Con el paso de los años, sus amigos fueron muriendo. Aguado falleció por un accidente cerebro-vascular mientras visitaba sus minas de carbón y O'Higgins, en el exilio. Con los achaques de la edad, quedó más cerca de su familia, que ahora le llenaba la vida con esas nietas a las que consentía como no lo había hecho con su hija, al extremo de entregarle sus medallas para que las niñas jugaran. "Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad media al de la Patria, creo que me he ganado mi vejez", solía decir.