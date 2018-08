Todo comenzó cuando la bailarina contó la semana pasada en Los especialistas del show que tenía problemas con el dinero que le daba su ex para la manutención de las nenas: "No estamos en acuerdo con el tema de la cuota, no me estarían dando los números. Pero hoy lo puedo decir con calma y tratar ese tema en la Justicia, que es el lugar en el que corresponde para que esto no sea una carnicería".