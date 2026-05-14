La Escuela Nacional Central de Agricultura en Guatemala invita a su jornada de puertas abiertas en 2026

Una invitación nacional acerca a jóvenes y familias a la emblemática escuela. Acceso limitado, recorridos personalizados y asesoría directa prometen respuestas a quienes buscan un futuro en el sector agrícola (Foto cortesía ENCA)

Jóvenes guatemaltecos y sus familias tienen la oportunidad de explorar de primera mano las instalaciones y programas de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) durante su segundo Open House 2027, que se realizará el viernes 15 de mayo de 2026 en el kilómetro 17.5 de la carretera a Bárcena, Villa Nueva.

La administración de ENCA anunció el lanzamiento de la invitación nacional dirigida a todos aquellos que deseen convertirse en líderes de la transformación agrícola de Guatemala, invitándolos a inscribirse en la jornada, que se desarrollará entre las 7:00 y las 11:00 a.m.

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Para los interesados en asistir, la institución puso a disposición un formulario de registro digital, brindando así “una atención personalizada y ordenada para todos los visitantes”.

La participación requiere inscripción previa, ya que “el cupo es limitado”, según la organización del evento. Esta medida busca facilitar el acceso de los aspirantes a información técnica relevante acerca de “becas y beneficios que conlleva formar parte de esta casa de estudios con amplia trayectoria en el país”.

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En la jornada presencial, futuros estudiantes podrán recorrer laboratorios y áreas de práctica, además de sostener reuniones con docentes especializados.

El objetivo central es que los participantes comprendan el modelo educativo de la ENCA, el cual combina la excelencia académica con la práctica constante en campo y prepara a los jóvenes para enfrentar los desafíos productivos actuales, según el comunicado oficial difundido por la dirección del centro.

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La institución abre sus puertas en un gesto de cercanía y transparencia. Una convocatoria donde el potencial de la educación técnica se combina con la promesa de desarrollo para toda una nación (Foto cortesía ENCA)

Desde la ENCA, institución sectorial vinculada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), se reafirmó el compromiso de impulsar “una educación técnica de alto nivel”, y se destacó el Open House como una vía esencial para resolver dudas sobre el proceso de admisión y exponer a los interesados las oportunidades de crecimiento profesional que brinda una formación especializada en los recursos naturales renovables.

La dirección subraya que la apertura de puertas es un acto de “transparencia y cercanía con la población”, y al mismo tiempo promueve el interés por carreras técnicas que resultan “fundamentales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible de la nación”.

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Las carreras que ofrece son Perito Agrónomo, Perito Forestal y Perito Agroindustrial. La Próxima fecha de Examen de Preselección sábado 25 de julio de 2026.

Vale recordar que la Escuela Nacional Central de Agricultura y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica para desarrollar actividades conjuntas de investigación y capacitación en riesgos fitozoosanitarios en Guatemala, según anunciaron ambas entidades.

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El emblemático evento presencial permitirá descubrir instalaciones e interactuar con expertos. Mientras el Ministerio impulsa la educación técnica, surgen nuevas oportunidades en la formación para recursos naturales renovables (Foto cortesía ENCA)

El convenio establece que los proyectos serán definidos de manera conjunta, priorizándose aquellos que respondan a los objetivos comunes de ambas instituciones y que permitan avanzar en la prevención y manejo de riesgos sanitarios en el sector agropecuario, de acuerdo con información facilitada por ENCA y OIRSA.

Entre los asistentes a la firma se encontraban el Consejo Directivo de ENCA, catedráticos, personal administrativo y estudiantes, junto con la ingeniera Rosario Gómez, representante de OIRSA en Guatemala y funcionarios administrativos del organismo.

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El fortalecimiento del sector agropecuario y la implementación de iniciativas innovadoras son los principales fines de este acuerdo, que busca aprovechar la complementariedad en investigación y capacitación. Otras organizaciones nacionales también participaron en las actividades conmemorativas celebradas en el marco del evento.