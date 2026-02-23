Guatemala

Las impugnaciones y demandas mantienen en suspenso continuidad del proceso de selección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral

El cúmulo de recursos presentados por aspirantes excluidos y organizaciones civiles prolonga la incertidumbre en torno al proceso de selección, mientras la Corte de Constitucionalidad debe decidir los próximos pasos institucionales

Diversos delegados y líderes participan
Diversos delegados y líderes participan en una convención formal, sentados alrededor de mesas en forma de U en una sala adornada con grandes murales históricos que narran pasajes importantes. (Organismo Legislativo)

El Congreso de Guatemala presentó el informe solicitado por la Corte de Constitucionalidad, un paso que mantiene paralizado el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que será decisivo para definir el futuro de la institucionalidad democrática del país.

Mientras los recursos legales y las denuncias por supuestas irregularidades siguen en aumento, la resolución judicial definirá si el parlamento debe repetir el procedimiento desde el inicio, reintegrar la comisión evaluadora o continuar con la nómina actual de candidatos.

El proceso para elegir a quienes encabezarán el TSE para el período 2026-2032 está envuelto en múltiples recursos de amparo e impugnaciones. Algunos candidatos excluidos han presentado demandas ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que la construcción de la nómina final adolece de falta de transparencia y responde a intereses particulares.

La más reciente de estas acciones fue iniciada el 21 de febrero, cuando un grupo de postulantes rechazados solicitó la anulación de la selección alegando ausencia de neutralidad.

En este contexto, el Parlamento sostiene que ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales. De acuerdo a declaraciones del primer secretario Juan Carlos Rivera a medios guatemaltecos, el Legislativo entregó los informes dentro del plazo exigido de 48 horas y espera una directriz clara de la Corte para proceder.

El funcionario remarcó que todo avance está condicionado por los fallos judiciales pendientes, ya sea ratificando la lista actual o requiriendo un nuevo procedimiento de selección.

Las impugnaciones involucran tanto a los candidatos excluidos como a la propia comisión de postulación, la cual enfrenta señalamientos de opacidad y falta de deliberación pública. El caso de César López López, quien logró 97 puntos, pero quedó fuera de la lista final, ejemplifica el reclamo por la falta de valoración objetiva de méritos. López López recurrió a la Corte con un amparo individual que ya fue admitido, cuestionando los mecanismos de evaluación utilizados.

Controversias en la nómina y cuestionamientos de organizaciones civiles

Acción Ciudadana, organización reconocida en el ámbito de la transparencia, impugnó formalmente la integración de la nómina de aspirantes.

Sostiene que algunos perfiles no cumplen los criterios constitucionales de idoneidad, honorabilidad y capacidad. A este planteo se sumaron diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes también presentaron recursos adicionales ante la Corte.

Las dudas sobre el procedimiento no se restringen al ámbito local. Actores internacionales han manifestado preocupación por la inclusión de candidatos asociados a casos de corrupción y otras situaciones que comprometen la legitimidad institucional del TSE. Estos señalamientos incrementan la presión sobre el Congreso y las entidades responsables de garantizar un proceso apegado a la ley y libre de vicios.

Observación internacional y llamado de la Unión Europea

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea dirigió un mensaje explícito al Congreso guatemalteco: la elección de los futuros magistrados del TSE debe atender criterios estrictos de mérito e integridad y evitar la infiltración de intereses externos, especialmente del crimen organizado.

Según la evaluación comunicada públicamente, la organización europea señaló que las decisiones de las próximas jornadas tendrán consecuencias duraderas en la democracia del país.

La misión europea subrayó que la Comisión de Postulación completó su tarea en los tiempos previstos, pero detectó debilidades significativas. Entre ellas, destacó la “ausencia de entrevistas públicas” y la falta de deliberación abierta, lo cual terminó afectando la percepción de objetividad y transparencia.

En su informe, la Misión advirtió sobre la presencia de aspirantes con “graves señalamientos” y posibles vínculos delictivos, cuestionando que los instrumentos de evaluación empleados carecían de parámetros compartidos y uniformes.

FOTO ARCHIVO: Banderas de la
FOTO ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2018. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La Unión Europea reafirmó su compromiso de acompañar todo el proceso y de mantener un diálogo estrecho con las autoridades nacionales. Para el grupo europeo, el fortalecimiento del estado de derecho y la confianza en el sistema electoral dependen de medidas concretas para transparentar los criterios de selección y reforzar la independencia judicial.

Análisis del proceso y riesgos para la legitimidad democrática

La observación internacional resaltó como elemento positivo la “amplia participación de aspirantes”, aunque manifestó preocupación por la calidad del proceso debido a la falta de parámetros comunes y a la inclusión de perfiles cuestionados.

La Misión europea alertó que estas prácticas deterioran la percepción de imparcialidad, principalmente por los posibles vínculos de algunos postulantes con el crimen organizado.

La organización advirtió que estos contextos ponen en riesgo la legitimidad del TSE y la credibilidad en la justicia electoral, justo en una fase en la que Guatemala enfrenta retos significativos para consolidar estándares democráticos sólidos.

Recomendaciones y seguimiento internacional

El mensaje de la Unión Europea al Congreso fue enfático en cuanto a la necesidad de priorizar el interés público y fortalecer las instituciones nacionales.

Señaló que, más allá de coyunturas políticas, las decisiones sobre la integración del TSE y la próximamente relevante elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad requieren apertura pública, transparencia y evaluaciones basadas en competencia profesional, honorabilidad y méritos demostrables.

