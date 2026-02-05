Nuevas investigaciones sobre productos imitadores, el código de vestimenta para una presentación, y cuándo los gestos con las manos ayudan a persuadir

Nuevas investigaciones de académicos, equipos de consultoría y otros expertos pueden brindarle a usted y su organización el conocimiento que necesitan para tomar decisiones estratégicas más acertadas. Hemos seleccionado un conjunto de hallazgos contraintuitivos, adaptados de la edición de enero-febrero de nuestra revista, que puede aplicar de inmediato.

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN: HABILIDADES DE LIDERAZGO

LOS GESTOS CON LAS MANOS LO HACEN MÁS PERSUASIVO

Ya sea que estén tratando de resaltar una idea clave en una reunión, expresar frustración a sus compañeros de equipo o explicar un concepto en una presentación, muchas personas utilizan los gestos con las manos para acompañar su mensaje. Pero, ¿realmente "hablar con las manos" ayuda a transmitir un mensaje? ¿Y el tipo de gesto importa?

Para explorar esas preguntas, los investigadores utilizaron software de análisis de video para examinar casi 200,000 clips de 2,184 charlas TED subidas al sitio web de TED Talk entre 2006 y 2017. Clasificaron los movimientos de las manos en tres categorías: ilustradores, que representan visualmente un objeto o concepto; resaltadores, que enfatizan un punto; y gestos no relacionados. Los investigadores descubrieron que, efectivamente, las personas que usaban más las manos tenían videos más populares. Sin embargo, cuando aislaron los gestos por tipo, detectaron que no todos tenían el mismo impacto: solo el aumento de los gestos ilustradores se asociaba con un mayor número de "me gusta" en los videos.

Los autores del estudio señalan que sus hallazgos brindan información importante sobre las formas en que los gestos nos ayudan a explicar conceptos complejos y cómo podemos utilizarlos para hacer que los mensajes sean más efectivos.

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UTILICE A LOS IMITADORES A SU FAVOR

Cuando un competidor copia su producto, puede sentir como si esa empresa estuviera obteniendo ganancias a su costa. Sin embargo, una nueva investigación demuestra que los imitadores pueden proporcionar información valiosa y de bajo costo que fortalece su próxima oferta.

Un estudio sobre la industria de los videojuegos analizó 438 juegos de PlayStation 2 que tuvieron secuelas y examinó el impacto de las réplicas "casi clonadas" lanzadas entre el juego original y su secuela. Los imitadores copiaban características centrales de los juegos originales, pero introducían pequeñas variaciones.

Los investigadores encontraron que mientras más imitadores había en el mercado, mayor era la calidad de la secuela oficial de un juego, según un análisis de las reseñas de productos. Este efecto era especialmente fuerte cuando los imitadores tenían una gran participación de mercado.

Su prominencia facilitó que los desarrolladores originales observaran y analizaran los cambios en los juegos imitadores y recopilaran retroalimentación más rica de clientes y expertos, así como datos de rendimiento más confiables. Como resultado, pudieron obtener conclusiones más claras de las copias, particularmente sobre qué variantes adoptar o rechazar.

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN: STARTUPS

PARA TRIUNFAR EN UNA PRESENTACIÓN, SALTE EL TRAJE

Cuando tiene que hacer una presentación importante, puede pensar que debe vestirse para impresionar. Sin embargo, una nueva investigación muestran que, para los fundadores de startups, mantener un estilo casual podría ayudar a ganarse la confianza (y el financiamiento) de los inversionistas.

Los investigadores examinaron 774 presentaciones de la serie de televisión estadounidense "Shark Tank" entre 2009 y 2019. En el programa, los participantes intentan persuadir a un panel de empresarios destacados (los "sharks") para que inviertan en sus empresas incipientes. Los investigadores utilizaron software lingüístico para analizar las discusiones de los sharks después de cada presentación (incluyendo su percepción sobre cuán auténticos, poderosos y seguros parecían los emprendedores) y si esto resultaba en una inversión. Al comparar esos datos con el nivel de formalidad de la vestimenta del fundador principal, descubrieron que los emprendedores que vestían de manera casual tenían un 32% más de probabilidades de recibir financiamiento y eran más propensos a ser descritos como auténticos por los sharks. Esto se mantuvo incluso después de controlar factores como la educación, la edad y el género del emprendedor, así como la industria de la startup.