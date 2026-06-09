La Cumbre Rizósfera 2026 reunirá en Guatemala a más de 350 actores del agro regional

Foto ilustrativa: Asistentes de la Cumbre Rizósfera 2026 interactúan durante el evento en Guatemala, que reúne a más de 350 actores del agro regional para discutir el futuro del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala, sede de la Cumbre Rizósfera 2026, reunirá a más de 350 participantes del ecosistema agroalimentario regional del 23 al 25 de septiembre de 2026, en un encuentro que busca responder a una transformación del agro marcada por la variabilidad climática, la sostenibilidad, la tecnología y la necesidad de producir más con menos recursos.

La convocatoria apunta a fortalecer la competitividad del sector mediante intercambio de conocimiento, investigación aplicada y articulación entre productores, empresas, academia, organismos internacionales y entidades financieras.

La propuesta se presenta como una plataforma para abrir nuevas oportunidades de desarrollo en un contexto de exigencias crecientes para la agricultura.

La actividad se desarrollará durante tres días y pretende consolidarse como un espacio regional para generar conocimiento, alianzas estratégicas e iniciativas orientadas a la evolución del sector agrícola en las próximas décadas. El encuentro concentrará debates sobre innovación, sostenibilidad, financiamiento, tecnología y desarrollo territorial.

PUBLICIDAD

Delegados del sector agro regional se congregan en Guatemala para la Cumbre Rizósfera 2026, un evento clave que reunirá a más de 350 actores para impulsar la innovación agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cumbre pondrá el foco en cómo producir más con menos recursos

La agricultura atraviesa un proceso de cambio en el que confluyen la adaptación al cambio climático, la gestión eficiente de los recursos naturales, la incorporación de herramientas digitales y la presión de mercados más exigentes. Ese escenario obliga al sector agroalimentario mundial a revisar la forma en que produce, organiza su cadena de valor y sostiene su competitividad.

La respuesta que propone la Cumbre Rizósfera parte de una idea amplia de innovación. El concepto no se limita a la adopción de nuevas tecnologías, sino que incluye modelos de negocio, mecanismos de financiamiento, generación de valor agregado, trazabilidad, sostenibilidad y nuevas formas de vincular a los actores de la cadena productiva.

PUBLICIDAD

Ese es el dato central del encuentro: la agenda no estará restringida al campo en sentido estricto, sino que abarcará las condiciones económicas, tecnológicas e institucionales que determinan la capacidad de competir del agro. La meta es discutir soluciones que superen las prácticas tradicionales de producción.

Productores, banca, startups e instituciones públicas compartirán una agenda común

La cumbre abordará esos temas a través de conferencias, espacios de networking, mesas temáticas e intercambios de experiencias entre especialistas nacionales e internacionales. Entre sus ejes principales figuran las tendencias globales del agro, la tecnología aplicada al campo, la sostenibilidad, la comunicación estratégica, los modelos productivos emergentes y el desarrollo territorial.

Uno de los rasgos definidos para la plataforma es su carácter integrador. Además de productores y empresas agroindustriales, participarán representantes de la banca, la cooperación internacional, centros de investigación, startups, organizaciones de desarrollo, instituciones públicas y empresas tecnológicas.

PUBLICIDAD

La lógica de esa composición es identificar oportunidades de colaboración entre actores que suelen intervenir en distintos tramos del sistema agroalimentario. La articulación entre esos sectores aparece planteada como una condición para fortalecer los sistemas productivos frente a desafíos cada vez más complejos.

El encuentro se presenta, así como un foro internacional orientado a conectar capacidades, financiamiento, conocimiento aplicado y experiencia territorial. Desde esa estructura, Guatemala buscará alojar una conversación regional sobre cómo sostener la competitividad del agro ante los retos y oportunidades de las próximas décadas.

Más de 40 eventos internacionales y un enfoque integral para 2026

En el marco del programa Ruta 2026, AGEXPORT ha programado más de 40 eventos internacionales, incluidos ferias, misiones comerciales y congresos en América, Europa y Asia. El objetivo de esta estrategia es la generación de empleo formal y la captación de divisas para Guatemala. El plan pretende superar los resultados alcanzados a finales de 2025 y fortalecer la internacionalización de la oferta guatemalteca.

PUBLICIDAD

Entre las misiones destacadas para 2026, se encuentra la misión comercial del DDEC de Puerto Rico del 13 al 17 de abril, enfocada en tecnología, alimentos, energía y salud, y una misión multisectorial organizada por Asturex hacia Jamaica y República Dominicana, centrada en construcción, turismo y energías renovables. AGEXPORT señala que el Caribe, y especialmente República Dominicana, mantienen su papel de destinos estratégicos tanto para exportadores como para inversionistas internacionales.