Al igual que Sol Pérez, la relación de Pamela con Magallán solo duró un suspiro y finalizó por motivos muy parecidos: "Yo no lo contaba, no quería que se supiera porque hacía poco que me había separado y porque no estábamos saliendo, no había mucho qué contar. Me enojé y decidí separarme por el mismo motivo que Sol. Evidentemente, era una persona que contaba sus cosas íntimas y no me parecía", cerró Pamela.