Guatemala

Guatemala detiene a presunto marero salvadoreño buscado por homicidio agravado

Un ciudadano de origen salvadoreño fue interceptado durante un patrullaje en una residencial luego de que la coordinación policial confirmara una orden internacional en su contra por graves antecedentes judiciales

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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Brandon “N”, presunto miembro de la mara salvatrucha, en la zona 2 de Villa Nueva durante un operativo. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Brandon “N”, presunto miembro de la mara salvatrucha, en la zona 2 de Villa Nueva durante un operativo. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Un operativo realizado este sábado por la Policía Nacional Civil de Guatemala permitió capturar a Brandon “N”, presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha, en el sector de residenciales Villa Lobos, zona 2 de Villa Nueva, en el kilómetro 14.5 del bulevar Hacienda Las Flores.

El arresto se realizó cuando el individuo, de 25 años y de origen salvadoreño, intentó evadir a las autoridades guatemaltecas que patrullaban la zona.

La PNC informó que, a través de Plan Centinela Metropolitano, el detenido fue identificado tras una coordinación con Interpol, que confirmó una orden de captura emitida por un tribunal de Ahuachapán de El Salvador, el 13 de noviembre del año 2023. El marero estaba prófugo por homicidio agravado y enfrentaba una condena de 12 años en su país de origen.

El contexto subregional revela un fenómeno de transnacionalización criminal entre Guatemala y El Salvador. Las fronteras porosas y la cercanía geográfica han facilitado el desplazamiento de integrantes de organizaciones delictivas, las cuales buscan eludir acciones judiciales y policiales.

Durante un operativo, realizado en el sector de residenciales Villa Lobos, zona 2 de Villa Nueva, efectivos de la comisaría 15 observaron un comportamiento sospechoso por parte del individuo.

El detenido enfrenta una condena de 12 años en El Salvador por el delito de homicidio agravado, según registros judiciales. (Cortesía: PNC de Guatemala)
El detenido enfrenta una condena de 12 años en El Salvador por el delito de homicidio agravado, según registros judiciales. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Al notar la presencia policial, Brandon “N” intentó escapar a pie por los callejones, pero fue reducido tras una persecución y posteriormente identificado como salvadoreño en situación migratoria irregular.

“Al ser identificado indicó ser de origen salvadoreño, permanecía de manera irregular en Guatemala, por lo que se coordinó con Interpol para verificar identidad, estableciendo que tiene orden de captura en El Salvador por el delito de homicidio agravado de fecha 13 de noviembre de 2023, girada por un tribunal de Ahuachapán, El Salvador, con una condena de 12 años”, expresó la PNC.

Según información de la Policía guatemalteca, en estos momentos se está coordinando su entrega en la frontera Las Chinamas, ubicada en Jalpatagua, Jutiapa.

Para este procedimiento, las autoridades guatemaltecas mantienen comunicación directa con sus homólogos salvadoreños, a fin de garantizar que el traslado se realice bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a los protocolos establecidos para casos de expulsión de personas con antecedentes criminales.

Autoridades guatemaltecas coordinan la expulsión de Brandon “N” hacia El Salvador a través de la frontera Las Chinamas en Jalpatagua, Jutiapa. (Cortesía: PNC)
Autoridades guatemaltecas coordinan la expulsión de Brandon “N” hacia El Salvador a través de la frontera Las Chinamas en Jalpatagua, Jutiapa. (Cortesía: PNC)

Aumenta a 29 la cantidad de salvadoreños capturados en Guatemala

La captura de miembros de estructuras criminales salvadoreñas en Guatemala y su expulsión inmediata responde a un patrón regional que involucra delitos como el homicidio agravado.

En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han intensificado los operativos para identificar y detener a ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones delictivas que buscan evadir la justicia en sus países de origen. Estos procedimientos cuentan con el apoyo de instancias internacionales como Interpol y se desarrollan en zonas metropolitanas y fronterizas, donde suelen detectarse rutas de escape y tránsito irregular.

De acuerdo con la PNC, hasta la fecha, la cifra de salvadoreños ubicados por las autoridades guatemaltecas asciende a un total de 29, de los cuales 16 han sido expulsados y 13 permanecen sujetos a condenas en Guatemala por diferentes delitos.

Las coordinaciones bilaterales entre Guatemala y El Salvador han permitido acelerar los procesos de entrega y traslado de los capturados, fortaleciendo la cooperación para combatir la criminalidad transnacional y reducir la presencia de estructuras delincuenciales en la región.

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