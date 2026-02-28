Guatemala

Estados Unidos acuerda invertir casi USD 60 millones en el sistema de salud guatemalteco

La firma de un memorando de entendimiento impulsa la creación de un mecanismo coordinado para responder ante amenazas sanitarias, con compromisos financieros conjuntos y el objetivo de fortalecer la detección y gestión de brotes infecciosos

Estados Unidos destina casi USD
Estados Unidos destina casi USD 60 millones al sistema de salud de Guatemala mediante un acuerdo bilateral sin precedentes. (Cortesía: DepositPhotos)

En un movimiento estratégico para la seguridad regional, el Gobierno de los Estados Unidos y la República de Guatemala han formalizado un acuerdo histórico de cooperación bilateral en materia de salud. Esta alianza, enmarcada en la Estrategia de Salud Global “América Primero” de la Administración de Donald Trump, pretende transformar el sistema sanitario guatemalteco hacia un modelo de sostenibilidad y liderazgo local, garantizando al mismo tiempo la protección de las comunidades en ambos países frente a amenazas infecciosas emergentes.

Según el comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado, la colaboración financiera es ambiciosa porque el Ejecutivo norteamericano, en coordinación con el Congreso, prevén la provisión de casi 60 millones de dólares destinados a programas de salud en suelo guatemalteco.

Por su parte, el gobierno guatemalteco ha demostrado su compromiso con la soberanía sanitaria mediante una inversión inicial de USD 1,6 millones en nuevos gastos internos.

El eje central de este acuerdo entre Washington y la Ciudad de Guatemala se fundamenta en la creación de un sistema de respuesta rápida que actúa como un escudo sanitario transnacional.

Este Memorando de Entendimiento (MOU) no es solo una declaración de intenciones, sino un plan operativo con métricas estrictas. La prioridad absoluta para ambas naciones es el establecimiento de un sistema robusto de vigilancia, laboratorio y respuesta a brotes.

Todo con la ambición de desarrollar la capacidad de detectar cualquier brote de enfermedad infecciosa en un plazo máximo de siete días, notificar a las autoridades internacionales en un día e implementar medidas de respuesta contundentes en solo siete días adicionales. Con este mecanismo, se pretende blindar tanto a la población guatemalteca como a la estadounidense de las amenazas sanitarias regionales.

La cooperación establece un sistema
La cooperación establece un sistema integral de vigilancia y laboratorio capaz de detectar brotes infecciosos en un plazo máximo de siete días. (Cortesía: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

Thomas “Tommy” Pigott, Portavoz Adjunto Principal del Departamento de Estado, subrayó que esta cooperación refuerza las capacidades de detección que “protegen tanto a los países socios como a las comunidades estadounidenses”.

El enfoque de la administración liderada por Trump es claro: la salud global es una extensión de la seguridad nacional, y fortalecer a un socio estratégico como Guatemala es fundamental para prevenir crisis que no respetan fronteras.

Alcance regional y global de la estrategia

Más allá de la frontera guatemalteca, estas medidas se ha extendido su alcance a otros puntos críticos. Simultáneamente, EE. UU. ha sellado acuerdos similares con la República de Guinea y El Salvador.

  • En Guinea: Se ha pactado una hoja de ruta de cinco años valorada en USD 142 millones, orientada a la gestión independiente del sistema de salud para 2030.
  • En El Salvador: El Departamento de Estado prevé proporcionar hasta USD 31,9 millones para fortalecer la vigilancia de enfermedades y la lucha contra el VIH/SIDA. El Salvador, por su parte, aumentará su gasto nacional en más de 19,7 millones de dólares.
Otros países como Guinea y
Otros países como Guinea y El Salvador también reciben apoyo estadounidense para fortalecer su vigilancia epidemiológica y gestión de crisis (Cortesía: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

A nivel global, los Memorandos de Entendimiento firmados hasta la fecha representan más de USD 20,200 en nuevos fondos para la salud, incluyendo más de USD 12, 500 en asistencia directa de los Estados Unidos.

Hasta el 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado ha sumado 24 países a esta red de seguridad sanitaria, consolidando una visión donde la inversión extranjera exige resultados tangibles y una coinversión real de los países socios para garantizar la seguridad de la patria estadounidense.

Otros países que tienen una cooperación bilateral con la nación estadounidense son Botsuana, Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, Esuatini, Etiopía, Guatemala, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Níger, Nigeria, Panamá, Ruanda, Sierra Leona y Uganda.

