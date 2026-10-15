República Dominicana incorporó más de 3,000 médicos por año, de los cuales el 38% son especialistas

El Servicio Nacional de Salud reportó la designación de 20,730 médicos en la Red Pública de Salud entre 2020 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana reportó la designación de 20,730 médicos en la Red Pública de Salud entre 2020 y 2026, un balance que la institución difundió apenas dos días después de que el gremio médico paralizara los hospitales públicos del país en medio de un llamado al diálogo.

Según el resumen de personal médico divulgado por el SNS, las designaciones se dividen en 8,075 médicos generales, 7,833 especialistas y 4,822 residentes. La institución atribuyó estas contrataciones a las acciones impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer los recursos humanos del sistema sanitario y afirmó que buscan reducir una deuda histórica de más de 20 años en esta materia.

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Las contrataciones informadas por el organismo abarcan 8,075 médicos generales, 7,833 especialistas y 4,822 residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro surgió en medio del llamado al diálogo

El balance del SNS se conoció en medio de la tensión generada por el paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) el martes 13 de octubre. El gremio, encabezado por su presidente, Luis A. Peña Núñez, y la secretaria general, Miosotie Ali Lazala, exigió que la Presidencia de la República convoque una mesa de diálogo para abordar demandas que incluyen el desbloqueo de plazas, la agilización de nombramientos, la revisión de incentivos por guardias y la reclasificación profesional de médicos que concluyeron sus especialidades.

Durante la protesta, que mantuvo operativos los servicios de emergencia y las unidades de cuidados críticos, el gremio sostuvo que las mesas técnicas conformadas con el Ministerio de Salud Pública, el SNS y otras instituciones no produjeron los resultados esperados. Lazala señaló que esas iniciativas “han quedado en el aire”, mientras que Peña Núñez recordó que la última reunión con el mandatario se realizó en abril. El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, pidió a los médicos suspender la medida y esperar el regreso de Abinader de un viaje por Europa para reanudar las conversaciones.

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Una enfermera administra una dosis de vacuna pentavalente en la pierna de un bebé sostenido por su madre en un consultorio pediátrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversión en infraestructura hospitalaria

Además del personal médico, el SNS detalló que entre enero y septiembre de este año entregó 15 hospitalescon remozamientos y ampliación de servicios de emergencia, entre ellos el Hospital General Dr. Vinicio Calventi y el Hospital Nuestra Señora de Regla. La institución invirtió 744.164.516,98 pesos dominicanos (aproximadamente $12.15 millones) en equipamiento para estos centros y remozó más de 40 establecimientos de primer nivel de atención en provincias como Azua, San Juan y La Vega.

El organismo también reportó avances en áreas especializadas: la Red Pública cuenta con 53 Unidades de Intervención en Crisis y 450 camas para salud mental, con la meta de llegar a 500 antes de fin de año, además de cuatro nuevas Unidades de Pie Diabético y una Unidad de Oncología en el Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca. El SNS indicó que 109 hospitales de la red operan sin deudas.

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La nueva unidad del Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón atenderá embarazos de alto riesgo con diagnóstico prenatal avanzado y terapias fetales especializadas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))

Las demandas del gremio permanecen sin respuesta oficial

Pese a la difusión de estas cifras, el CMD no ha emitido una valoración sobre el balance del SNS ni modificado su posición. El gremio advirtió que mantendrá sus acciones de presión hasta recibir una respuesta formal de la Presidencia, mientras las autoridades sanitarias insisten en que las conversaciones se retomarán cuando Abinader regrese al país. Por el momento, no existe una fecha confirmada para la instalación de la mesa de diálogo exigida por los médicos.