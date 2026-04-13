Guatemala

EE.UU. y Centroamérica concentran la mayoría de las exportaciones de Guatemala en los dos primeros meses de 2026

El mercado estadounidense recibió productos guatemaltecos por USD 872.5 millones, mientras que la región centroamericana adquirió mercancías equivalentes a USD 870.6 millones, consolidando estos destinos como los más relevantes para la economía nacional

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El país generó USD 2,661.2 millones por ventas al extranjero entre enero y febrero, lo que significó un aumento de USD 188.8 millones respecto al mismo periodo del año anterior. EFE/Archivo
El país generó USD 2,661.2 millones por ventas al extranjero entre enero y febrero, lo que significó un aumento de USD 188.8 millones respecto al mismo periodo del año anterior. EFE/Archivo

Los ingresos por exportaciones de Guatemala alcanzaron un crecimiento del 7.6 % en el primer bimestre de 2026, según informó el Banco de Guatemala, detalla una nota de la agencia EFE.

Según los datos citados por EFE, el país generó USD 2,661.2 millones por ventas al extranjero entre enero y febrero, lo que significó un aumento de USD 188.8 millones respecto al mismo periodo del año anterior, explica la nota.

El café encabezó la lista de productos con mayor aporte a las divisas, sumando USD 322.7 millones y representando el 12.1 % del total exportado por el país centroamericano. Los artículos de vestuario ocuparon el segundo lugar con un ingreso de USD 245.5 millones, equivalentes al 9.2 % del monto global.

Exposición de cacao en un stand con sacos de yute, cestas con nibs y chips de chocolate, cucharas blancas y carteles informativos
El café encabezó la lista de productos con mayor aporte a las divisas, sumando USD 322.7 millones y representando el 12.1 % del total exportado por el país centroamericano.

Durante los primeros dos meses del año, Guatemala ubicó a Estados Unidos como su principal mercado y socio, enviando productos por USD 872.5 millones, cifra que constituyó el 32.8 % de las divisas obtenidas por exportaciones.

En la segunda posición quedó Centroamérica, con USD 870.6 millones (32.7 %), seguida de la eurozona y México, que recibieron USD 218.9 millones (8.2 %) y USD 121 millones (4.5 %) respectivamente.

El azúcar, el banano, las grasas y aceites comestibles, así como el cardamomo, también figuraron entre los principales productos exportados, informe EFE. Estos generaron entre el 4.7 % y el 6.2 % de los ingresos totales, con montos que oscilaron entre USD 123.9 millones y USD 164 millones.

Primer plano de un racimo de bananos verdes y bananos individuales en una caja, con cuencos de aguacates verdes al fondo
El azúcar, el banano, las grasas y aceites comestibles, así como el cardamomo, también figuraron entre los principales productos exportados.

Las cifras oficiales muestran que el país mantiene una tendencia al alza en sus ingresos por ventas al exterior, consolidando a Estados Unidos y Centroamérica como los destinos más relevantes para sus productos.

Los socios del mercado guatemalteco

Estados Unidos continúa como el principal socio comercial de Guatemala, según es.tradingeconomics.com, al representar el 33% de sus exportaciones y el 32% de las importaciones. Otros socios relevantes para el país centroamericano son China, México, El Salvador y Honduras.

En la relación bilateral con la Unión Europea, el saldo sigue siendo negativo para Guatemala. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía citados por mineco.gob.gt, de 2018 a 2023 las exportaciones guatemaltecas a la Unión Europea crecieron de 927.8 millones de dólares a 1,426,5 millones.

Sin embargo, las importaciones desde la UE avanzaron de 1,407.3 millones hasta 1,999.8 millones en ese periodo. Así, el déficit comercial con este bloque no ha disminuido pese al aumento de ventas externas.

Estrategias recomendadas: diversificación y valor agregado como respuestas al déficit

El persistente déficit comercial de Guatemala, documentado tanto por datosmacro.expansion.com como por lat.eragroup.com, sugiere la necesidad de diversificar los mercados de exportación más allá de sus socios tradicionales.

Estados Unidos continúa como el principal socio comercial de Guatemala, según es.tradingeconomics.com, al representar el 33% de sus exportaciones y el 32% de las importaciones. Otros socios relevantes para el país centroamericano son China, México, El Salvador y Honduras. EFE/Saul Martínez/Archivo
Estados Unidos continúa como el principal socio comercial de Guatemala, según es.tradingeconomics.com, al representar el 33% de sus exportaciones y el 32% de las importaciones. Otros socios relevantes para el país centroamericano son China, México, El Salvador y Honduras. EFE/Saul Martínez/Archivo

Otra recomendación destacada por lat.eragroup.com es la promoción de productos con mayor valor agregado frente a la concentración actual en materias primas y manufacturas básicas, lo que le permitiría competir mejor en los mercados internacionales.

Finalmente, la optimización de costos y la mejora en la eficiencia operativa de las empresas locales emergen como condiciones esenciales para aumentar la competitividad y buscar un equilibrio más sostenible en el comercio internacional.

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