Las importaciones totales de combustibles exponen a Guatemala a aumentos menores que otros países de la región

Personal de los ministerio de Economía y Energía verifican precios y calidad de combustibles en Guatemala. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

La Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó de manera unánime la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una medida adoptada en respuesta a la crisis generada por las acciones militares en Irán que ya repercute en la estabilidad del mercado internacional de combustibles. Esta decisión busca compensar la interrupción del suministro a través del Estrecho de Hormuz durante aproximadamente tres semanas y se ha implementado en solo seis ocasiones previas, la última durante la invasión a Ucrania, según datos presentados por las autoridades de Guatemala en una reciente comparecencia ante la prensa.

El viceministro Edwin Barrios detalló que el impacto del conflicto en la región de Irán ha provocado un incremento internacional del 47,28% en el precio de los combustibles, medido hasta el 13 de marzo. Durante la crisis de Ucrania, el precio del barril de crudo alcanzó los USD 122, valor que superaba ampliamente los registros más recientes, donde el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó cerca de los USD 104 y el Brent mostraba un comportamiento similar, según información divulgada en la misma presentación oficial.

Viceministro de Hidrocarburos de Guatemala, Edwin Barrios. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El conflicto en Irán y sus repercusiones en el precio de los combustibles

Las autoridades guatemaltecas señalaron que el alza internacional ha tenido consecuencias diferenciadas según el tipo de combustible. A nivel global, la gasolina superior subió un 40,83%, la regular un 41,15% y el diésel un 58,26%, siendo este último el más afectado por daños en refinerías clave, de acuerdo con los registros oficiales citados por Barrios el 13 de marzo. En Estados Unidos, la gasolina superior aumentó 16,81%, la regular 20,53% y el diésel 30,87% en el mismo periodo.

Para responder directamente a las inquietudes sobre el impacto del conflicto, las autoridades confirmaron que Guatemala importa el cien por ciento de los combustibles que consume y que, a pesar de ello, los aumentos de precios en el país han sido menores que en la mayoría de naciones centroamericanas y en Estados Unidos. El diésel —esencial para el transporte pesado y el sector productivo— se encareció en mayor medida y llegó a superar el precio de la gasolina superior, situación reflejada en la última semana de febrero.

Guatemala frente al alza internacional de precios

En comparación regional, la gasolina regular en Guatemala tenía una moda de precio de 33,97 quetzales al 12 de marzo, frente a 37 en Nicaragua, 36 en Costa Rica, 25 en Panamá y 35 en República Dominicana. En el caso del diésel, el precio en Guatemala fue de 35 quetzales el mismo día, mientras en Costa Rica ascendía a 31, Nicaragua marcaba 34 (aunque sus datos son del 7 de marzo), Panamá 26 (9 de marzo) y República Dominicana 29 (6 de marzo). Las autoridades advirtieron que la comparación absoluta entre países requiere ajustar por la fecha de registro, ya que el impacto de la crisis se filtra con desfasajes temporales.

Guatemala se distingue como el único país de la región con completa libertad de mercado en combustibles, según el viceministro Barrios, sin intervención estatal directa en la fijación de precios. A pesar de la volatilidad internacional, los porcentajes de incrementos han sido inferiores a los de otros países centroamericanos con políticas de control o regulación estatal.

Acciones de monitoreo y control ante posibles abusos de precios

El gobierno guatemalteco activó el Plan Centinela, que incluyó 258 monitoreos en distintos departamentos como Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán y Retalhuleu, con nuevos operativos previstos en próximas semanas. Estas inspecciones buscan verificar la razonabilidad de los aumentos y detectar posibles abusos.

El ministro de Energía explicó que el monitoreo abarca toda la cadena de suministro, desde la importación y transporte marítimo hasta la llegada al mercado nacional. Los precios de referencia se calculan y publican semanalmente. Cuando una estación informa variaciones fuera de los márgenes esperados, se inicia un expediente y se traslada la denuncia al Ministerio Público, que determina si corresponde sanción tras su propia investigación.

Ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura.(Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Hasta el momento, se han abierto entre 40 y 42 expedientes relacionados con incrementos de precios que no se corresponden con los movimientos del mercado, en cumplimiento del deber de denunciar conductas injustificadas ante las autoridades, detallaron en la última conferencia.

Guatemala recibe cargamentos de combustible aproximadamente cada doce días y publica precios de referencia cada siete días, con una capacidad de abastecimiento equivalente a veinte días de consumo. Según el viceministro Barrios, en más de cuarenta años el país no ha experimentado desabastecimiento.

Las autoridades recomendaron a la población prudencia en el uso del combustible ante el actual contexto de volatilidad global. Entre las sugerencias destacan compartir vehículos, optar por transporte público y evitar viajes innecesarios, dado que el país —al depender completamente de la importación— se encuentra expuesto a la coyuntura internacional.