Estudiantes y organización estudiantil de la USAC en Guatemala reportaron denuncias sobre actos degradantes y presuntas desapariciones de alumnas

Una serie de hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia motivó la intervención de representantes estudiantiles, quienes exigen acciones para salvaguardar la seguridad y el bienestar de miembros de la institución

Las autoridades de Guatemala investigan
Las autoridades de Guatemala investigan reporte de abusos a estudiantes en la Universidad San Carlos de Guatemala.

El Consejo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) denunció la irrupción de miembros del Comité de Huelga en aulas con estudiantes de primer ingreso el jueves 22 de enero, en el marco de los conocidos “bautizos”. La entidad académica informó que los alumnos fueron sometidos a vejaciones físicas, psicológicas y morales, como cambio forzado de ropa y cortes de cabello, actos prohibidos por la universidad.

Tras los incidentes, videos en redes sociales mostraron aulas desordenadas y mechones de cabello en el suelo, evidenciando lo sucedido. También circularon reportes sobre la presunta desaparición de varias estudiantes, generando preocupación entre la comunidad. Aunque posteriormente se confirmó que las alumnas reportadas como desaparecidas se encontraban “bien”, según informaron estudiantes de la misma facultad.

La Organización de Estudiantes de Biología (OEB) de la Usac emitió un comunicado en la red social X @oeb_usac, en el que reiteró la gravedad de las acciones realizadas por el Comité de Huelga, subrayando que los estudiantes afectados fueron obligados a participar en prácticas degradantes. A raíz de estos hechos, representantes estudiantiles contactaron a la Junta Directiva de la Facultad para asegurar la integridad y seguridad de los jóvenes involucrados.

USAC prohíbe actividades de bautizo

La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una prohibición absoluta de todas las actividades de “bautizo”, pre-bautizo y actos de bienvenida para estudiantes de primer ingreso en sus distintas unidades académicas, según un acuerdo del Consejo Superior Universitario contenido en el acta No. 5-2019.

Esta medida responde a la necesidad de proteger la integridad física, psicológica y moral de la comunidad estudiantil, así como de preservar el orden y evitar manifestaciones de violencia y vandalismo tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias, incluidas las del campus central y los centros universitarios de la USAC.

En redes sociales circularon videos
En redes sociales circularon videos que reportan abusos a estudiantes.

De acuerdo con el documento, el Consejo Superior Universitario justificó la disposición debido a incidentes previos de vejámenes contra alumnos de primer año. Se documentó que personas, muchas veces encapuchadas, perpetraron agresiones que constituyeron faltas graves y atentaron gravemente contra los derechos humanos y la dignidad de los nuevos estudiantes. Estos hechos impulsaron la puesta en marcha de investigaciones para determinar responsabilidades, según la información recogida en el acta.

El acuerdo enfatiza que esta política tiene el objetivo de garantizar el respeto y consideración que merecen los estudiantes de primer ingreso. El Consejo subrayó que estas prácticas contravienen no solo los valores y fines fundamentales de la USAC —elevación del nivel espiritual, conservación, promoción y difusión de la cultura y el conocimiento científico—, sino también disposiciones constitucionales y legales.

El consejo de estudiantes de
El consejo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia emitió un comunicado solicitando se investiguen los supuestos abusos a estudiantes.

Además, estableció que sus responsabilidades incluyen la administración de la universidad, la elaboración y aprobación de reglamentos, así como la vigilancia en el cumplimiento de la ley, los estatutos y las normas internas.

El Ministerio Público toma acciones tras denuncias

El Ministerio Público inició una investigación tras reportarse la desaparición de varias estudiantes de primer ingreso y denuncias de vejámenes durante bautizos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La polémica surgió después de que la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) diera a conocer en redes sociales la ausencia de varias alumnas, generando alarma por la seguridad de las jóvenes. El jueves 22 de enero, personas encapuchadas irrumpieron en distintas aulas y obligaron a los estudiantes a participar en actos degradantes.

