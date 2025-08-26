Harvard Business Review

Cómo aprovechar al máximo una reunión individual con su jefe

Por Steven G. Rogelberg, Jon Gray and Cydnei Meredith

Si usted apenas está comenzando en el mundo laboral o en un nuevo empleo, es probable que una de las primeras reuniones regulares en su calendario sea una reunión individual con su jefe. Esto puede parecer solo una forma rutinaria para que revisen su trabajo, pero estas reuniones individuales pueden influir de manera significativa en su experiencia en el lugar de trabajo, en su relación con su gerente y en su crecimiento y éxito futuros.

A través de la investigación para su reciente libro, "Glad We Met: The Art and Science of 1:1 Meetings", uno de nosotros (Steven) descubrió que estas reuniones son más productivas cuando se centran en el empleado (en sus necesidades, inquietudes y aspiraciones), y no solo en lo que es más importante para su gerente.

La investigación de Steven reveló cinco comportamientos críticos que usted puede usar en su primera reunión individual con su jefe, y más allá.

1. SEPA LO QUE NECESITA

Antes de cada reunión, considere cualquier problema a corto plazo que esté enfrentando, así como su desarrollo a largo plazo. Piense en su trabajo, su carrera, su equipo y la empresa para la que trabaja. ¿En qué puede ayudarle su gerente? ¿Dónde pueden brindarle orientación o contexto? Una vez que haya estado en el puesto por un tiempo, también puede pensar en áreas donde quizás esté teniendo dificultades. Esto le ayudará a responder de manera reflexiva cualquier pregunta que su gerente le plantee y a hacer buenas preguntas usted mismo.

2. SEA CURIOSO

Entre en cada reunión individual con el objetivo de querer crecer y aprender de su gerente y de la experiencia de la conversación en sí. Involúcrese activamente haciendo preguntas, escuchando, expresando sus pensamientos y tomando notas.

También preste atención a su comunicación no verbal. Sentarse erguido, inclinarse ligeramente hacia adelante, sonreír y mantener buen contacto visual (si eso le resulta cómodo) puede ayudarle a expresar curiosidad de una manera que involucre a su interlocutor.

3. CONSTRUYA UNA RELACIÓN

Utilice su reunión para conocer a su gerente tanto a nivel personal como profesional. Salúdelo con entusiasmo y conozca sus intereses preguntándole acerca de sí mismo y de su trabajo.

Permítase ser vulnerable en la medida en que se sienta cómodo para hacer que la conversación sea más significativa y enriquecedora. Trate de disfrutar el proceso y busque oportunidades para expresar gratitud a su gerente por interesarse en usted y en su éxito.

4. PIDA RETROALIMENTACIÓN

Su reunión individual regular con su jefe es una oportunidad crítica para pedir retroalimentación sobre su desempeño. Tome la iniciativa de solicitar su retroalimentación durante las reuniones individuales. Hacerlo no solo le da lo que necesita para mejorar su desempeño, sino que también señala su receptividad al punto de vista de su supervisor.

5. RECIBA BIEN LA RETROALIMENTACIÓN

A veces, la crítica constructiva puede ser difícil de aceptar, incluso si usted fue quien la pidió. Al hacer un esfuerzo consciente por mantenerse positivo incluso en esos momentos difíciles, usted puede transformar una retroalimentación desafiante en una herramienta para crecer.

Para hacerlo, comience recordando que la retroalimentación de su jefe puede ayudarle a mejorar, ya que refleja su punto de vista genuino sobre su comportamiento. Sea paciente y tenga en cuenta que no todos son expertos en dar retroalimentación. Y, aunque no esté de acuerdo con el contenido o con la forma en que se transmite, agradezca a su supervisor por compartir sus pensamientos con usted; después de todo, está haciendo un esfuerzo por ayudarle a crecer.

