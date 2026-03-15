CIDH denuncia “prácticas viciadas” y el asedio a la independencia judicial en Guatemala

La CIDH alerta sobre el deterioro de la independencia judicial y la presión política en Guatemala. (Cortesía: Comisión Interamericana de DDHH)

La robustez democrática de Guatemala atraviesa uno de sus momentos más críticos. Este sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una severa advertencia sobre el “persistente deterioro” de la independencia judicial en la nación centroamericana.

Tras concluir el 195 Periodo de Sesiones celebrado en la capital, el organismo internacional confirmó la existencia de irregularidades, presiones sistemáticas e injerencias directas en la elección de autoridades para instituciones que resultan vitales para el sostenimiento del Estado de derecho.

En una entrevista concedida a EFE, la vicepresidenta de la CIDH y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, ofreció un balance preocupante al cierre de su estancia en el país. Según la funcionaria, los riesgos que la comisión ya había advertido durante el año 2025 no solo se mantienen, sino que se han materializado a través de denuncias concretas sobre “procesos viciados por prácticas irregulares”.

La postura de la CIDH es tajante respecto a la jerarquía de los valores institucionales. “La independencia judicial es un elemento básico para la democracia. Sin independencia judicial no hay democracia y sin democracia no hay vigencia de derechos humanos”, sentenció Pochak a EFE.

Uno de los puntos más álgidos de la denuncia radica en el rol actual del Ministerio Público (MP). La relatora manifestó una “especial preocupación” por el uso de esta entidad como una herramienta de persecución política.

El futuro de la Fiscalía General

La mirada de la comunidad internacional está puesta ahora en el proceso de selección del próximo fiscal general. Para Pochak, la solución no reside únicamente en un relevo de nombres en el organigrama. La relatora subrayó que el perfil idóneo debe garantizar “eficiencia, experiencia y un plan de trabajo que implique un cambio real” dentro de la institución.

Este proceso se desarrolla en un clima de alta tensión política. Actualmente, la Comisión de Postulación se encuentra analizando las impugnaciones contra diversos aspirantes.

Entre ellos figura la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca un tercer mandato consecutivo. Porras permanece en el centro de la controversia debido a las múltiples sanciones internacionales que pesan en su contra y su abierto enfrentamiento con el presidente, Bernardo Arévalo de León, quien la ha señalado públicamente de liderar intentos de “golpe de Estado” desde el ámbito judicial.

La selección del futuro fiscal general genera controversia internacional, con Consuelo Porras en busca de su tercer mandato pese a sanciones y críticas. (Cortesía: Ministerio Público)

Anomalías en el Tribunal Supremo y la Corte de Constitucionalidad

La CIDH no limitó sus críticas a la Fiscalía. El organismo documentó serias anomalías en la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Pochak destacó a EFE un patrón de comportamiento intimidatorio, citando operativos de la Fiscalía realizados el mismo día de las elecciones en el gremio de abogados y en las puertas del Congreso de la República.

“Recibimos denuncias de llamados e injerencias indebidas para orientar la elección a un candidato o a otro. Muchos cambios en las puntuaciones no estuvieron justificados”, explicó la comisionada.

Estas maniobras, descritas históricamente por la CIDH como “comisiones paralelas”, parecen haber influido en los resultados recientes. El pasado 10 de marzo, el Congreso eligió a los magistrados del TSE para el periodo 2026-2032 en un proceso que ha sido duramente cuestionado por la omisión de entrevistas a los aspirantes.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. (Cortesía: Presidencia de Guatemala)

Paralelamente, la integración de la Corte de Constitucionalidad para el quinquenio 2026-2031 sugiere, según analistas locales, una correlación de fuerzas que deja al Ejecutivo en una clara minoría frente a una mayoría opositora que controla los hilos de la justicia.

Para concluir, Pochak describió la situación de Guatemala como “atípica” en comparación con otros países de la región.“No hay otro país que tenga un fiscal anticorrupción preso hace tres años o que la gente le tenga miedo a la fiscal general como representante de la arbitrariedad”, puntualizó.

A pesar de que la CIDH valora positivamente que el gobierno de Arévalo mantenga las puertas abiertas a la observación internacional, lamenta profundamente la falta de reformas estructurales. Hasta la fecha, las más de 40 recomendaciones emitidas por el organismo en diciembre de 2025 para fortalecer el sistema de justicia siguen sin ser aplicadas, dejando al país en una vulnerabilidad institucional persistente.