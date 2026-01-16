Guatemala

La renovación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala avanza con recepción de expedientes

El proceso para elegir a los magistrados que integrarán el máximo tribunal constitucional guatemalteco involucra al Colegio de Abogados y Notarios, Congreso, Presidenta, Corte Suprema y Universidad de San Carlos, quienes definen sus respectivos candidatos

Guardar
Vista de la fachada de
Vista de la fachada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

La renovación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala avanza con la recepción de expedientes para la elección de magistrados titulares y suplentes por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el contexto de un proceso que involucra a varias instituciones y que definirá la integración del tribunal para el periodo 2026-2031.

Para abril de 2026, se prevé que quedará conformada la nueva Corte, cuyo papel está definido por la Constitución Política de la República de Guatemala como órgano permanente e independiente encargado de resguardar el orden constitucional.

Los trabajos del Tribunal Electoral del CANG se centran en la calificación y evaluación de los 13 expedientes para magistrado titular y siete para suplente recogidos durante la convocatoria reciente, según informó su presidente, Francisco Arturo Peña.

Este proceso, que culminará con la notificación de procedencia o rechazo de las inscripciones, incorpora un llamado especial a los abogados del país para actuar bajo principios éticos. Peña subrayó: “La idea es mantener la elección en armonía de manera correcta, con los principios de la ética”.

<b>Congreso convoca a sesión el lunes 19</b>

En el último tramo, el Congreso de la República ha definido que los aspirantes a ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad podrán presentar sus expedientes del 2 al 20 de febrero en la Dirección Legislativa, en horario de 8:30 a 16:30, de acuerdo con las bases propuestas por los jefes de bloque y lo comunicado por Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva.

Para facilitar este trámite, se ha convocado una sesión plenaria para el lunes 19 de febrero, con el propósito de aprobar el Acuerdo Legislativo que formalice la recepción y consideraciones del proceso.

Fotografía de archivo del 30
Fotografía de archivo del 30 de noviembre de 2023 de una sesión en el Congreso de la República de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro

La designación de magistrados para la Corte no se circunscribe únicamente al Congreso: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala están a cargo de la elección de sus respectivos representantes, aunque aún se desconoce la modalidad concreta que aplicarán en esta ocasión.

Por su parte, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, señaló que el Organismo Ejecutivo ya ha iniciado la revisión y selección interna, recordando que en este caso la designación es directa.

La Constitución indica de manera precisa que la Corte de Constitucionalidad funciona como órgano colegiado, con independencia económica asegurada por un porcentaje de los ingresos del Organismo Judicial.

Según lo establecido en la Carta Magna de Guatemala, la integración de la Corte responde a criterios de representación institucional. El Congreso de la República elige magistrados titulares y suplentes mediante votación plenaria con mayoría calificada de 81 legisladores.

La Corte Suprema de Justicia selecciona de una terna propuesta, aunque en este ciclo podría optar por designación directa. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombra un titular y suplente. El Colegio de Abogados y Notarios postula después de una elección mediante voto secreto por los agremiados y el presidente de la República designa de manera directa a un magistrado.

El procedimiento para la renovación de la Corte evidencia la intervención coordinada de los poderes del Estado y la comunidad jurídica, bajo el objetivo de garantizar la protección de la Constitución y la independencia del máximo tribunal en materia constitucional del país.

La elección de magistrados titulares y suplentes de este alto órgano de Estado, también se constituye en un proceso relevante, debido a que es una instancia que cada día recibe expedientes de inconstitucionalidades de normas ordinarias del país, por cual se constituye en un proceso de elección de segundo grado como es el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Temas Relacionados

GuatemalaCorte de Constitucionalidadgobierno de GuatemalaBernardo Arévalo

Últimas Noticias

El fútbol salvadoreño inicia el Clausura 2026, Alianza FC, Firpo y Platense presentan nuevas incorporaciones

Varios clubes ajustan sus filas con contrataciones y regresos, en una temporada que arranca con partidos reprogramados y expectativas renovadas para la afición

El fútbol salvadoreño inicia el

402 jóvenes participarán como observadores de las elecciones presidenciales

Deberán emitir un informe del proceso a la Defensoría de los Habitantes. Los jóvenes estarán presentes en 72 cantones, es decir el 86%, en las siete provincias y portarán un chaleco y una gorra con el logo de la Defensoría

402 jóvenes participarán como observadores

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Un reporte privado muestra un alza en las aspiraciones salariales, mientras las autoridades advierten que la tasa de desocupación podría ubicarse cerca del 10% a la espera de los datos oficiales de cierre de año

Panamá inicia 2026 con señales

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó que el Estado ha recuperado más de $84 millones, incluyendo $70 millones pagados por Odebrecht por multa y $10.3 millones por acuerdos de pena

Juicio Odebrecht entra en receso

Panamá abre el debate para mezclar etanol en la gasolina

El Gobierno propone importar el biocombustible en una primera etapa mientras se construye la capacidad productiva local

Panamá abre el debate para

TECNO

X reporta fallas a nivel

X reporta fallas a nivel global: no carga publicaciones ni permite iniciar sesión

La revancha de Google: cómo DeepMind recuperó el liderazgo en la carrera global por la inteligencia artificial

Por qué descargar aplicaciones como Xuper TV o Magis TV para ver contenidos gratis puede traer problemas legales

Así es Creator Studio, la apuesta de Apple para usuarios creativos sin Adobe

Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Fotos inéditas de Freddie Mercury

Fotos inéditas de Freddie Mercury junto a Bibi, su presunta hija secreta, podrían ser reveladas al público

“No fue el mejor padre en ocasiones”: Jack Osbourne se refirió a la paternidad de Ozzy

Mickey Rourke insiste en devolver el dinero de las “vergonzosas” donaciones que recibió para evitar su desalojo

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

MUNDO

El régimen iraní pide hasta

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní

Renunció el primer ministro de Yemen y fue sustituido por su canciller