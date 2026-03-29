Guatemala

El brote de sarampión eleva la alerta roja nacional en Guatemala

La actualización oficial del Ministerio de Salud establece un aumento progresivo en los contagios para 2024, mientras que autoridades insisten en reforzar el esquema de inmunización y extremar medidas durante celebraciones religiosas multitudinarias en el país

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Foto de archivo para ilustrar: En algunos casos los médicos sugieren aislamiento en casa bajo vigilancia constante. Foto: (iStock)
Foto de archivo para ilustrar: En algunos casos los médicos sugieren aislamiento en casa bajo vigilancia constante. Foto: (iStock)

El brote de sarampión en Guatemala ha elevado la alerta roja nacional, con 2.902 casos confirmados hasta marzo de 2026, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El énfasis en la vacunación oportuna surgió como principal estrategia de prevención, de acuerdo con voceros institucionales citados por el MSPAS. La proximidad de la Semana Santa ha incrementado las advertencias sobre el riesgo de expansión, ya que la asistencia masiva a actos religiosos favorece la transmisión, y se recomendó evitar concentraciones en caso de síntomas relacionados.

La mayor incidencia se registra en el departamento de Guatemala, que reporta 1.112 diagnósticos, mientras que Sololá y Totonicapán contabilizan 269 y 179 infectados respectivamente, conforme al último balance del MSPAS. Por otra parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recibió nuevos protocolos para ampliar la capacidad de respuesta.

Síntomas y complicaciones reportadas

Los cuadros clínicos descritos por las autoridades comprenden fiebre alta, tos seca, congestión nasal, conjuntivitis, manchas blancas en la boca (de Koplik) y erupción cutánea facial. Entre las complicaciones posibles de la enfermedad se encuentran neumonía, convulsiones, daño neurológico y riesgo de muerte.

Mapa de Guatemala en tonos de verde, amarillo, naranja y rojo que ilustra la distribución de casos de sarampión por tasa y una leyenda de rangos numéricos
Un mapa de Guatemala muestra la distribución geográfica de los casos de sarampión por cada 100,000 habitantes, evidenciando una alerta roja a nivel nacional. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

Contagios en evento masivo asociados a evento en Sololá

La confirmación de los primeros 38 casos de sarampión en Guatemala, fueron asociados a un evento multitudinario en Santiago Atitlán, Sololá, ha obligado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a intensificar la vigilancia epidemiológica desde enero. Esta medida busca frenar la propagación comunitaria de un virus considerado eliminado en la región, cuyo posible regreso expone a la población a complicaciones graves y desafía al sistema sanitario, según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Hasta el 19 de enero, la detección de los 38 contagios se logró a través de un trabajo de búsqueda retrospectiva que identificó personas infectadas asintomáticas, una cifra gestionada bajo estrictos protocolos de análisis clínico y epidemiológico. El Laboratorio Nacional de Salud verificó los casos por medio de pruebas complementarias: la presencia de anticuerpos que indican exposición reciente y la detección directa del virus, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Un médico administra una vacuna a una mujer; otras personas esperan sentadas. La imagen incluye información del Ministerio de Salud de Guatemala sobre el sarampión
El Ministerio de Salud Pública de Guatemala promueve la vacunación gratuita contra el sarampión en sus servicios de salud, enfatizando la prevención comunitaria de la enfermedad. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

La directora de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, Erika Gaitán, confirmó que este brote implica riesgos significativos por la reintroducción del sarampión en un país donde su eliminación estaba reconocida. “El Ministerio activó protocolos especiales que implican un análisis más riguroso de cada caso sospechoso, con el objetivo de confirmar o descartar contagios y evitar la transmisión comunitaria”, declaró Gaitán a la Agencia Guatemalteca de Noticias.

A raíz del evento en Sololá, asistido por personas de todo el territorio guatemalteco, así como de México y Estados Unidos, los equipos de salud desplegaron acciones intensivas de campo, vigilancia activa en varios departamentos y monitoreo clínico estrecho de los casos confirmados. La coordinación interinstitucional, informó el MSPAS, permite rastrear las cadenas de transmisión y contener la expansión del virus.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mantiene un mensaje claro y reiterado a la ciudadanía sobre la necesidad de verificar y completar los esquemas de inmunización, subrayando que la vacunación constituye la herramienta esencial para prevenir nuevos brotes y resguardar a niñas, niños y a la población general frente a las complicaciones del sarampión.

El brote ocurre en un escenario en el que el sarampión era catalogado como una enfermedad eliminada en la región, lo que genera preocupación sobre una posible reintroducción del virus en el país y ha llevado a reforzar las medidas de prevención.

Equipos sanitarios del MSPAS realizan un monitoreo clínico de los infectados y vigilancia activa en distintos departamentos, debido a que personas de toda Guatemala, México y Estados Unidos participaron en el evento que originó los contagios.

Actualmente, se supervisa a los contactos de los casos confirmados y se mantiene la coordinación interinstitucional para reducir el riesgo de expansión del virus.

La seguridad en la notificación de estos casos se gestiona gracias a la labor del Laboratorio Nacional de Salud, que procesa las muestras usando dos metodologías complementarias: la detección de anticuerpos vinculados a exposición reciente y la identificación directa del virus, asegura la responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, Erika Gaitán.

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