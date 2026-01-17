Estalla motín en cárcel Renovación 1 en Guatemala: reclusos piden que pandilleros sean trasladados a sus respectivos centros penitenciarios

La cárcel Renovación 1, ubicada en Escuintla, Guatemala, enfrenta un motín con incendio en su interior. Los primeros reportes indican que el fuego fue provocado por internos, aunque las causas específicas y el alcance de los daños aún no se han confirmado.

Un motín se está desarrollando esta mañana en la cárcel Renovación 1, conocida como “La Granja Canadá”, en el departamento de Escuintla, Guatemala, debido a los reclamos de los internos hacia el Sistema Penitenciario. Los reclusos insisten en que los miembros de las pandillas MS y Barrio 18 sean trasladados a otros penales, advirtiendo sobre nuevas amenazas si la exigencia no se cumple.

Familiares de privados de libertad aseguraron que los guardias retenidos en Renovación 1, no serán liberados “hasta que las autoridades y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplan con regresarlos a sus centros respectivos”. Subrayan que, de continuar la situación, se realizarán actos violentos en las calles y podrían asesinar personas al azar.

De manera simultánea, también se organizó un motín en Fraijanes II, prisión que se ubica en la carretera que conduce hacia El Salvador, y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en este último se encuentran los privados de libertad que están pendientes de sentencia.

El conflicto se agrava tras un incendio declarado en la cárcel Renovación 1, lo que ha incrementado la tensión en el penal y la preocupación de los familiares de los guardias y reclusos.

Hasta el momento, se reporta que 11 guardias de la cárcel Renovación 1 se encuentran retenidos, mientras los cuerpos de socorro se hicieron presentes para atender el incendio en esta prisión, donde el caos se desató luego que un grupo de reclusos se revelara contra las autoridades, generando violencia y daños en las instalaciones.

Fuentes locales de Escuintla han difundido distintas imágenes y videos del siniestro y el motín. Preliminarmente se indica que en el centro penal de la zona 18 se encuentran retenidos ocho guardias y el subalcaide de esta prisión.

De momento, no se han registrado lesionados a raíz de este incidente; sin embargo, las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto.

A través de redes sociales, los cuerpos de socorro indican que se mantienen presentes en los centros penitenciarios para brindar atención. La Cruz Roja publicó imágenes con personal afuera de Fraijanes II y del centro penitenciario de la zona 18.