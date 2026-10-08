Panamá

FMI proyecta crecimiento de 5% para Panamá en 2026, pero recomienda revisar impuestos y pensiones

La misión técnica reconoce avances en la reducción del déficit, pero plantea cambios tributarios, mayor eficiencia del gasto y medidas para fortalecer el empleo formal

La economía panameña mantiene perspectivas favorables de crecimiento para 2026, aunque el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y mejorar la recaudación tributaria. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
La economía panameña mantiene perspectivas favorables de crecimiento para 2026, aunque el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y mejorar la recaudación tributaria. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crecerá alrededor del 5% en 2026, impulsada por la recuperación de la actividad productiva, aunque considera necesario profundizar las reformas fiscales, tributarias y estructurales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr que la expansión económica se traduzca en mayores beneficios para la población.

Las estimaciones forman parte de la declaración de la misión del Artículo IV de 2026, realizada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre. El organismo calcula que el producto interno bruto (PIB) aumentó 4,4% en 2025 y anticipa que la economía panameña mantendrá un ritmo de crecimiento de entre 4% y 5% a mediano plazo.

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En materia de precios, el FMI prevé que la inflación aumente temporalmente hasta superar ligeramente el 2%, antes de estabilizarse entre 1% y 2% en los próximos años. También proyecta que el déficit de la cuenta corriente alcance aproximadamente 1,5% del PIB en 2026, en un contexto de incertidumbre económica internacional.

Uno de los principales capítulos del diagnóstico corresponde a las finanzas públicas. El organismo reconoce que Panamá redujo su déficit fiscal al 3,7% del PIB en 2025, por debajo del límite legal del 4%. Además, considera que el Gobierno está encaminado a cumplir la meta de 3,5% en 2026, con reducciones posteriores hasta 3% en 2027 y 1,5% en 2030.

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Manos sobre un presupuesto impreso, una calculadora, billetes de cien dólares estadounidenses y una tableta que muestra un gráfico de barras.
Un profesional organiza un presupuesto financiero sobre un escritorio de madera junto a dólares estadounidenses, una calculadora y una tableta con un gráfico de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el FMI advierte que la consolidación fiscal requiere aumentar los ingresos permanentes y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre sus recomendaciones figura modernizar la administración tributaria, fortalecer las auditorías, utilizar información de terceros para detectar incumplimientos y reforzar los controles sobre facturas y créditos fiscales, con el propósito de elevar la recaudación.

Una de las recomendaciones más relevantes consiste en ampliar la base del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (ITBMS), revisar las exenciones tributarias consideradas ineficientes y evaluar su tasa nominal, actualmente del 7%, que el organismo considera muy baja. El FMI plantea que cualquier modificación debe tomar en cuenta sus efectos distributivos sobre la población.

En cuanto al gasto, recomienda reducir las rigideces salariales del sector público, focalizar mejor los subsidios y establecer revisiones sistemáticas del presupuesto. También plantea mejorar la selección y ejecución de inversiones públicas, mientras insiste en que los ingresos extraordinarios provenientes del Canal de Panamá deben destinarse a limitar el endeudamiento, en lugar de financiar nuevos gastos.

Sede principal de la CSS en Clayton
La reforma de pensiones aprobada en 2025 permitió atender necesidades inmediatas de financiamiento, pero el FMI considera que serán necesarios nuevos ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Tomada de la CSS

El sistema de pensiones constituye otra preocupación. Aunque la reforma aprobada en 2025 permitió atender necesidades inmediatas de financiamiento, el organismo sostiene que serán necesarias nuevas reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, tomando como referencia la revisión actuarial prevista en la legislación.

Respecto a la deuda pública, el FMI considera sostenible su trayectoria bajo el escenario fiscal previsto, aunque identifica riesgos moderados de tensión soberana. También advierte sobre el crecimiento del endeudamiento denominado en monedas distintas del dólar, por lo que recomienda fortalecer la gestión de riesgos cambiarios y financieros.

En el sector bancario, el organismo reconoce que el sistema panameño mantiene niveles adecuados de capitalización y rentabilidad, aunque solicita mayor vigilancia sobre los créditos vinculados a construcción, bienes inmuebles y consumo. Asimismo, recomienda fortalecer los mecanismos de liquidez, la resolución bancaria y la regulación de criptoactivos, además de mejorar la supervisión de riesgos cibernéticos.

Primer plano de una mano sosteniendo una factura de compra blanca, mostrando claramente las líneas de 'Subtotal', 'Total' e 'ITBMS' con sus respectivos valores numéricos.
El organismo internacional plantea ampliar la base del ITBMS y evaluar su tasa del 7%, al tiempo que recomienda mejorar los controles tributarios y combatir la evasión fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico también señala que el crecimiento del empleo y de los salarios reales ha sido inferior al de la producción, mientras aumenta la informalidad y persisten desigualdades regionales. Por ello, propone fortalecer la formación profesional, las competencias digitales y la preparación para la inteligencia artificial, junto con una reforma educativa que responda mejor a las necesidades laborales.

Finalmente, el FMI identifica riesgos relacionados con Cobre Panamá, las concesiones portuarias, posibles conflictos sociales y una nueva sequía asociada a El Niño.

Frente a estos desafíos, recomienda fortalecer la transparencia institucional, combatir la corrupción, mejorar las estadísticas públicas y garantizar mayor seguridad jurídica, condiciones que considera fundamentales para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.

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