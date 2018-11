No, lo propuso porque no podía ser candidato. Violaba la cláusula del 25 de agosto. Es harto improbable que un político avisado como Perón nominara como candidato a un hombre de su propio partido máxime cuando podía llegar a ser su heredero. Jamás lo había hecho en los dieciocho años de exilio. ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Ciertamente Perón no propuso a Cámpora como candidato efectivo. Lo hizo para que lo proscribieran y luego llamar al voto en blanco y derrumbar al gobierno por el camino revolucionario de las urnas. Lanusse pensaba que el justicialismo sin Perón en la fórmula no ganaba y esa era la trampa: "Yo, personalmente, no creía que el peronismo pudiera imponerse en la primera vuelta y apreciaba que, por la naturaleza de su electorado, en esa primera vuelta agotaba virtualmente su posibilidad de alianzas" (Mi Testimonio.) Lanusse entendió la maniobra de Perón. Este convencimiento lo llevó a no proscribir a Cámpora. Si Perón buscaba eso, Lanusse no debía dárselo. El Tío sería el candidato. Y esta última decisión era de Lanusse. El Presidente había impuesto una reforma electoral por la cual se instalaba el ballotage. Si ningún candidato alcanzaba el 50% más uno de los votos habría segunda vuelta. En la fantasía de Lanusse, Cámpora no alcanzaría esos guarismos. De modo que en segunda vuelta Balbín o Manrique podrían alzarse con la presidencia y vencer en el terreno de la democracia al mito de las perpetuas mayorías. Al respecto, el talentoso y perspicaz pensador Jorge A. Ramos llegó a decir: "Perón imaginó que Cámpora sería vetado por Lanusse. Sin embargo y contra todo lo previsto Lanusse aceptó el nombre de Cámpora, violó su propia ley. Lo que resulta indudable es que Perón no esperaba este giro de la situación. Cuando el 11 de marzo triunfó la fórmula Cámpora-Solano Lima hubo dos decepcionados: Lanusse y Perón" (Ramos Jorge A. La era del peronismo).