Secretaría de Planificación de Guatemala inicia un diagnóstico con el Banco Mundial para fortalecer la planificación y la inversión pública

SEGEPLAN inició un diagnóstico institucional con el Banco Mundial para evaluar la planificación e inversión pública. (Segeplan GUatemala)

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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) inició un diagnóstico institucional con acompañamiento del Banco Mundial para definir qué estrategias funcionan de forma óptima, cuáles requieren mejoras y cómo fortalecer la planificación y la inversión pública.

Durante una semana, una misión técnica del organismo realizará sesiones para identificar acciones dirigidas a mejorar capacidades, procesos, gestión de información y plataformas tecnológicas. La meta es integrar de manera más efectiva el ecosistema de finanzas públicas.

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Carlos Mendoza, titular de SEGEPLAN, explicó que la institución abrió sus procedimientos, sistemas, documentos y conversaciones internas durante los últimos meses para examinar su funcionamiento. “Las instituciones también tienen que detenerse, de vez en cuando, a mirarse a sí mismas”, afirmó.

SEGEPLAN inició un diagnóstico institucional con el Banco Mundial para evaluar la planificación e inversión pública. (Segeplan Guatemala)

Cuatro dimensiones para integrar planificación, inversión y presupuesto

La visita se inscribe en el proyecto “Finanzas Públicas Inteligentes”, orientado a modernizar la gestión del gasto público mediante un mayor uso de datos, mejores procesos, sistemas de información integrados e interoperabilidad entre las entidades responsables de la planificación, la inversión pública y la gestión financiera estatal.

La misión también forma parte de la asistencia técnica de Finanzas y Administración Pública Eficiente, Transparente y Digital, conocida como FARO. El proceso busca obtener una visión integral de las capacidades institucionales, los procedimientos, la información y las plataformas tecnológicas que respaldan la planificación y la inversión pública en SEGEPLAN.

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El diagnóstico se elaboró a partir de una revisión documental y de consultas con actores vinculados a planificación, inversión, análisis, seguimiento, gestión de información y tecnología. Las jornadas incluirán a las subsecretarías de Inversión para el Desarrollo, de Planificación y Programación para el Desarrollo y de Análisis Estratégico del Desarrollo, además de la Dirección de Sistemas de la Información.

Los equipos institucionales contrastarán los hallazgos, incorporarán observaciones y acordarán una versión definitiva del análisis. El examen abarca la organización y la gobernanza; la continuidad del ciclo de planificación e inversión; la gestión de la información; y la dimensión tecnológica.

El diagnóstico del Banco Mundial detectó que SEGEPLAN cuenta con capacidades relevantes, aunque persisten brechas de articulación entre dependencias, procesos, información y sistemas. Mendoza sostuvo: “Tenemos capacidades importantes, pero también existen brechas de articulación entre dependencias, procesos, información y sistemas”.

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SEGEPLAN inició un diagnóstico institucional con el Banco Mundial para evaluar la planificación e inversión pública. (Segeplan GUatemala)

Una hoja de ruta para ordenar las decisiones públicas

El análisis revisa cómo se vinculan la política pública, la planificación, la programación, la inversión, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. También observa la circulación y el uso de la información para respaldar la toma de decisiones.

Entre las necesidades identificadas figuran una mayor coordinación entre los componentes del ciclo institucional, una continuidad más sólida entre planificación, programación, presupuesto e inversión, reglas de gobernanza definidas y un uso integrado de los datos disponibles.

La misión técnica permitirá elaborar una hoja de ruta con prioridades, hitos, secuencias y un cronograma para reforzar los ámbitos evaluados. El objetivo es que las prioridades de desarrollo se traduzcan con mayor consistencia en planificación, programación e inversión, mientras el seguimiento y la evaluación alimentan las decisiones posteriores.

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Las entidades SEGEPLAN y SINSE presentan experiencias ministeriales sobre el uso de evidencia en decisiones públicas

En paralelo, durante el XIV Encuentro “Hablemos de evaluación”, SEGEPLAN y SINSE presentaron experiencias de los ministerios de Desarrollo Social (MIDES) y de Educación (MINEDUC) sobre la institucionalización del seguimiento y la evaluación para usar evidencia en la toma de decisiones públicas.

El MIDES expuso un video que plantea que institucionalizar la evaluación no consiste únicamente en evaluar más, sino en crear condiciones para que ese proceso sea útil, riguroso y sostenible. La presentación también abordó cómo utilizar sus resultados para mejorar la gestión institucional.

El encuentro virtual promovió el aprendizaje continuo y la coordinación entre instituciones mediante el intercambio de instrumentos, avances y resultados. Bajo la moderación de Catalina Zagal, experta del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC), las 11 instituciones del Grupo Impulsor y otros participantes identificaron buenas prácticas, obstáculos y lecciones aplicables a sus propios contextos.

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