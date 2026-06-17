Empresarios guatemaltecos viajan a República Dominicana para una misión comercial récord

Más de 35 empresarios de Guatemala viajarán a República Dominicana del 22 al 25 de junio en la misión comercial más grande de AGEXPORT hacia ese mercado. (AGEXPORT)

Más de 35 empresarios de Guatemala viajarán a República Dominicana del 22 al 25 de junio para la misión comercial más grande que la Asociación Guatemalteca de Exportadores realizará hacia ese mercado, una agenda que busca ampliar negocios en el Caribe y conectar a las empresas guatemaltecas con compradores dominicanos, según AGEXPORT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

La delegación sostendrá reuniones con más de 60 compradores dominicanos en Santo Domingo, de acuerdo con el texto difundido por AGEXPORT. La agenda incluye encuentros uno a uno, espacios de relacionamiento, un show room y reuniones institucionales en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo.

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La misión será encabezada por la Unidad de Negocios Internacionales de AGEXPORT y contará con el acompañamiento de autoridades de la entidad exportadora y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. El objetivo, según ambas instituciones, es impulsar la internacionalización de las empresas guatemaltecas y consolidar vínculos comerciales en un mercado regional que consideran estratégico.

Un grupo de más de 35 empresarios guatemaltecos de AGEXPORT posa frente a un avión, listos para iniciar la misión comercial más grande hacia República Dominicana del 22 al 25 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana recibió exportaciones guatemaltecas por USD 282,07 millones en 2025

República Dominicana ya ocupa un lugar relevante para la oferta exportable de Guatemala. Según el Banco de Guatemala, las exportaciones guatemaltecas hacia ese destino alcanzaron USD 282,07 millones en 2025.

Entre los principales productos enviados a ese mercado figuran cosméticos y artículos de tocador, productos de higiene, preparaciones alimenticias, azúcares y confitería, grasas y aceites, productos farmacéuticos, plásticos y productos de madera, según el Banco de Guatemala. Varios de esos rubros coinciden con los sectores que participarán en la misión.

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La delegación estará integrada por empresas de alimentos y bebidas, cosméticos e higiénicos, muebles, plásticos, productos agrícolas y servicios, según AGEXPORT. La organización presentó esa composición como una muestra de la diversidad de la oferta exportable guatemalteca.

Un gráfico ilustra el volumen de las exportaciones de Guatemala a República Dominicana, que se proyecta en 282,07 millones de dólares para el año 2025, destacando la relación comercial entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de AGEXPORT, describió el alcance de la visita y vinculó su tamaño con el interés del sector por expandirse en mercados cercanos. “Esta es la misión comercial más grande que hemos realizado hacia República Dominicana, lo que refleja el interés y la determinación del sector exportador guatemalteco por crecer en mercados cercanos y de alto potencial. Esperamos que esta semana de trabajo genere nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y relaciones comerciales de largo plazo que beneficien a Guatemala y a República Dominicana”, afirmó Fernández.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará encuentros de alto nivel en Santo Domingo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala acompañará la misión a través de su consejería comercial en República Dominicana. Según AGEXPORT, ese respaldo forma parte de una estrategia conjunta entre el sector público y el privado para ampliar exportaciones, negocios y empleo.

Julio Orozco, viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, detalló el papel de la cartera en la agenda prevista en Santo Domingo. “La diplomacia comercial y económica es un pilar fundamental para el desarrollo de Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Consejería Comercial en República Dominicana, acompaña activamente esta misión empresarial y gestiona la agenda de encuentros de alto nivel que se realizará en dicho país. Nuestro compromiso es facilitar los mejores canales de relacionamiento institucional para que los empresarios guatemaltecos puedan concretar oportunidades de negocio en el mercado dominicano y del Caribe”, dijo Orozco.

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AGEXPORT enmarcó la actividad dentro de sus acciones permanentes para acompañar a las empresas en sus procesos de internacionalización y facilitar conexiones con compradores internacionales. Según Fernández, la meta es que los encuentros programados deriven en relaciones comerciales de largo plazo entre ambos países.

Más de 40 eventos internacionales y un enfoque integral para 2026

En el marco del programa Ruta 2026, AGEXPORT ha programado más de 40 eventos internacionales, incluidos ferias, misiones comerciales y congresos en América, Europa y Asia. El objetivo de esta estrategia es la generación de empleo formal y la captación de divisas para Guatemala. El plan pretende superar los resultados alcanzados a finales de 2025 y fortalecer la internacionalización de la oferta guatemalteca.

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Entre las misiones destacadas para 2026, se encuentra la misión comercial del DDEC de Puerto Rico del 13 al 17 de abril, enfocada en tecnología, alimentos, energía y salud, y una misión multisectorial organizada por Asturex hacia Jamaica y República Dominicana, centrada en construcción, turismo y energías renovables. AGEXPORT señala que el Caribe, y especialmente República Dominicana, mantienen su papel de destinos estratégicos tanto para exportadores como para inversionistas internacionales.