría actuar. Él era un déspota. Y yo era tratada como una cosa, como una obra de arte a la que había que custodiar las 24 horas del día. Yo no tenía voz, ni podía pensar por mí misma. No tenía vida. Era insoportable”, declaró la actriz tiempo después.