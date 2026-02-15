Operativos policiales en Guatemala dejan capturas por narcomenudeo y rescate de joven secuestrada

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la División Especializada en Investigación Criminal trasladan a un detenido durante un operativo nocturno en la Ciudad de Guatemala (Foto cortesía de la PNC de Guatemala).

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de Brandon “N”, de 18 años, presunto integrante de la pandilla 18, quién es señalado como responsable de un punto de venta de droga en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco.

De acuerdo con la información oficial de las respectivas autoridades, en el inmueble fueron incautadas:

19 bolsas con metanfetamina

156 bolsas de marihuana

31 cápsulas

26 “colmillos” con cocaína

37 piedras de crack

Teléfono móvil

2,200 quetzales guatemaltecos (GTQ) equivalen aproximadamente a $286 - $287 dólares estadounidenses (USD.

Durante el allanamiento, los investigadores localizaron un altar alusivo a la muerte. La respectiva operación se realizó en coordinación con el Ministerio Público.

Evidencia de drogas incautada durante un allanamiento, clasificada y etiquetada por las autoridades en el lugar de los hechos (Foto cortesía PNC de Guatemala).

Persecución policial permite liberar a joven secuestrada y deja varias capturas por narcomenudeo

Horas después, la PNC realizó una persecución por varios sectores de la Ciudad de Guatemala. Los agentes lograron interceptar un vehículo en el Anillo Periférico, cerca de la colonia San Jorge, zona 11.

En el automóvil viajaban un hombre y una mujer que llevaban secuestrada a una joven de 19 años, quien había abordado un taxi ilegal. Durante el trayecto, los captores la amenazaron con una pistola y se comunicaron con sus familiares para exigir 10,000 quetzales guatemaltecos (GTQ) como rescate ( aproximadamente a $1,290 - $1,304).

Acción policial inmediata: la PNC captura a dos individuos señalados de secuestro tras una denuncia al 110. La víctima fue liberada ilesa y se decomisaron evidencias.

Operativos simultáneos dejan capturas de pandilleros y decomisos de droga en varios departamentos

En el mismo contexto, la PNC y la fiscalía han ejecutado otros allanamientos recientes en diferentes puntos del país. En Amatitlán, las autoridades detuvieron a cinco presuntos miembros del Barrio 18.

Los agentes decomisaron 209 bolsas de marihuana, teléfonos celulares, un DVR, Q160 en efectivo, una pistola ilegal, municiones y 30 recipientes plásticos con cocaína.

En otro operativo en El Progreso, Jutiapa, fue capturado Abner “N” con 75 cápsulas de cocaína y 17 blísteres con piedras de crack.

Pistola y cargador decomisados por las autoridades durante un operativo. (Foto cortesía de la PNC de Guatemala).

En Chimaltenango, ocho presuntos integrantes de la mara Salvatrucha fueron capturados y acusados de distribución de drogas y asociación ilícita. En los operativos la PNC incautó, dinero en efectivo, siete blísteres de crack, nueve de cocaína, once bolsas de marihuana, motocicletas y teléfonos celulares.

La PNC ha intensificado los operativos en zonas de alta criminalidad, como zona 3 y zona 18 de Ciudad de Guatemala, El Gallito y El Limón, desmantelando sistemas de videovigilancia ilegal utilizados por pandillas.

Según datos oficiales, en el marco del estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo, se han arrestado a 950 personas, incluidos 41 miembros de pandillas y 70 extorsionistas. Los operativos también han permitido el decomiso de 92 armas de fuego y 34 vehículos.

Sanciones penales por delitos de drogas y secuestro en Guatemala

De acuerdo con la Ley Contra la Narcoactividad de Guatemala, los delitos vinculados al comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas están sancionados con penas de 12 a 20 años de prisión.

La posesión de droga para consumo propio recibe penas de cuatro meses a dos años de prisión. Los delitos de secuestro se castigan con penas de 25 a 50 años de prisión y, si la víctima resulta herida o muerta, la pena puede aumentar hasta 50 años o más.

Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y persecución de estructuras criminales, con el objetivo de frenar la expansión del narcomenudeo, secuestros y otros delitos asociados a pandillas y crimen organizado.