Guatemala

Estalla motín en cárcel Renovación 1 en Guatemala: reclusos piden que pandilleros sean trasladados a sus respectivos centros penitenciarios

El conflicto ha desatado un incendio al interior de la prisión. Los familiares de los guardias y los detenidos expresan preocupación

Guardar
La cárcel Renovación 1, ubicada en Escuintla, Guatemala, enfrenta un motín con incendio en su interior. Los primeros reportes indican que el fuego fue provocado por internos, aunque las causas específicas y el alcance de los daños aún no se han confirmado.

Un motín se está desarrollando esta mañana en la cárcel Renovación 1, conocida como “La Granja Canadá”, en el departamento de Escuintla, Guatemala, debido a los reclamos de los internos hacia el Sistema Penitenciario. Los reclusos insisten en que los miembros de las pandillas MS y Barrio 18 sean trasladados a otros penales, advirtiendo sobre nuevas amenazas si la exigencia no se cumple.

Familiares de privados de libertad aseguraron que los guardias retenidos en Renovación 1, no serán liberados “hasta que las autoridades y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplan con regresarlos a sus centros respectivos”. Subrayan que, de continuar la situación, se realizarán actos violentos en las calles y podrían asesinar personas al azar.

De manera simultánea, también se organizó un motín en Fraijanes II, prisión que se ubica en la carretera que conduce hacia El Salvador, y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en este último se encuentran los privados de libertad que están pendientes de sentencia.

El conflicto se agrava tras un incendio declarado en la cárcel Renovación 1, lo que ha incrementado la tensión en el penal y la preocupación de los familiares de los guardias y reclusos.

Hasta el momento, se reporta que 11 guardias de la cárcel Renovación 1 se encuentran retenidos, mientras los cuerpos de socorro se hicieron presentes para atender el incendio en esta prisión, donde el caos se desató luego que un grupo de reclusos se revelara contra las autoridades, generando violencia y daños en las instalaciones.

Fuentes locales de Escuintla han difundido distintas imágenes y videos del siniestro y el motín. Preliminarmente se indica que en el centro penal de la zona 18 se encuentran retenidos ocho guardias y el subalcaide de esta prisión.

De momento, no se han registrado lesionados a raíz de este incidente; sin embargo, las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto.

A través de redes sociales, los cuerpos de socorro indican que se mantienen presentes en los centros penitenciarios para brindar atención. La Cruz Roja publicó imágenes con personal afuera de Fraijanes II y del centro penitenciario de la zona 18.

Temas Relacionados

MotinGuatemalaPrisiónCárcelPandilleros

Últimas Noticias

Paso restringido en el paso a desnivel Árbol de La Paz por obras de mantenimiento

La medida limita la circulación hacia San Salvador desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo debido a trabajos programados, mientras autoridades orientan a los automovilistas sobre vías alternas para evitar congestiones

Paso restringido en el paso

Alta presión sobre Texas favorecerá el ingreso de Vientos Nortes en el país

El fenómeno ingresará mañana y podría generar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Alta presión sobre Texas favorecerá

Cuando la ayuda llega de la mano de la comunidad: Carritos Qutes impulsa una nueva oportunidad en Torola

Una familia de Agua Zarca, en Torola, recibió materiales de construcción de Carritos Qutes tras perder su vivienda en un incendio. La acción solidaria impulsa el inicio de una nueva etapa gracias al apoyo de la comunidad.

Cuando la ayuda llega de

El Maquilishuat tiñe de rosa a El Salvador: la temporada que une tradición y naturaleza

Las calles y parques se transforman en un espectáculo visual único cada año gracias al Maquilishuat, símbolo salvadoreño que conecta a familias, turistas y amantes de la naturaleza en torno a la belleza y la identidad nacional

El Maquilishuat tiñe de rosa

El Centro Histórico de San Salvador será escenario del inicio de una competencia ciclista con participación internacional

El primer circuito, denominado Prólogo, se desarrollará esta tarde en distintas calles de la capital salvadoreña, para ello se contará con restricciones que serán controladas por las autoridades viales

El Centro Histórico de San

TECNO

Pagar con los ojos ya

Pagar con los ojos ya es una realidad: así funciona el primer sistema de pagos con iris

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Aplicaciones congeladas en Windows 11: cómo cerrarlas cuando no responden

Por qué tus fotos acuáticas salen mal: cuatro errores recurrentes al usar el smartphone

Esta nueva actualización de Windows 11 podría solucionar la poca duración de la batería de tu laptop

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La decisión que evalúan los

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

MUNDO

EEUU lanzó una advertencia al

EEUU lanzó una advertencia al régimen iraní en medio de las crecientes tensiones: “No jueguen con el presidente Trump”

Trump anunció nuevos aranceles a ocho países de Europa “hasta que se alcance un acuerdo para la compra de Groenlandia”

Indonesia busca un avión que desapareció de los radares: había diez personas a bordo

Trump invitó a Erdogan, Al Sisi, Milei y Peña a unirse al Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque contra la infraestructura energética de Ucrania para dejar sin luz y gas a la población