Andrea Stefanoni y una historia que expone las tensiones de ser madre

Leamos - Andrea Stefanoni

Escritora y dramaturga, Andrea Stefanoni encuentra en el universo familiar el ambiente de su narrativa. Durante años fue gerenta de la librería El Ateneo Grand Splendid, colaboró además con varias revistas y suplementos especializados en arte y literatura, y hace más de una década fundó Factotum Ediciones, una editorial que apostaba por operas primas de autores jóvenes. En 2014 publicó su primera novela, La abuela civil española, en la que recupera la vida de su abuela, quien debió abandonar España durante la Guerra Civil para acabar instalándose de manera definitiva en Argentina, y en el 2017 estrenó La restauración, escrita y producida junto a Juan Martín Cervetto, nominada como mejor obra argentina para los premios ACE.

En una entrevista a cargo de María Belén Marinone realizada en el ciclo “Experiencia Leamos”, la escritora presentó Mamá, el libro de la obra de teatro que escribió y dirigió en el 2019, interpretada por Ana Celentano y Francisco Bertín, que aborda una relación compleja entre madre e hijo.

“La obra es un gran reproche”, dijo Stefanoli. “Se trata de la complejidad de los vínculos, lo dicho y lo no dicho, entre un hijo que regresa a la casa de la madre y destapa la olla". Ambos, madre e hijo, tienen un carácter fuerte. Para la directora ver las reacciones del público lo constataba: “No sabían qué rumbo tomaría la obra, si se iría a una parte muy oscura o si de repente se iban a abrazar, porque después de todo: los reproches eran de amor”.

El desafío de llevar Mamá al teatro, dijo Stefanoni, fue que la obra tenía que sostenerse con el cuerpo. “Casi no hay acciones, todo es un gran diálogo”, explicó, y el diálogo, no podía quedarse estancado, cada palabra o expresión debía ir acompañada del lenguaje del actor. “Ana y Francisco entendieron a la perfección dónde estaba la violencia del reproche”, dijo Stefanoli, “porque lo que él le pregunta es si alguna vez lo amó. Y la madre no puede responder…¡hay que saber actuar eso!”. Francisco la pone entre la espada y la pared: “que es lo que muchos hijos intentamos hacer con nuestras madres”, concluyó.

Ver la entrevista completa en Experiencia Leamos.

