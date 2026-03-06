TENSIÓN EN GUATEMALA: El Congreso debate elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad bajo denuncias de irregularidades

(Cortesía: Organismo Legislativo)

La elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) generó fuertes declaraciones y denuncias durante la sesión legislativa celebrada este miércoles en el Congreso de la República de Guatemala. Mientras en las afueras del hemiciclo los manifestantes exigen transparencia en el proceso, dentro del pleno se registraron acusaciones sobre presiones indebidas, intentos de limitar el debate y supuestas irregularidades en la votación.

El diputado oficialista José Toledo afirmó ante el pleno: “Acá venimos a defender la Constitución, lo que buscan hoy es otra cosa, sé que hay diputados nerviosos, acá está corriendo plata para asegurar el resultado”. El legislador remarcó que la votación había contado con el tiempo suficiente y solicitó continuar con la agenda legislativa

Por su parte, Ronalth Ochaeta expresó su rechazo a la propuesta, enfatizando: “Mi voto en contra, creemos todos los diputados electos por el pueblo, por eso es importante responder, defendamos los derechos de las personas. El MP vino al Congreso a amedrentar como lo hicieron el Colegio de Abogados”. El diputado señaló la importancia de la independencia de los legisladores frente a otras instituciones y justificó su voto negativo.

Durante la discusión, la diputada Alexandra Ajcip, representante de la bancada Elefante, tomó la palabra para exigir igualdad en el uso del tiempo de intervención: “Todos los diputados somos iguales y tenemos derecho a intervenir. La solicitud que hice fue de limitar a dos minutos por cada votación, mi petición fue violada, entrar a votar de nuevo”. Ajcip respaldó su argumento leyendo parte de la normativa interna del Congreso.

Otro diputado oficialista, Carlos Sanabria, sumó críticas a la propuesta, argumentando: “Mi voto en contra por varias razones, creo que es importante respetar el derecho constitucional que tenemos al momento de tener el uso de la palabra, esta acción está buscando coartar este derecho, los diputados representamos al pueblo”.

Manifestantes exigen transparencia en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: Diario De Centro América)

Mientras tanto, en las afueras del Congreso de la República, continúa la presencia de manifestantes que exigían transparencia en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

A las 7:25 de la noche se reportó un corte de energía en el pleno, sin embargo, volvió la energía eléctrica al instante y no interrumpió el uso de la palabra de Román Castellanos, diputado oficialista.

Román Castellanos, diputados oficialista, dirigiéndose al pleno guatemalteco. (Cortesía: Organismo Legislativo)

Información en desarrollo