4 formas fundamentales de impulsar el compromiso de los empleados

Todos sabemos que los empleados comprometidos se desempeñan mejor, y un ingrediente clave es la conexión de los empleados con el propósito de la empresa. sin embargo, aunque el propósito es crucial, los empleados también necesitan saber que la empresa los valora recíprocamente a ellos y a su perspectiva única.

En nuestro trabajo como investigador (Alexis) y consultora (Dorie), hemos descubierto que impulsar el compromiso se reduce a cuatro elementos fundamentales: ayudar a sus empleados a sentirse vistos, escuchados, valorados y motivados.

AYUDE A SUS EMPLEADOS A SENTIRSE VISTOS.

Casi todos los gerentes y pensadores empresariales reconocen que los empleados no responden bien cuando los tratan como engranajes intercambiables en una máquina. En cambio, los empleados deben sentir que importan. Y, sin embargo, con el aumento del trabajo híbrido y remoto, existe un peligro real de que los trabajadores lleguen a sentirse como "una cara más en la pantalla de Zoom".

Los líderes de hoy deben tomar decisiones deliberadas sobre la creación de una cultura de pertenencia. Una forma de hacerlo es ayudar a sus empleados a desarrollar amistades en el lugar de trabajo. El desarrollo y la transmisión de la cultura deben ser una prioridad empresarial, porque los empleados a quienes les gusta el lugar donde trabajan no quieren irse, y están encantados de reclutar a sus amigos más talentosos para que se unan a ellos.

AYUDE A SUS EMPLEADOS A SENTIRSE ESCUCHADOS.

Seamos realistas, a menudo se desanima a los empleados acerca de hablar en el trabajo, y cuando intentan compartir ideas, con frecuencia son rechazados. Esto sucede mucho más de lo que podríamos pensar, pues casi un tercio de los trabajadores afirman sentirse invisibles en el trabajo.

A veces, el problema son los egos de los directivos o sus formas arraigadas de pensar, pero la investigación también muestra que las organizaciones a veces crean desafíos sistémicos para los líderes que sienten que no tienen plena autoridad para actuar según las sugerencias de los empleados, ni margen de maniobra para realizar cambios que sacrificarían la productividad a corto plazo. Dicho esto, es importante abordar esta verdad básica: Si los empleados sienten que sus ideas y sugerencias no importan, es muy difícil que se sientan comprometidos.

AYUDE A SUS EMPLEADOS A SENTIRSE VALORADOS.

A todo el mundo le gusta sentir que sus contribuciones son apreciadas, sobre todo cuando hacen un esfuerzo significativo. Las investigaciones muestran que los gerentes sobreestiman sistemáticamente la cantidad de aprecio que transmiten a sus empleados. El resultado es que, cualquier elogio que crea que está compartiendo, hágalo con más frecuencia. Incluso los pequeños gestos demuestran que los reconoce y valora como individuos. Y una de las mejores formas de demostrar a los empleados que se les valora por lo que son es crear una cultura en la que no sea necesario "cubrirse", incluso demostrando, como jefe, que es seguro hablar sobre identidad en el trabajo.

AYUDE A SUS EMPLEADOS A SENTIRSE MOTIVADOS.

Muchos líderes son buenos para motivar a sus empleados en el día a día. Sin embargo, puede ser más difícil conseguir "estímulo" a una escala más amplia. Después de todo, la mayoría de las empresas han aplanado su jerarquía y ya no tienen una trayectoria profesional clara que ofrecer a los empleados. Si bien es cierto que, en última instancia, los empleados son responsables de tomar el control de sus vidas profesionales, también es una abdicación vergonzosa para los líderes ignorar los intereses a largo plazo de quienes están a su cargo.

Dado que los "entramados" profesionales han sustituido a las "escaleras", tenemos que ser más creativos en la ayuda y los consejos que brindamos a los empleados para ayudarles a desarrollar sus habilidades, pero todavía tenemos que hacerlo. Requiere mucho más esfuerzo "personalizar" la experiencia laboral de nuestros empleados para contribuir a su crecimiento profesional, pero los líderes en la era pospandémica deben convertir esto en una parte estándar de nuestra forma de operar.

