El Ministerio Público incauta 1,890 balones falsificados con marca FIFA en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas aseguraron mil 890 balones que reproducían símbolos e imagen protegida de la FIFA sin autorización, tras un operativo coordinado en respuesta a una denuncia oficial presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado

El Ministerio Público de Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala incautó mil 890 balones con la marca FIFA por presunta violación de derechos de propiedad industrial. (Cortesía: Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) de Guatemala encabezó un allanamiento tras una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) sobre la presunta violación de derechos de propiedad industrial. De acuerdo con información oficial, las autoridades incautaron 63 bultos que contenían mil 890 balones con la marca y diseño de la FIFA sin autorización para su comercialización.

Según reportó el Ministerio Público, la acción judicial surgió después de que la FIFA alertara sobre la importación y venta de productos identificados con sus distintivos oficiales sin la debida licencia. El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, en colaboración con la Fiscalía Regional Metropolitana. Las diligencias incluyeron inspecciones, registros y el aseguramiento de evidencia, con el objetivo de reunir pruebas que permitan establecer posibles responsabilidades penales por la supuesta infracción a la normativa vigente.

La investigación se centra en la comercialización de artículos que utilizan la imagen y los elementos protegidos de la FIFA, lo que vulnera los derechos exclusivos que corresponden a los titulares de la propiedad intelectual oficial. La organización deportiva cuenta con una gama de activos protegidos, incluidos logotipos, palabras, títulos y símbolos identificativos relacionados con el torneo y la propia federación. Estos activos se encuentran resguardados por leyes de marcas comerciales, derechos de autor y otras normativas aplicables tanto en América del Norte como en el resto del mundo.

La Fiscalía de Delitos contra
La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual lideró un operativo tras una denuncia de FIFA por importación y venta ilegal de artículos oficiales. (Cortesía: Ministerio Público)

En un posteo en la cuenta de X, el Ministerio Público detalló que la denuncia presentada por la FIFA señala la importación y posible venta de productos no autorizados que emplean sus marcas registradas. Este tipo de ilícitos tiende a incrementarse en períodos previos a grandes eventos deportivos, como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se destacará por su formato ampliado, con la participación de 48 selecciones y una organización conjunta inédita en tres países.

Las leyes guatemaltecas tipifican estos delitos en los artículos 274 y 275 del Código Penal. El primero sanciona con prisión de cuatro a seis años y multas de entre cincuenta mil y cien mil quetzales a quienes realicen actos que vulneren los derechos de autor y conexos, incluida la importación, comercialización y distribución de copias ilícitas de obras y fonogramas protegidos. El artículo 275 establece las mismas penas para quienes usen en el comercio una marca registrada, su imitación fraudulenta o cualquier otro distintivo protegido sin el consentimiento del titular, así como para quienes ofrezcan en venta productos que infrinjan estos derechos.

De acuerdo con la normativa internacional y los estatutos de la FIFA, los titulares de los derechos de la federación son los únicos autorizados a usar su propiedad intelectual con fines comerciales. El uso no autorizado de emblemas, marcas o términos relacionados con el torneo puede derivar en acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.

El Ministerio Público recalcó que las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas y evitar la proliferación de artículos que vulneran las normas de propiedad intelectual en vísperas de la Copa Mundial.

