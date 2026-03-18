Guatemala

El Sistema Penitenciario convoca a jóvenes guatemaltecos para integrarse como guardias

Los postulantes deben reunir condiciones específicas y entregar toda la documentación exigida de manera presencial durante el periodo establecido para participar en la selección correspondiente a la próxima generación de aspirantes

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Las autoridades informaron que los
Las autoridades informaron que los jóvenes interesados deberán entregar sus solicitudes entre el 6 y el 17 de abril, cumpliendo requisitos de edad, nacionalidad y educación, en la sede correspondiente de la Escuela de Estudios Penitenciarios (Foto cortesía Sistema Penitenciaria)

El Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala abrió la convocatoria 2026 para jóvenes interesados en integrarse como guardias penitenciarios, según informó la entidad. El proceso para presentar expedientes estará vigente entre el 6 y el 17 de abril de 2026, con recepción en la Escuela de Estudios Penitenciarios, ubicada en el kilómetro 17,5 de la ruta a El Salvador, de lunes a viernes, entre 9:00 y 16:00 horas, conforme a los detalles publicados este martes por el SP, a través de sus redes sociales.

La invitación del Sistema Penitenciario exige que los postulantes tengan nacionalidad guatemalteca, una edad de 23 a 29 años y título de nivel medio. Entre los requisitos figuran no haber sido dado de baja por motivos legales o disciplinarios en otras instituciones, buena salud física y mental, y aptitud para ser asignados en cualquier lugar del país. El trámite exige correo electrónico y número telefónico activo, así como la disposición para realizar evaluaciones.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario, los expedientes deberán entregarse en fólder oficio amarillo con rotulado del nombre, e incluir: carta de solicitud al director general del SP, currículum vitae con fotografía, fotocopia de DPI vigente, título registrado, copia de cheque anulado de Banrural, antecedentes penales/policiales, constancia de exoneración de delitos del Ministerio Público, tres cartas de recomendación, recibo de servicios básicos o constancia municipal, y la constancia de carencia de incidentes del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS). Las autoridades advierten que podrían requerirse documentos adicionales durante el proceso.

El Sistema Penitenciario advirtió que la presentación del expediente no asegura la admisión ni la contratación, y reiteró en su convocatoria que el trámite no tiene costo alguno. Anomalías o cobros indebidos pueden denunciarse al teléfono 1533, de acuerdo con lo comunicado por emitido por la institución pública.

La entidad detalló que el
La entidad detalló que el proceso será gratuito y exige cumplir con criterios de salud y trámites administrativos, asegurando transparencia durante la recepción de expedientes y advirtiendo sobre eventuales solicitudes extra de documentos (Foto cortesía Sistema Penitenciaria)

Alto grado de servicio

La inteligencia penitenciaria logró el 15 de marzo impedir una fuga en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito y localizar tres escondites en Renovación 1, donde se confiscaron 52 teléfonos celulares y tres pistolas, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) en el marco del Estado de Prevención decretado en Guatemala.

Los objetos incautados en Renovación 1 fueron hallados durante un operativo interinstitucional realizado por la DGSP, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, con el objetivo de reforzar el control en las prisiones. Las autoridades consintieron denuncias penales contra los responsables, entre ellos guardias de turno involucrados, tras detectar objetos prohibidos en los sectores generales.

En el área específica de contenedores-celda, donde permanecen líderes de maras y pandillas, la requisa de ese día no registró hallazgos ilícitos, lo que, de acuerdo con la DGSP, demuestra la eficacia de las medidas vigentes de seguridad en esa zona.

En Pavoncito, la información recabada por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y la Inspectoría General del Régimen Penitenciario permitió detener el intento de huida de un recluso que planeaba escapar durante un traslado judicial. Un teléfono celular utilizado en la planificación fue decomisado y quedó a disposición de la investigación oficial.La DGSP destacó que los resultados obtenidos son consecuencia directa de la actuación oportuna de los cuerpos de control y del despliegue coordinado bajo el Estado de Prevención.

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