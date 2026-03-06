Guatemala

Denuncias de irregularidades sacudieron al Congreso guatemalteco durante elección de magistrados

La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad desató una fuerte confrontación en el Congreso, mientras manifestantes exigían transparencia en las afueras del congreso

La elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) generó fuertes declaraciones y denuncias durante la sesión legislativa celebrada este miércoles en el Congreso de la República de Guatemala. Mientras en las afueras del hemiciclo los manifestantes exigen transparencia en el proceso, dentro del pleno se registraron acusaciones sobre presiones indebidas, intentos de limitar el debate y supuestas irregularidades en la votación.

El diputado oficialista José Toledo afirmó ante el pleno: “Acá venimos a defender la Constitución, lo que buscan hoy es otra cosa, sé que hay diputados nerviosos, acá está corriendo plata para asegurar el resultado”. El legislador remarcó que la votación había contado con el tiempo suficiente y solicitó continuar con la agenda legislativa

Por su parte, Ronalth Ochaeta expresó su rechazo a la propuesta, enfatizando: “Mi voto en contra, creemos todos los diputados electos por el pueblo, por eso es importante responder, defendamos los derechos de las personas. El MP vino al Congreso a amedrentar como lo hicieron el Colegio de Abogados”. El diputado señaló la importancia de la independencia de los legisladores frente a otras instituciones y justificó su voto negativo.

Durante la discusión, la diputada Alexandra Ajcip, representante de la bancada Elefante, tomó la palabra para exigir igualdad en el uso del tiempo de intervención: “Todos los diputados somos iguales y tenemos derecho a intervenir. La solicitud que hice fue de limitar a dos minutos por cada votación, mi petición fue violada, entrar a votar de nuevo”. Ajcip respaldó su argumento leyendo parte de la normativa interna del Congreso.

Otro diputado oficialista, Carlos Sanabria, sumó críticas a la propuesta, argumentando: “Mi voto en contra por varias razones, creo que es importante respetar el derecho constitucional que tenemos al momento de tener el uso de la palabra, esta acción está buscando coartar este derecho, los diputados representamos al pueblo”.

Manifestantes exigen transparencia en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: Diario De Centro América)

Mientras tanto, en las afueras del Congreso de la República, continúa la presencia de manifestantes que exigían transparencia en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

A las 7:25 de la noche se reportó un corte de energía en el pleno, sin embargo, volvió la energía eléctrica al instante y no interrumpió el uso de la palabra de Román Castellanos, diputado oficialista.

Román Castellanos, diputados oficialista, dirigiéndose al pleno guatemalteco. (Cortesía: Organismo Legislativo)
El diputado Elmer Palencia del Partido Valor , segundo vicepresidente del Congreso de la República abandonó el hemiciclo y verificó quién es el responsables de los apagones indicando que es "un complot" para evitar que se desarrolle la sesión plenaria donde se debe elegir al Magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Cortesía El Metropolitano

A continuación, el presidente en funciones de la Junta Directiva, Nery Ramos, hizo dos llamados al diputado Castellanos para que se refiera al tema en discusión, o sea, la elección de magistrados titular y suplente y evitara continuar su discurso con relación a la historia constitucional de Guatemala. Castellanos desvió su intervención a acotaciones literarias e históricas, incluso hasta tuvo su intervención en maya.

La Junta tuvo que efectuar un tercer llamado a Castellanos, por lo que acorde a lo estipulado en la ley orgánica del organismo, se le suspendió momentáneamente el uso de la palabra.

Posterior a ello, el diputado Ronalth Ochaeta señaló que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad han sido “nefastas para la libertad, incluso de la libre expresión del pensamiento”.

“Se protegió a Ríos Montt (General Efraín Ríos Mont, expresidente de facto en Guatemala, acusado de genocidio en época del enfrentamiento armado interno)”, cuestionó Ochaeta. Además, recordó que la máxima Corte los dejó como diputados independientes, desde que avaló la cancelación del partido Semilla, que llevó al presidente Bernardo Arévalo a la Presidencia en 2023. Minutos después, se le emitió el tercer llamado para cesar su uso de la palabra.

Luego, Maynor de la Rosa, de la bancada Vamos, solicitó limitar el tiempo de las intervenciones de cada legislador a un máximo de cinco minutos. Se sometió a votación y con 104 votos procedió a establecerse.

La diputada Laura Marroquín, pidió al presidente que llame al respeto y se cumplan los minutos que se establecieron y sea posible solicitar la palabra hasta 3 veces, si así fuese necesario.

La diputada oficialista Victoria Godoy Palala denunció el consumo de bebidas alcohólicas durante la sesión legislativa. La denuncia de Godoy Palala generó reacciones en la sesión, aunque las autoridades aún no han brindado una postura oficial sobre el incidente.

La diputada Sofía Hernández, de la bancada VAMOS, cuestionó el uso de maniobras dilatorias y filibusterismo en la sesión parlamentaria destinada a la elección de autoridades. Hernández pidió que el voto se ejerza en libertad y con base en los expedientes analizados, y lamentó las prácticas que han retrasado la toma de decisiones. También expresó su respeto a los oradores que han mantenido el debate en términos profesionales.

Llegadas las diez de la noche, el primer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, dio paso a las lecturas de los los 47 expedientes de cada uno de los aspirantes, proceso requerido para la elección del cargo.

