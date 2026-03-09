Guatemala

La tasa de femicidios en Guatemala supera el promedio regional en 2024 y 2025

Los departamentos del sur y sur-oriente reportan los índices más altos de muertes violentas de mujeres, situando a Guatemala entre los países con mayor desafío en materia de violencia de género

Guardar
Fotografía de archivo de mujeres
Fotografía de archivo de mujeres guatemaltecas mientras protestas contra los feminicidios en Ciudad de Guatemala, Guatemala. EFE/Esteban Biba

El número de femicidios en Guatemala subió 14.4 % en 2025 respecto al año anterior, alcanzando 206 víctimas y consolidando la tendencia al alza tras la pandemia. Mientras los homicidios totales descendieron a 204 casos en enero 2026—48 menos que el mismo mes del año previo—el fenómeno específico de la violencia letal contra mujeres mantiene una evolución preocupante, superando el promedio regional latinoamericano e incrementando las exigencias a las instituciones del sistema de justicia, según la presentación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, en conjunto con FUNDESA y Crime Stoppers.

En 2024, la tasa de femicidios en Guatemala se ubicó en 1.9 por cada 100.000 mujeres, por encima del promedio regional de 1.3 —una diferencia que evidencia la magnitud del desafío local frente a los 16 países latinoamericanos con estadísticas comparables. El departamento de Chiquimula encabezó la lista departamental en 2025 con una tasa de 12.50, seguido por Escuintla con 8.49, ubicando a las regiones sur y sur-oriente como los territorios de mayor riesgo para las mujeres.

La investigadora de CIEN, Corinne Dedik, detalló: “respecto al año anterior, en 2025, los femicidios aumentaron 14.4% y las muertes violentas de mujeres aumentaron 6%”. El año pasado, cerca de una de cada tres muertes violentas de mujeres correspondió a un femicidio.

La legislación guatemalteca y el desempeño del sistema de justicia especializada

Desde la tipificación en 2008 hasta el cierre de 2025, 3.248 mujeres murieron víctimas de femicidio y 848 hombres fueron condenados por este delito. De acuerdo con CIEN, “entre 2021 y 2025, en promedio, 82% de las personas procesadas por femicidio resultó condenada y el 18% fue absuelta”. En 2025, las condenas llegaron al 84%, superando la media de los últimos cinco años.

El mismo reporte indica que, aunque el “archivo” sigue siendo la salida más frecuente en los casos de femicidio, las sentencias judiciales representan casi el 37% del total, y las resoluciones en estos procesos aumentaron 21% frente a 2024.

Guatemala integró el delito de femicidio a su Código Penal en 2008, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en hacerlo mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Esta norma, conforme a acuerdos internacionales, define el delito como la muerte de una mujer causada por un hombre motivado por una relación de desigualdad de poder y la condición de género de la víctima. Además, la legislación guatemalteca estipula la creación de órganos jurisdiccionales y fiscalías especializadas, sumando actualmente 49 tribunales distribuidos en los 22 departamentos y fiscalías completas en la capital y siete regiones más.

Mujeres participan en una protesta
Mujeres participan en una protesta en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y frente al Congreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Edwin Bercian/Archivo

Reducción de homicidios brinda contraste, pero persiste la violencia de género letal

En materia de seguridad ciudadana, David Casasola, investigador de CIEN, informó que en enero 2026 se registraron 204 homicidios en todo el país, 48 menos que en enero 2025. Este descenso situó la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes en 17 para finales de enero 2026, respecto a la anterior de 17.3. Casasola precisó que “la cantidad de homicidios de víctimas mujeres (un 11.3% del total) bajó casi a la mitad, de 40 en diciembre 2025 a 23 para enero 2026 y que el 62.3% de las víctimas tenían entre 18 y 35 años”.

A pesar de la disminución en el número total de homicidios, las muertes violentas de mujeres se incrementan desde la pandemia, revirtiendo la tendencia a la baja sostenida desde 2013. Para 2025, el crecimiento fue de 6 % en muertes violentas de mujeres y 14.4 % en femicidios respecto a 2024.

El reporte recomienda profundizar en el estudio de los delitos basados en género para fortalecer la prevención y la respuesta institucional, intensificar medidas preventivas ante denuncias reiteradas o factores de riesgo detectados y fortalecer la profesionalización y calidad del servicio a víctimas y sus familias. También solicita asegurar una distribución equitativa de recursos entre todas las instituciones que intervienen en la persecución penal del femicidio.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de Guatemalafemicidios en GuatemalaCIENseguridad ciudadanaBernardo ArévaloMinisterio Público

Últimas Noticias

El ejército de República Dominicana detiene a 39 haitianos indocumentados en operativo fronterizo

Un refuerzo en los controles migratorios, promovido por el gobierno desde octubre de 2024, ha involucrado a miles de personas, en medio de un contexto regional de crisis y tensiones en la frontera con Haití

El ejército de República Dominicana

El gobierno de Guatemala refuerza medidas para mejorar calificación crediticia

La reciente reunión de la Mesa Interinstitucional trazó una hoja de ruta para fortalecer la estabilidad macroeconómica, impulsar las inversiones y optimizar la política fiscal, en vísperas de la evaluación de la calificadora Moody’s

El gobierno de Guatemala refuerza

Laura Fernández asumirá el reto de las exportaciones en Costa Rica en 2026

El nuevo panorama político permitiría explorar alternativas frente a los aranceles, mientras el crecimiento económico sigue apuntalado por la fabricación de suministros médicos, apunta un análisis de EMFI

Laura Fernández asumirá el reto

Sobrevivir al bullying escolar: la voz anónima de una víctima que aún busca sanar

La historia de una adolescente cuya lucha diaria revela el dolor oculto detrás de la rutina escolar. Una madre transformada por la angustia y el desafío de pedir ayuda. Un fenómeno que afecta a millones sin distinción

Sobrevivir al bullying escolar: la

Incendios de masa vegetal suman 1,114 en lo que va del año en plantaciones forestales panameñas

Los fuegos no ocurren por casualidad, en la mayoría de los casos comienzan por descuidos que pueden evitarse.

Incendios de masa vegetal suman

TECNO

Lista de celulares que se

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 10 de marzo de 2026

PlayStation cambiará sus ofertas: Sony aplicará descuentos personalizados a cada jugador

Cómo el miedo real de los actores definió el motor gráfico de Resident Evil Requiem

Cómo detectar el phishing: señales que no debes ignorar en tus mensajes

Activa el modo bloqueo en ChatGPT y protege todos tus datos sensibles de la IA

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cuándo y

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Nicole Kidman y la influencia silenciosa en el inicio profesional de su hija Sunday Rose dentro del modelaje

Murió Jennifer Runyon Corman, actriz de “Ghostbusters”, tras una breve lucha contra el cáncer

Una mujer fue arrestada tras disparar a la casa de Rihanna

Jisoo y Seo In-guk hablan con Infobae sobre “Un novio por suscripción”: fantasías románticas, rivalidad en la oficina y un mensaje para sus fans de Latinoamérica

MUNDO

La Fuerza de Defensa de

La Fuerza de Defensa de Israel intensificó sus ataques a posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

Marco Rubio acusó a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques contra el petróleo y los países vecinos

Quién es Mojtaba Khamenei y qué puede cambiar en Irán tras la muerte de Alí Jamenei

La red del Kremlin que expande operaciones de desinformación en América Latina y en África