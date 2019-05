El humorista que vivió su mayor popularidad en los 90´ gracias a sus trabajos en la Rock & Pop (integró los equipos de Subí que te llevo, Se nos viene la noche y Tarde negra) y a sus incursiones en TV (realizó varios sketches en el ciclo de Susana Giménez y trabajó en Luna salvaje, Café Fashion y Justo a Tiempo) había sufrido un accidente en marzo 2012. "Iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no", le contó a TN y prosiguió: "Me chocó con el paragolpes y yo salí volando. Al caer me fracturé la cadera y me quebré la cabeza del fémur. Después me operaron pero no soldó. Me quedó una pierna más corta. Y conseguí el carnet de tullido, como le digo yo, que es el certificado de discapacidad".