Lo que debe saber sobre cómo comenzar su carrera profesional a distancia

Si usted es un recién graduado que está considerando trabajar a distancia, debe saber qué obstáculos podrían aparecer en su camino, y cómo superarlos. Estos son los desafíos a los que me he enfrentado personalmente, y las tácticas que me han ayudado a prosperar en un entorno remoto.

DESAFÍO #1: AISLAMIENTO

1. TRABAJAR DESDE UN LUGAR NUEVO.

Intente asistir a un espacio de coworking al menos una vez a la semana para mezclar su entorno de trabajo e interactuar con gente nueva de manera presencial. Muchos espacios de coworking tienen escritorios abiertos con asientos libres para todos, salas de conferencias, áreas de descanso y otros servicios que hacen que la experiencia sea cómoda. Cualquiera puede visitar estos espacios, lo que deja espacio para socializar.

Existen múltiples espacios de coworking en casi todas las grandes ciudades del país. Algunos espacios le permiten pagar diariamente para acceder a las instalaciones, o puede que tenga que pagar una cuota mensual por una suscripción estándar. Si un espacio de coworking está fuera de su presupuesto, una cafetería suele ser la siguiente mejor opción.

2. TRABAJAR CON UN AMIGO.

Si tiene amigos o familiares que también trabajen en un entorno totalmente remoto o híbrido, considere la posibilidad de trabajar juntos. Puede que no sienta la misma emoción de conocer gente nueva, pero podrá conectar con una cara conocida.

Trabajar junto a un amigo o familiar elimina la necesidad de romper el hielo y puede ayudar a mantener la responsabilidad y hacer que el trabajo sea más placentero. Los datos de Gallup muestran que los trabajadores con amigos cerca tienen más probabilidades de permanecer en un empleo que alguien que trabaja principalmente sólo.

DESAFÍO #2: DISTRACCIONES

1. REPENSAR MI RUTINA Y ESPACIO EN CASA.

Convierta un área privada de su hogar en una "mini oficina". Probablemente aumentará su productividad y emulará la experiencia de estar en una oficina real. Esto es importante porque, sin un jefe que lo vigile, necesitará una razón para presentarse y cumplir. Si puede hacer que ese espacio sea luminoso, físicamente cómodo y agregar una o dos plantas, puede que incluso disfrute estar en él.

2. ELIMINAR LOS SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO DE MI ESPACIO.

Eliminar de su espacio de trabajo todas las tecnologías que puedan distraerlo puede parecer extremo. En su lugar, tome descansos a lo largo del día para revisar su computadora portátil personal y redes sociales. Esto le ayudará a convertir estas tecnologías distractoras en recompensas tras completar tareas importantes.

DESAFÍO #3: BRECHAS DE COMUNICACIÓN

1. TOMAR NOTAS Y RECIBIR INSTRUCCIONES CLARAS.

Cuando le asignen una nueva tarea en el trabajo, vuelva a lo básico que aprendió en la escuela: Tomar notas y hacer muchas preguntas. Durante las reuniones de equipo, haga preguntas de seguimiento para obtener la mayor claridad posible. La actividad sincrónica es rara en el ámbito remoto, así que aproveche cada momento de colaboración.

2. TOMAR COMO REFERENCIA PROYECTOS SIMILARES.

Si trabaja para una empresa establecida, es muy probable que algún miembro del equipo haya hecho su trabajo o algo parecido en el pasado. Es posible que su empresa tenga proyectos o formularios similares que usted pueda consultar cuando asuma una nueva tarea. Al revisar trabajos anteriores y tomar notas detalladas, podrá encontrar la información que necesita sin depender del consejo de otra persona.