Fotografía: Ministerio de Educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) proyecta durante el ciclo escolar 2026 la implementación extendida del Programa de Salud Escolar (PSE), iniciativa que, según cifras oficiales, permitió brindar atención a más de un millón de estudiantes en 2025.

La estrategia, diseñada en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) y fundada en normativas como los Acuerdos Ministeriales 265-2025 y 262-2025, busca fortalecer la prevención y la promoción de la salud entre la población escolar, consolidando un modelo de intervención articulada y progresiva.

En el cierre del año académico 2025, el MSPAS reportó una cobertura masiva en dispensaciones de medicamentos, integrando a su vez la utilización de un centro de llamadas atendido por médicos pediatras, médicos generales, psicólogos y gestores.

Este recurso responde a la demanda de atención, apoyo y seguimiento para la comunidad educativa, operando mediante turnos continuos y ampliando el acceso a orientaciones médicas y de salud mental en tiempo real.

Además del aspecto asistencial, el PSE incorpora campañas específicas de desparasitación, inmunización, aplicación de barniz con flúor, prevención del dengue y promoción de la salud renal, actividades que se centran en los centros educativos públicos bajo un enfoque de intervención temprana.

El suministro de medicamentos esenciales, garantizado durante los años 2024 y 2025, ha reforzado la atención primaria y la capacidad de respuesta a las necesidades emergentes de la población estudiantil.

La institucionalización del programa responde a un marco normativo propio, que mediante la mesa institucional interna de coordinación establecida por el MSPAS, facilita la planificación técnica y la articulación de los distintos servicios de salud escolar.

El componente social, por su parte, se expresa en la colaboración interinstitucional que habilita respuestas integrales, como el aporte económico para gastos funerarios a cargo del Mineduc, dentro de una red que asegura el funcionamiento sinérgico de la asistencia.

La ministra de Educación, Anabella Giraca, subrayó la transformación profunda que representa el programa, señalando ante medios oficiales: “Es tono es solo una base de datos, todo esto cambia la experiencia escolar porque la transformación es un tejido; cuando existe, la escuela se vuelve un lugar más amable y seguro”.

En su valoración, la implementación del PSE se constituye en evidencia de que el Estado interviene a tiempo para responder a las necesidades reales de los estudiantes y sus familias.

Cortesía: Prensa Gobierno de Guatemala (Prensa Gobierno de Guatemala)

El inicio del ciclo escolar 2026 reúne a millones de estudiantes en Guatemala bajo la promesa de una educación renovada y con mejores condiciones. Más de 22.000 escuelas han sido modernizadas y al menos 1,7 millones de niños asisten ahora a instalaciones mejoradas, resultado de un proceso de renovación que se extendió incluso durante los meses de vacaciones para garantizar que los establecimientos estuvieran listos al regreso a clases.

La transformación implementada por el gobierno incluye la incorporación de 28.000 nuevos docentes, medida destinada a fortalecer la enseñanza y responder al aumento de estudiantes. Además, este año se han abierto 524 institutos de nivel básico, con lo que 25.000 jóvenes en igual número de comunidades rurales podrán continuar su formación, una posibilidad antes inaccesible en varias regiones del país.

Durante la ceremonia de apertura oficial en la Escuela Oficial Mixta, San Antonio Serchil del departamento de San Marcos, el presidente resaltó el ritmo de las intervenciones afirmando que actualmente se están remozando 30 escuelas cada día.

Subrayó la adquisición de nuevo mobiliario y la reparación integral de la infraestructura —incluyendo pisos, drenajes y ventanas— como parte de un esfuerzo sostenido iniciado hace dos años para lograr espacios seguros y limpios que generen bienestar en los estudiantes y respondan a las expectativas de los padres de familia.

“Hoy comenzamos juntos este ciclo escolar, y ustedes representan a toda Guatemala”, declaró el presidente, reiterando que la comunidad educativa se beneficia directamente de estos espacios adecuados fruto del programa de remozamiento y ampliación educativa.