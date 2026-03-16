Diputados y Diputadas del Congreso de Guatemala proponen aumentar el bono de riesgo de la Policía Nacional Civil

Presentan propuesta centrada en incrementar el bono de riesgo para la Policía Nacional Civil. (Fotografías: Organismo Legislativo)

El primer vicepresidente del Congreso de Guatemala presentó junto a un grupo de diputados una propuesta centrada en incrementar el bono de riesgo para la Policía Nacional Civil. La iniciativa apunta a aumentar en mil quetzales el monto asignado a cada efectivo operativo, actualmente fijado en cuatrocientos quetzales, cuestionando que esta suma pueda compensar la magnitud del riesgo que asumen los agentes.

El legislador remarcó que la situación afecta a más de 45 mil efectivos de la Policía Nacional Civil. Argumentó que el bono vigente resulta insuficiente para cubrir gastos relacionados con el transporte, la alimentación y otras necesidades que surgen a partir de sus tareas diarias. En palabras del vicepresidente: “¿Qué riesgo de vida, de certeza jurídica y de integridad física puede cubrir un bono de cuatrocientos quetzales?”, según propuso ante el pleno.

La fuente de financiamiento del incremento no provendrá del presupuesto general, sino de los fondos privativos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, alimentados por los pagos que realizan los ciudadanos al tramitar o renovar sus licencias de conducir. El vicepresidente señaló: “Quienes pagamos por primera vez el derecho de una licencia de conducir o la renovación de esa licencia de conducir, generamos un aporte que va directamente a los fondos privativos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil”, indicó al medio en el acto de presentación.

El Congreso recibió la justificación de que los fondos privados del Departamento no se han utilizado hasta ahora ni para el fortalecimiento institucional ni para mejorar la labor de los efectivos policiales. El parlamentario subrayó que, históricamente, estos recursos han sido transferidos a otros ministerios para paliar obligaciones ajenas a la seguridad: “Al analizar la historia de la ejecución de esos fondos privativos, nunca se han ejecutado ni para beneficio institucional ni para fortalecimiento institucional. Y al contrario, cada año fiscal son trasladados a otros ministerios para cubrir otras obligaciones”, detalló.

El destino de los fondos privativos y su potencial para la Policía Nacional Civil

El vicepresidente del Congreso sostuvo ante los diputados que canalizar el ingreso de los fondos privativos hacia un incremento directo del bono de riesgo permitiría orientar esos recursos a la dignificación laboral y económica de los efectivos policiales. “Son fondos privativos que es digno, que es meritorio que se destinen para dignificar laboral y económicamente el quehacer de los efectivos de la Policía Nacional Civil”, afirmó en el recinto legislativo.

La propuesta no busca sustituir la incorporación de un seguro de vida ni promete resolver la totalidad de las privaciones que enfrenta la fuerza, pero plantea como prioridad inmediata mitigar los gastos derivados de sus funciones en el marco de un clima de inseguridad. Su viabilidad depende de que los legisladores autoricen la reorientación de estos recursos, tradicionalmente subutilizados, hacia los destinatarios originales: los agentes que enfrentan el riesgo a diario.

La iniciativa, que ya cuenta con respaldo de la dirección de la PNC, pretende fortalecer la capacidad institucional y brindar mayor seguridad tanto a los agentes como a sus familias, según informaron fuentes legislativas. Ramos explicó que el bono vigente resulta insuficiente para cubrir gastos de alimentación y transporte, y que el incremento responde a la necesidad de dignificar la labor policial ante el alto riesgo que implica.

La iniciativa apunta a aumentar en mil quetzales el monto asignado a cada efectivo. (Fotografías: Organismo Legislativo)

El proyecto sobre aumento del bono a la PNC iniciará su análisis en comisión

El proyecto de incremento del bono para agentes de la PNC pasará a análisis en comisión, donde se evaluará el impacto presupuestario y la viabilidad financiera para el Ministerio de Gobernación. De aprobarse, la propuesta permitirá una mejora directa en los ingresos de miles de agentes desplegados en el país.

Entre los objetivos planteados por los diputados, el aumento del bono busca reconocer el riesgo permanente que enfrentan los policías, fortalecer la motivación y moral del personal, así como incentivar la permanencia dentro de la institución.

Los proponentes hicieron hincapié en que el fortalecimiento de la PNC debe abarcar no solo equipamiento y formación, sino también condiciones económicas más dignas para los agentes. El procedimiento legislativo continuará con la discusión del proyecto en el pleno del Congreso tras completarse el análisis técnico.