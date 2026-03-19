El gobierno implementa operativo integral para resguardar procesiones y sitios turísticos en Guatemala

Fotografías: PNCdeGuatemala

Durante la Semana Santa de 2026, el Ministerio de Gobernación de Guatemala implementará un plan de seguridad extraordinario que involucra tecnología avanzada, coordinación interinstitucional y una movilización policial sin precedentes para resguardar tanto los actos religiosos masivos como los destinos turísticos del país.

El dispositivo busca prevenir incidentes en procesiones, playas, rutas principales y centros urbanos, mientras refuerza la vigilancia en residencias deshabitadas y promueve campañas de prevención para la población, según detalló Estuardo Solórzano, viceministro de Seguridad, al referirse al despliegue ante la prensa nacional.

El operativo contempla la presencia de aproximadamente cuarenta y dos mil agentes de la Policía Nacional Civil durante el período vacacional. A esta cifra se suman 140.463 personas activas, incluyendo personal administrativo, lo que representa una de las mayores movilizaciones institucionales del año, como precisó Solórzano durante la presentación ante medios, de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio de Gobernación.

El diseño detallado del procedimiento introduce la utilización de dieciséis torres de videovigilancia, además de doce drones, para el seguimiento y control en tiempo real de los recorridos procesionales de mayor asistencia.

El protocolo de seguridad se estructura en tres anillos diferenciados: el primero, ubicado cerca de las procesiones, contará con la presencia de motocicletas y personal policial especialista en manejo de multitudes; el segundo, perimetral, dispondrá de unidades motorizadas y autopatrullas; el tercero será reforzado con nuevas patrullas de cara a 2026, incrementando la capacidad de respuesta y el monitoreo continuo para feligreses y turistas.

Solórzano indicó que esta organización posibilitará "una cercanía sostenida y controlada con la ciudadanía, garantizando tanto la protección como la prevención“.

Dispositivos médicos y logística en playas y rutas principales

El abordaje integral prevé, además de la vigilancia física, dispositivos de apoyo sanitario diseñados por la Subdirección de Salud Policial: habrá cinco ambulancias distribuidas estratégicamente —tres en campamentos en las playas de mayor concurrencia— y, en coordinación con la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos y otras entidades, se contará con recursos para atender casos de deshidratación, golpes de calor y accidentes menores típicos del período, según explicaron las autoridades a medios nacionales.

Además, las playas de Punta de Palma, Río Dulce, Playa Dorada, Puerto San José, Semillero, Tecojate, Paredón, Zipacate, Puerto Iztapa, Chapetón, Laguna del Pino, La Luz, La Lisa, Monterrico, Champerico, Playa Tulate, Ocós, Tilapa, Isla de Flores y Panajachel contarán con torres de salvavidas y presencia policial especializada, además de grúas estratégicas en rutas clave, desplegadas por la Subdirección General de Apoyo y Logística.

Fotografías: PNCdeGuatemala

La vigilancia se refuerza en barrios residenciales y condominios, en especial los que quedan vacíos por los desplazamientos familiares, ya que en esos lugares se ha observado una subida de robos en la temporada. Para abordar este reto, el personal de investigación trabajará de civil con el fin de identificar y prevenir delitos como el hurto por carteristas en zonas con alta concentración de personas, tanto en playas como en procesiones.

La estrategia suma un asistente virtual disponible las 24 horas, centralizando consultas en tiempo real, denuncias, observaciones y proporcionando información sobre tránsito, rutas seguras y recomendaciones para los asistentes. El Ministerio de Gobernación explicó en la presentación del plan que este canal busca ofrecer una alternativa ágil y confiable, ajustada a las demandas de movilidad y seguridad del período festivo.

Participación interinstitucional y campañas preventivas

La coordinación interinstitucional incluye la presencia de más de treinta hermandades y asociaciones religiosas, el Arzobispado y diferentes ministerios, con logística definida desde octubre del año pasado para responder a las necesidades de cada entidad y fortalecer la capacidad de reacción frente a incidentes.

Entre las acciones preventivas figuran campañas dirigidas a escolares, la entrega de pulseras de identificación por parte de la Procuraduría General de la Nación y el despliegue de mascotas educativas Leshi, Polito y Polita, que difundirán mensajes de autocuidado en instituciones educativas del área metropolitana.

Fotografías: PNCdeGuatemala

La cobertura también incluye parques, puntos emblemáticos como la Plaza de la Constitución y celebraciones religiosas menores en municipios y barrios, con el objetivo de consolidar la tendencia a la baja en criminalidad reportada en los feriados recientes, según información presentada por la mesa interinstitucional de seguridad.

El período de aplicación del plan inicia con la Cuaresma, abarca dispositivos de “tradiciones seguras”, “seguridad ciudadana” y “seguridad en playas”, y protege de manera integral a la población guatemalteca y visitantes.