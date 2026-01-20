La ciudad de Guatemala avanza en la construcción del primer sistema masivo por cable aéreo

Panorámica desde teleférico de Medellín. Un sistema similar será instalado en Guatemala.

La Ciudad de Guatemala se prepara para transformar su sistema de movilidad con la llegada del AeroMetro, el primer transporte masivo por cable aéreo en Centroamérica, que promete reducir un 75% los tiempos de viaje y disminuir la congestión urbana.

Además de proponer una movilidad sostenible y silenciosa, la iniciativa proyecta mejorar la integración urbana, impulsar el desarrollo social y ambiental y situar a Guatemala en la vanguardia regional de innovación en transporte.

El calendario de obra, que inició en el primer mes del año con la cimentación de las estructuras principales, prevé que la primera fase esté operativa en 2026 o, como fecha máxima, durante el primer trimestre de 2027.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó el avance tangible de la obra, señalando que la construcción ha comenzado con los cimientos de obra gris y que pronto serán visibles las primeras torres: “La buena noticia es que ya empezamos, estamos avanzando. Básicamente, son cimientos de obra gris; van a ver las primeras torres”, afirmó el funcionario.

Este nuevo sistema contará con 450 cabinas eléctricas de doce plazas cada una, alcanzando una capacidad de transporte de hasta 374 mil pasajeros diarios. El recorrido inicial de la línea uno enlazará la Plaza España y El Trébol, atravesando la ciudad con cuatro estaciones, mientras que la futura ampliación proyecta sumar ocho estaciones al extenderse hacia Molino de las Flores en Mixco.

Desde el plano financiero, la inversión estimada asciende a Q1,216 millones (aproximadamente USD 159 millones), bajo un esquema concesionado a 25 años y financiado en su totalidad con capital privado, tanto nacional como internacional, según la información oficial. Esto garantiza que no se emplearán fondos públicos ni municipales, y que el concesionario asumirá el total del riesgo económico.

El funcionamiento se ajustará a una tarifa de mercado, sin subsidios estatales, por lo que los usuarios podrán optar entre el AeroMetro y otros medios como el Transmetro.

La operación 100% eléctrica permitirá traslados de menos de diez minutos entre los extremos del corredor a una velocidad de 23.4 kilómetros por hora, eliminando emisiones contaminantes y haciendo de la movilidad urbana una experiencia silenciosa.

El proyecto prevé un beneficio notable para residentes y visitantes en corredores estratégicos como la Avenida Roosevelt.

La integración está diseñada para conectar el AeroMetro con las líneas 7, 12 y 13 del Transmetro y con otras alternativas como ciclovías y corredores metropolitanos, consolidando un sistema intermodal eficiente.

A nivel socioambiental, la municipalidad destaca ventajas como la generación de empleo, la inclusión de personas con movilidad limitada y un impacto positivo en la calidad de vida metropolitana. Entre los beneficios ambientales, se contempla la reducción de islas de calor, la recarga hídrica y la purificación del aire urbano.

Con la implementación de esta infraestructura, Guatemala avanza hacia una solución pionera en transporte público sustentable, alineándose con las estrategias de progreso y protección ambiental impulsadas en la región.

<b>Obras del AeroMetro incluyen tala controlada y siembra de 3 mil 500 árboles</b>

La Municipalidad de Guatemala anunció que, en respuesta a la tala de 721 árboles necesaria para la construcción del AeroMetro, llevará adelante la siembra de 3 mil 500 nuevos ejemplares y ampliará programas de reforestación y espacios ecológicos.

Esta medida busca contrarrestar el impacto ambiental y fortalecer un modelo de desarrollo sostenible en el área urbana, integrando el crecimiento de infraestructura con iniciativas para mejorar la calidad del aire, la biodiversidad y la regulación climática.

Entre las acciones ambientales más recientes, destaca la rehabilitación del Sitio de Disposición Final, donde se ha cultivado un bosque en un área de 3 mil metros cuadrados con más de 3 mil 500 plantas y árboles, según reportó la Unidad de Prensa Municipal.

Además, el programa de MegaReforestación promovido el año anterior permitió la siembra de 8 mil 600 árboles en colaboración con entidades públicas, privadas y educativas, reforzando el entorno ecológico de la ciudad.

La apuesta por una ciudad más verde no se limita al proyecto AeroMetro. La Municipalidad también promueve iniciativas complementarias como el sistema eléctrico de transporte TuBus, la habilitación de parques ecológicos, la recuperación de barrancos y la creación de áreas verdes en pasos a desnivel. A esto se suman campañas como Adopta un árbol, orientadas a incentivar la participación ciudadana en el cuidado ambiental y la expansión del Cinturón Ecológico Municipal.