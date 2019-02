Por otro lado, es sabido que después de su paso por el programa de Mirtha Legrand (en abril de 2018), donde denunció abuso de menores en el Club Atlético Independiente, Natacha recibió amenazas de muerte. O al menos así lo dejó entrever en reiteradas oportunidades a través de sus redes sociales. "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI", escribió en su cuenta de Twitter.