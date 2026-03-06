Guatemala

TENSIÓN EN GUATEMALA: El Congreso debate elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad bajo denuncias de irregularidades

La sesión legislativa de este jueves se ve marcada por reclamos entre representantes, acusaciones de presión externa y manifestaciones ciudadanas que solicitaron un proceso apegado a principios éticos y normas legales del país

Guardar
(Cortesía: Organismo Legislativo)
(Cortesía: Organismo Legislativo)

La elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) generó fuertes declaraciones y denuncias durante la sesión legislativa celebrada este miércoles en el Congreso de la República de Guatemala. Mientras en las afueras del hemiciclo los manifestantes exigen transparencia en el proceso, dentro del pleno se registraron acusaciones sobre presiones indebidas, intentos de limitar el debate y supuestas irregularidades en la votación.

El diputado oficialista José Toledo afirmó ante el pleno: “Acá venimos a defender la Constitución, lo que buscan hoy es otra cosa, sé que hay diputados nerviosos, acá está corriendo plata para asegurar el resultado”. El legislador remarcó que la votación había contado con el tiempo suficiente y solicitó continuar con la agenda legislativa

Por su parte, Ronalth Ochaeta expresó su rechazo a la propuesta, enfatizando: “Mi voto en contra, creemos todos los diputados electos por el pueblo, por eso es importante responder, defendamos los derechos de las personas. El MP vino al Congreso a amedrentar como lo hicieron el Colegio de Abogados”. El diputado señaló la importancia de la independencia de los legisladores frente a otras instituciones y justificó su voto negativo.

Durante la discusión, la diputada Alexandra Ajcip, representante de la bancada Elefante, tomó la palabra para exigir igualdad en el uso del tiempo de intervención: “Todos los diputados somos iguales y tenemos derecho a intervenir. La solicitud que hice fue de limitar a dos minutos por cada votación, mi petición fue violada, entrar a votar de nuevo”. Ajcip respaldó su argumento leyendo parte de la normativa interna del Congreso.

Otro diputado oficialista, Carlos Sanabria, sumó críticas a la propuesta, argumentando: “Mi voto en contra por varias razones, creo que es importante respetar el derecho constitucional que tenemos al momento de tener el uso de la palabra, esta acción está buscando coartar este derecho, los diputados representamos al pueblo”.

Manifestantes exigen transparencia en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: Diario De Centro América)

Mientras tanto, en las afueras del Congreso de la República, continúa la presencia de manifestantes que exigían transparencia en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

A las 7:25 de la noche se reportó un corte de energía en el pleno, sin embargo, volvió la energía eléctrica al instante y no interrumpió el uso de la palabra de Román Castellanos, diputado oficialista.

Román Castellanos, diputados oficialista, dirigiéndose
Román Castellanos, diputados oficialista, dirigiéndose al pleno guatemalteco. (Cortesía: Organismo Legislativo)

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Corte de ConstitucionalidadGuatemalaCongreso de la RepúblicaElección de MagistradosTransparencia LegislativaProtestas Ciudadanas

Últimas Noticias

Nasry Asfura sostiene importante reunión con el presidente del BID en Washington

En el encuentro entre Asfura y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se definió que el eje de la cooperación bilateral será el apoyo presupuestario directo para que Honduras avance en los planes prioritarios de su administración.

Nasry Asfura sostiene importante reunión

Las autoridades guatemaltecas formalizan la extradición de un presunto líder narco ante cortes estadounidenses

Una operación judicial permitió transferir al individuo señalado de dirigir envíos de cocaína hacia Estados Unidos, según una acusación que lo vincula con conspiraciones para fabricar y distribuir estas sustancias ilícitas

Las autoridades guatemaltecas formalizan la

Dos recién nacidos mueren por tosferina en Honduras y suman 18 casos sospechosos

El rápido aumento en los contagios preocupa especialmente a personal de salud y especialistas, quienes atribuyen el fenómeno a la insuficiente cobertura de vacunación durante el embarazo

Dos recién nacidos mueren por

Nicaragua entra a la lista de países que necesitan visa para entrar a Reino Unido

La medida responde al aumento de solicitudes de asilo derivadas de la crisis sociopolítica en Nicaragua y modifica el acceso anterior, que permitía viajar solo con una autorización electrónica

Nicaragua entra a la lista

“Aquí quien mata son los mismos funcionarios”: denuncia director de la Lucha contra el Narcotráfico en Honduras

Durante su intervención, Muñoz cuestionó la participación activa de “funcionarios del Estado que han matado”, en referencia a los asesinatos de operadores de justicia y otras personas vinculadas con el combate al narcotráfico.

“Aquí quien mata son los

TECNO

El CIO deja la sala

El CIO deja la sala de máquinas y se convierte en arquitecto del crecimiento empresarial

La cortesía y el sarcasmo no mejoran las respuestas de los chatbots de IA, afirman expertos

Videovigilancia en tiempo real: la tecnología que revoluciona la atención médica y de accidentes

El precio del MacBook Neo lo pone casi al nivel de iPad: comparación de ambos dispositivos Apple

De mecánico a ultrarrápido: así puedes migrar a un SSD sin complicaciones

ENTRETENIMIENTO

Campo, lectura familiar y amistades

Campo, lectura familiar y amistades verdaderas: así es la vida de Jennifer Garner lejos de las luces de Hollywood

Yungblud y los Gallagher, ¿la próxima dupla que revolucionará la música de James Bond?

Por qué el fracaso de Blancanieves marcó un antes y un después para Rachel Zegler

De las aventuras en Fiat 600 a Game of Thrones y más allá: así fue el camino de Nikolaj Coster-Waldau a Hollywood

Ben Affleck impulsa la innovación en Hollywood con la venta de su empresa de Inteligencia Artificial a Netflix

MUNDO

Por qué crece la tendencia

Por qué crece la tendencia entre los jóvenes franceses de almorzar solos en el trabajo

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”