La Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad en Guatemala será estudiada por universitarios de AgroParisTech

El proyecto contempla la generación de conocimiento enfocado en el uso responsable de los recursos, el desarrollo local y el fortalecimiento de la gobernanza del territorio compartido por tres países de Centroamérica

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, consolidó el respaldo del gobierno a la cooperación científica internacional y al desarrollo sostenible al encabezar la apertura de la misión académica de la Maestría Especializada de AgroParisTech en la Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad, ubicada en Chiquimula, Guatemala.

En este contexto, resaltó que el proyecto busca evaluar la inclusión y adhesión de las comunidades locales en la gestión de la reserva, así como caracterizar el perfil socioeconómico y ambiental de la región con el fin de fortalecer la gobernanza territorial y fomentar una ciencia comprometida con la realidad social y ambiental, según informó el medio fuente.

Durante la misión, 12 estudiantes del Máster Especializado «Bosques, naturaleza y sociedad - Gestión internacional (FNS-MI)» de AgroParisTech realizarán un estudio de campo exploratorio entre marzo y abril en el oriente de Guatemala.

Estos trabajos, según datos difundidos hacia el cierre de la jornada, contarán con el acompañamiento de la Vicepresidencia, a través de la Oficina Nacional de Plan Trifinio, para facilitar la coordinación con actores locales y asegurar que los resultados académicos tengan impacto en las decisiones públicas y comunitarias.

Más de 220 mil hectáreas resguardan biodiversidad y comunidades

La Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad se extiende por unas 221 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos, como bosques nubosos vitales para la recarga hídrica, y es compartida entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Según se presentó en la reunión, en su territorio habitan especies como pumas, tucanes y monos araña, junto a una rica biodiversidad vegetal de la que dependen miles de familias.

Su importancia radica tanto en la protección del entorno natural como en su contribución directa a la seguridad hídrica y al desarrollo sostenible de toda la región.

La vicepresidenta Karin Herrera enfatizó en su intervención que la visión de la investigación es holística: “Celebro este espacio para la ciencia viva, activa y transformadora, que impacta en los ecosistemas, en las personas y en las decisiones públicas”. Añadió que el encuentro científico posiciona la zona trifinio como un escenario ideal para comprender la complejidad de la relación entre el medioambiente y la población, elemento clave para encontrar soluciones sostenibles.

Expertos de AgroParis Tech, Francia,
Expertos de AgroParis Tech, Francia, participan activamente en una conferencia académica internacional sobre agricultura y tecnología en Guatemala. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Investigación cualitativa y fortalecimiento de capacidades locales

El estudio incorporará metodologías cualitativas, principalmente entrevistas semiestructuradas con agricultores, representantes de comunidades indígenas —entre ellas la comunidad Chortí—, agentes comerciales del café y autoridades estatales. Esta estrategia permitirá identificar vulnerabilidades, grados de dependencia de los recursos naturales y oportunidades para promover alternativas que integren conservación ambiental y generación de ingresos.

Uno de los focos será analizar la viabilidad de replicar en Trifinio el modelo de gestión forestal comunitario ya implementado en la Biósfera Maya, lo que podría representar una opción que combine la preservación ambiental con la mejora del bienestar comunitario.

El director ejecutivo de Plan Trifinio, César Beltetón, aportó que “Este intercambio contribuirá a los desafíos y retos que enfrentamos y se articula con los esfuerzos institucionales en el territorio”.

Alianzas internacionales para la sostenibilidad regional

En la iniciativa participan como aliados estratégicos el Centro Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) a través del proyecto ConForma, y la embajada de Francia en Guatemala, reforzando la dimensión internacional de la misión y subrayando el valor de la cooperación científica para el fortalecimiento de capacidades locales.

La Vicepresidencia de Guatemala mantendrá el acompañamiento institucional a la misión académica en Esquipulas, Chiquimula. Esto permitirá reforzar tanto la formación de los estudiantes como el desarrollo de las capacidades de los actores locales y consolidar a la región Trifinio como un referente de gestión sostenible, demostrando que la conservación de la naturaleza es compatible con la mejora de la calidad de vida.

