—Es interesante. La idea inicial, incluso, era no decir cuál era el capítulo escrito por la inteligencia artificial, que el lector lo descubriera al final, si lo descubría. Hubo que trabajar mucho, porque no se trataba solamente del análisis del lenguaje natural, no es un “chatbot” de un banco. Esta inteligencia escribía un libro, hacía arte. Por lo tanto, debía tener una cuota de independencia y creatividad. En los primeros intentos estaba muy disciplinada y escribía al estilo de Mercedes, tanto que ella misma se sorprendía de reconocerse en los textos de la inteligencia artificial. De hecho, el título del libro fue una de las primeras frases que “balbuceó” Lucía Funes.