La disputa legal y la exclusión de opositores marcan la elección de rector en la Universidad de San Carlos

En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.

A pocas horas de que se concrete la elección de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Superior Universitario (CSU) ha modificado de manera decisiva el mapa electoral: este lunes, el órgano acreditó cuerpos electorales afines al actual rector Walter Mazariegos y excluyó a catorce cuerpos identificados como de oposición. Esta alteración, al cierre del proceso, ha encendido cuestionamientos sobre la legitimidad y representatividad del ciclo electoral, en el que solo los cuerpos acreditados podrán votar, determinando si continúa la actual gestión o si hay un relevo en la única universidad pública del país, según información de la propia universidad y reportada por Prensa Comunitaria.

De los veintiún cuerpos ganados por sectores de oposición, solamente cinco obtuvieron acreditación del CSU, mientras que Mazariegos, quien contaba originalmente con seis, suma ahora nueve para la jornada del 8 de abril. Además, el CSU decidió que no se realizará la elección del cuerpo electoral de profesores de la Facultad de Ingeniería, y mantuvo acreditado un cuerpo a favor de Erwin Calgua. Esta distribución incide de manera directa en el equilibrio de fuerzas y en la posibilidad de que la gestión actual se prolongue, de acuerdo con cifras presentadas por la Universidad de San Carlos y difundidas por Prensa Comunitaria.

En la sesión del 6 de abril, el CSU resolvió excluir a trece cuerpos electorales de oposición y acreditó siete: tres para Mazariegos, tres para la oposición y uno para Calgua. Al actual rector se le reconocieron dos cuerpos en los que previamente se había impuesto el voto nulo: Ingenieros Químicos y Arquitectos.

Este contexto desencadenó tensión y movilización. Kevin Pérez, estudiante de agronomía y representante del Centro Universitario de Occidente, convocó a una protesta en la ciudad de Antigua Guatemala, sede prevista de la elección. Pérez expresó: “El 8 de abril serán nuevamente las elecciones a rectoría, de las cuales solo los cuerpos acreditados a Juan Mazariegos son los que están y van a participar. Eso preocupa, alarma, porque nuevamente el usurpador pretenderá llegar el 8 de abril, presentarse y tomar estos cuerpos electorales y validarlos para que voten por ellos y nuevamente él quedar como rector.

El proceso electoral y las implicancias institucionales

Durante el desarrollo del proceso, la universidad determinó retornar a la virtualidad para los estudiantes, lo cual generó suspicacias. La medida, justificada por “trabajos arqueológicos ordenados por el Ministerio de Cultura y Deportes”, fue postergada tras críticas públicas, como informó el gobierno guatemalteco en comunicado oficial.

El Gobierno de Guatemala afirma que no hay procesos que justifiquen el cierre de la USAC, reafirmando su respaldo a los procesos democráticos de la universidad. (Agencias de Gobiernos)

El debate sobre el control de los cuerpos electorales y la exclusión de grupos de oposición adquiere mayor relevancia debido al peso institucional de la USAC, subrayado por el presidente de la República Bernardo Arévalo. En una declaración, el mandatario convocó “a los profesionales y estudiantes para que puedan luchar por esa autonomía”. Agregó: “Esta semana es crucial para una de las instituciones más tradicionales y clave para el soporte académico, cultural, republicano y democrático de nuestro país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra única universidad pública. Exigimos un proceso legítimo y democrático, sin intervenciones indebidas y con plenas garantías de participación”. También remarcó que la autoridad elegida asumirá competencias de alcance nacional: “La Universidad de San Carlos tiene participación en la Comisión Postuladora para elegir a los candidatos a fiscal general del Ministerio Público”.

Impugnaciones legales y tensiones en la antesala electoral

El frente legal también está en disputa. El abogado y exdiputado Aníbal García, integrante de un grupo que impulsa una candidatura alternativa, presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad. García afirmó: “El amparo al número 2.921-2026 es un amparo a prevención en donde le estamos pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que postergue la elección programada para el próximo miércoles a las ocho de la mañana en la ciudad de Antigua Guatemala. ¿Por qué razón? Porque han dejado fuera a una cantidad impresionante de electores que ganaron las elecciones y porque además los profesores de la Facultad de Ingeniería [...] tienen un amparo provisional a su favor, en donde se ordena que se repita la segunda y la tercera vuelta de dicho evento”.

La disputa electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala se desarrolla en medio de controversias. La acreditación selectiva de cuerpos electorales por el CSU, las protestas estudiantiles y la acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad generan un entorno singular. El 8 de abril solo podrán votar los cuerpos acreditados, mientras la sociedad civil observa de cerca la postura institucional frente a los reclamos de legitimidad y transparencia.